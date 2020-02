Vitamin C, retinol và những thành phần nổi danh khác nên được thoa vào buổi sáng hay tối để cho hiệu quả tối ưu nhất?

Chọn được sản phẩm skincare chất lượng, bạn mới chỉ đi được 1/3 quãng đường đến với làn da đẹp như mơ; phần còn lại phụ thuộc vào cách bạn bôi, sự chăm chỉ và cả thời điểm thoa sản phẩm nữa…

Dưới đây là khoảng thời gian chuẩn nhất để bôi sản phẩm chứa những thành phần phổ biến như: vitamin C, retinol, AHA… Bạn nên tham khảo để quy trình skincare có thể đem đến hiệu quả cải thiện làn da tối ưu nhất.

*Buổi sáng

1. Vitamin C

Bạn có thể thoa vitamin C vào buổi sáng hay tối đều được. Tuy nhiên, để tận dụng hết lợi ích của vitamin C, bạn nên thoa sản phẩm chứa thành phần này vào buổi sáng. Lý do là bởi, vitamin C là chất chống oxy hóa và cùng với kem chống nắng, nó sẽ tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ làn da của bạn tối ưu hơn khỏi những tác nhân gây lão hóa từ môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời.

*Buổi tối

2. Retinol

Retinol giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích da tái tạo và được công nhận là "thần dược" chống lão hóa, trị mụn.

Tốt nhất, bạn nên thoa retinol vào buổi tối bởi ánh mặt trời có thể làm ảnh hưởng đến thành phần này, khiến nó trở nên kém hiệu nghiệm. Ngoài ra, bạn cũng không nên bôi retinol và vitamin C cùng lúc, làn da sẽ dễ bị kích ứng nên việc phân chia vitamin C cho buổi sáng, retinol cho buổi tối là rất hợp lý.

Thêm một lưu ý nữa là sau khi thoa tinh chất chứa retinol, bạn cần layer thêm một lớp kem dưỡng để xoa dịu làn da, chống kích ứng.

3. AHA (Glycolic và Lactic Acid)

AHA không được hòa hợp cho lắm với vitamin C; thêm nữa, thành phần này cũng khiến da bạn nhạy cảm hơn dưới ánh nắng nên tốt nhất nên được dùng vào buổi tối. Bạn cũng chỉ nên dùng sản phẩm chứa AHA với tần suất khoảng 2 – 4 lần/tuần để loại bỏ tế bào chết, làm mịn và nâng tông da. Cuối cùng, bạn cần tránh bôi AHA cùng với retinol, sự kết hợp giữa hai thành phần này dễ khiến làn da của bạn phải khóc thét vì kích ứng.

4. Benzoyl Peroxide

Benzoyl Peroxide là thành phần trị mụn nổi tiếng và sẽ cho hiệu quả tối ưu nhất khi bôi vào buổi tối. Trong trường hợp bạn bôi vào buổi sáng thì cần cẩn trọng bởi thành phần này không hòa hợp với vitamin C, đồng thời dễ khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Nguồn: The Klog