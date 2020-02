Thứ trưởng Bộ Y tế nêu 3 phương thức lây truyền chủ yếu của virus corona, lý giải lý do lây lan nhanh chóng

Tính đến 15h ngày 5/2/2020 12h, tổng số ca mắc là bệnh do virus corona trên thế giới là 24553 người tập trung chủ yếu ở Trung Quốc và 27 quốc gia, 493 ca tử vong, 907 ca bình phục. Tại Việt Nam đã phát hiện 10 ca nhiễm trong đó có 3 ca đã xuất viện ( 1 ở Khánh Hoà, 1 TP.HCM, 1 Thanh Hoá), có 52 ca cách ly và theo dõi.

Đánh giá về khả năng lây lan của virus corona, PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định là rất nhanh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

"Chủng virus này có cấu trúc khá đơn giản nhưng khả năng lây lan rất nhanh. Chính vì thế chúng ta cho cần triển khai các biện pháp y tế cần thiết. Khi đi ngược lại phân tích thì có 3 phương thức lây truyền chủ yếu" - ông Nguyễn Thanh Long cho biết.

Lây qua không khí: Chúng ta có thể bị lâu virus qua giọt nước bọt từ những người ho, hắt hơi, sổ mũi…

Tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh: Tiếp xúc với người bệnh nguy cơ mắc rất cao. Ngay cả việc bắt tay với người bệnh, nếu không thực hiện rửa tay xà phòng chúng ta cũng có thể lây nhiễm.

Lây truyền qua các bề mặt đã bị nhiễm bệnh: Chủ yếu lây qua việc chúng ta tiếp xúc với các bề mặt như gỗ, sắt, đá, thép, vải… Virus có thể tồn tại trên các bề mặt đó khoảng thời gian khá lâu. Khi tay chúng ta sờ vào các bề mặt đó, đưa lên mắt, mũi, miệng... thì sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ngoài 3 phương thức lây truyền chủ yếu, phương thức thứ 4 là qua đường phân cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định khả năng thấp, hiếm gặp, nếu có chỉ người chăm sóc bệnh nhân mới có nguy cơ mắc.

Chính vì thế, để ngăn ngừa lây lan dịch do virus corona, Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo phải rửa tay thường xuyên do thói quen vô thức đưa tay lên mặt, miệng, mũi...

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm và người nghi nhiễm. Vì khi hắt ho sổ mũi dịch nhầy có thể bắn xa trong không khí đến 1,8m.

- Tránh đào thải mầm bệnh ra ngoài: Khi hắt hơi cần che mũi miệng…

- Phòng qua tiếp xúc: Tránh tiếp xúc đám đông, không đến nơi đông người.

- Vệ sinh bề mặt: Thường xuyên lau rửa dụng cụ, bàn ghế bằng các thuốc sát khuẩn và sp vệ sinh thông thường.