Trong vòng 1 giờ sau khi ăn cam, tuyệt đối không động vào thực phẩm này tránh rước họa

Tác dụng của quả cam?

Cam là một loại trái cây tốt cho sức khỏe, nó không chỉ có giá trị về dinh dưỡng, mà còn có giá trị dược liệu nhất định. Cam có vị chua ngọt, loại quả có hàm lượng nước ép cao nên rất nhiều người thích ăn.

Cam rất giàu vitamin, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Nước cam tươi chứa các chất có hoạt tính chống ung thư mạnh, có thể làm sạch và phân hủy các chất gây ung thư. Thường xuyên ăn cam giúp tăng cường sức đề kháng, khiến cơ thể khỏe mạnh chống chọi với các tác nhân gây hại bên ngoài.

Cam rất giàu vitamin C và axit citric. Vitamin C là chất chống oxy hóa, có tác dụng ngừa lão hóa, làm đẹp, axit citric có tác dụng loại bỏ mệt mỏi. Hesperidin là một flavanon glycosid có nhiều trong các loại quả có múi, đặc biệt có nhiều trong cam có thể giúp tăng cường độ dẻo dai của mao mạch, hạ huyết áp và mở rộng các động mạch ống của tim. Có thể nói cam là thực phẩm ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và xơ cứng động mạch.

Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Rất thích hợp cho phụ nữ mang thai, nếu ăn cam thường xuyên có thể giúp trẻ tránh mắc các rối loạn thần kinh.

Cam rất giàu chất xơ – bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan - đó là điều cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa và duy trì việc đi tiêu đều đặn. Ăn một trái cam mỗi ngày có thể giúp cơ thể tránh được hội chứng ruột kích thích, trong đó có táo bón.

Một tiếng sau khi ăn cam không được ăn loại thực phẩm này

Mặc dù quả cam rất tốt, nhưng cũng có điều cấm kỵ, đó chính là sau khi ăn cam trong vòng 1 giờ, không được ăn cua. Cua và cam ăn cũng nhau không có lợi cho sức khỏe. Bởi trong thịt cua rất giàu protein, trong khi cam lại chứa nhiều axit. Nếu ăn các loại trái cây giàu axit như cam và ăn thịt cua nhiều protein cùng một lúc các axit trái cây có thể làm rắn protein, cản trở quá trình hấp thụ canxi và protein trong cua, ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Ngoài ra, phần lớn trong cua và các loại hải sản khác đều chứa hàm lượng lớn asen pentavenlent độc hại. Bình thường những chất này không gây hại cho cơ thể, nhưng nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C như cam thì lại gây hại cho cơ thể. Khi vào cơ thể, asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide, hay còn gọi là thạch tín, gây ngộ độc cấp tính, nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Những lưu ý khi ăn cam?

Có thể nói, cam mang lại nhiều dưỡng chất, nhưng không đồng nghĩa loại hoa quả này an toàn tuyệt đối. Cam cũng gây ra các tác dụng phụ khi tiêu thụ quá nhiều và không đúng cách. Đơn cử ăn quá nhiều cam có thể gây tiêu chảy hoặc vấn đề tiêu hóa khác do lượng chất xơ cao. Ngoài ra do hàm lượng axit cao trong trái cây, những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam, hay ăn quá nhiều cam bởi chúng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của trào ngược dạ dày.

Lưu ý: Ăn cam tốt nhất nên ăn vào lúc không no, không đói tức sau khi ăn 1-2 giờ. Không nên ăn cam vào buổi tối, do nước cam trong cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, gây đi tiểu đêm và làm gián đoạn giấc ngủ.

(Nguồn: QQ)