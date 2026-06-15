Sáng nay, trong lúc lướt mạng xã hội, tôi vô tình bắt gặp một bức ảnh chụp cảnh bệnh viện đông nghịt người.

Những hàng ghế chờ kín chỗ từ sáng sớm. Người già, trẻ nhỏ, những bệnh nhân ôm trên tay tập hồ sơ khám bệnh, lặng lẽ ngồi đợi đến lượt của mình. Bức ảnh ấy không có gì đặc biệt, thậm chí là một khung cảnh rất quen thuộc. Thế nhưng tôi lại dừng lại rất lâu khi nhìn thấy nó.

Ảnh được chia sẻ trên MXH

Bởi hóa ra, đó chính là nơi tôi vẫn lui tới gần như mỗi tháng.

Là những buổi sáng phải dậy từ tinh mơ để kịp lấy số khám. Là những lần đi từ phòng khám sang phòng xét nghiệm, rồi lại tiếp tục chờ siêu âm, chờ kết quả. Có những hôm đến từ lúc mặt trời chưa lên hẳn, đến gần trưa mọi việc mới hoàn tất.

Ngày trước, tôi vẫn nghĩ chuyện đi bệnh viện chỉ đơn giản là khám bệnh và điều trị bệnh. Nhưng sau nhiều lần ngồi giữa những hàng ghế chờ đông người ấy, tôi nhận ra nơi đây còn cho mình rất nhiều bài học khác về cuộc sống.

Bệnh viện là một trong số ít những nơi khiến con người ta sống chậm lại

Ở ngoài kia, ai cũng có những cuộc đua riêng. Người lo kiếm tiền, người lo công việc, người bận rộn với những kế hoạch và dự định còn dang dở. Chúng ta thường nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Còn trẻ thì có thể thức khuya thêm một chút. Còn khỏe thì có thể làm việc nhiều hơn một chút. Hôm nay chưa chăm sóc bản thân cũng không sao, ngày mai vẫn còn đó.

Nhưng chỉ cần ngồi ở bệnh viện vài tiếng đồng hồ, những suy nghĩ ấy dường như thay đổi.

Ảnh minh họa

Giữa hàng trăm con người xa lạ đang lặng lẽ chờ đợi, tôi nhận ra không ai ở đây quan tâm bạn đang làm nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền hay đang sở hữu những gì. Điều tất cả mọi người cùng mong muốn lại vô cùng giống nhau: Một kết quả xét nghiệm tốt, một lời thông báo rằng bệnh tình đang ổn định, một cơ thể khỏe mạnh hơn ngày hôm qua.

Và rồi tôi hiểu ra vì sao người ta vẫn thường nói: "Có sức khỏe là có tất cả".

Không phải vì sức khỏe là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống, mà bởi sức khỏe là nền tảng để tất cả những điều quan trọng khác có thể tồn tại: Tiền bạc có ý nghĩa khi ta còn đủ sức để làm việc và tận hưởng thành quả của mình. Những chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi cơ thể còn đủ khỏe để bước đi. Những ước mơ chỉ có thể thực hiện khi chúng ta còn năng lượng để theo đuổi. Ngay cả niềm hạnh phúc giản đơn nhất là được ở bên những người mình yêu thương cũng cần một cơ thể khỏe mạnh để cảm nhận.

Đến khi cơ thể lên tiếng, con người mới học cách lắng nghe

Ngày còn khỏe mạnh, nhiều người sẵn sàng thức khuya, bỏ bữa, làm việc quá sức, trì hoãn việc khám bệnh vì nghĩ "chắc không sao đâu". Đến khi cơ thể lên tiếng, mới thấy chỉ cần được khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên và đi lại bình thường đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Ở bệnh viện, tôi gặp rất nhiều người. Có người chỉ mong kết quả xét nghiệm ổn định. Có người chỉ mong cơn đau giảm bớt. Có người chỉ mong được bác sĩ thông báo rằng bệnh chưa tiến triển thêm.

Những mong ước ấy nghe thật giản dị, nhưng lại là điều mà khi khỏe mạnh chúng ta thường vô tình xem nhẹ.

Bài viết này không phải để than phiền chuyện phải chờ đợi hay đông đúc, bởi tôi hiểu rằng mỗi ngày có hàng nghìn bệnh nhân tìm đến bệnh viện với những nỗi lo riêng của mình. Chỉ là sau rất nhiều lần đi khám, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ "bình an".

Nếu hôm nay bạn đang khỏe mạnh, hãy trân trọng điều đó.

Hãy ngủ sớm hơn một chút.

Hãy ăn uống tử tế hơn một chút.

Hãy dành thời gian vận động, kiểm tra sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Bởi có những điều khi mất đi rồi mới thấy quý, nhưng sức khỏe là thứ chúng ta hoàn toàn có thể gìn giữ từ hôm nay.

Ngồi giữa phòng chờ đông nghịt người, tôi chỉ có một ước mong rất giản dị: Mong cho tất cả chúng ta luôn có đủ sức khỏe để sống những ngày bình thường một cách trọn vẹn nhất!