Kwon Eun-bi, nữ diễn viên Hàn Quốc được mệnh danh là "Nữ hoàng bom nước", gần đây đã tham dự một sự kiện hỗ trợ cho World Cup 2026. Trên đường đến sân bay, cô một lần nữa trở thành tâm điểm trực tuyến nhờ vóc dáng tuyệt đẹp và vẻ ngoài tuyệt đẹp.

Trên thực tế, mặc dù có vóc dáng mảnh mai tự nhiên nhưng cô cũng đã tăng cân do căng thẳng và thói quen ăn uống.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng bom nước" nhờ những màn trình diễn bốc lửa tại lễ hội âm nhạc mùa hè nổi tiếng của Hàn Quốc, Kwon Eun-bi hiện sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng đường cong quyến rũ.

Ít ai biết rằng để có được thân hình hiện tại, cô đã trải qua quá trình giảm cân và thay đổi lối sống khá nghiêm túc, đưa cân nặng từ 57kg xuống còn khoảng 44kg thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thay đổi lối sống, duy trì dáng người mảnh mai và săn chắc đáng ghen tị.

Bắt đầu ngày mới bằng nước có gas để hạn chế cảm giác thèm ăn

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết cô có thói quen uống một cốc nước có gas ngay sau khi thức dậy. Cách làm này giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài, đồng thời tạo cảm giác no tạm thời, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều vào bữa sáng.

Thói quen đơn giản này cũng giúp cô giảm bớt nhu cầu sử dụng các loại đồ uống có đường, vốn là nguồn cung cấp lượng calo không cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, Kwon Eun-bi không áp dụng chế độ nhịn ăn cực đoan mà vẫn duy trì các bữa ăn đầy đủ, chỉ chú trọng lựa chọn thực phẩm hợp lý hơn.

Pilates là "vũ khí bí mật" giúp tạo vòng eo con kiến

Bên cạnh lịch trình luyện tập vũ đạo dày đặc, nữ thần tượng đặc biệt yêu thích Pilates với máy tập Reformer - bộ môn đang rất được các ngôi sao Hàn Quốc ưa chuộng.

Các bài tập Pilates tập trung vào nhóm cơ trung tâm, giúp cải thiện tư thế, tăng sức mạnh cơ bắp và định hình đường nét cơ thể. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây chính là bí quyết giúp Kwon Eun-bi duy trì được tấm lưng mỏng, vòng eo nhỏ và thân hình săn chắc dù không quá gầy gò.

Giảm cân nhưng không bỏ qua protein

Khác với nhiều phương pháp ép cân khắc nghiệt, Kwon Eun-bi lựa chọn chế độ ăn cân bằng và ưu tiên protein chất lượng cao.

Thực đơn của cô thường bao gồm ức gà, trứng, cá cùng nhiều loại rau xanh và lượng tinh bột vừa phải. Chế độ ăn này giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân, đồng thời giúp cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung đủ protein khi giảm cân có thể hỗ trợ bảo tồn khối cơ, giúp vóc dáng thon gọn nhưng không bị thiếu sức sống hoặc chảy xệ sau khi giảm cân.

Ngủ đủ giấc để cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn

Một trong những bí quyết ít người ngờ tới của Kwon Eun-bi lại nằm ở giấc ngủ.

Nữ ca sĩ cho biết cô luôn cố gắng duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định dù lịch làm việc bận rộn. Ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn hỗ trợ cân bằng hormone liên quan đến cảm giác đói và no, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Sự kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 duy trì cân nặng khoảng 44kg trong thời gian dài. Đáng chú ý, dù giảm tới hơn 10kg, cô vẫn giữ được những đường cong quyến rũ - điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không phải nhịn ăn khắc nghiệt

Hành trình thay đổi vóc dáng của Kwon Eun-bi cho thấy giảm cân không nhất thiết phải đánh đổi bằng những chế độ ăn kiêng cực đoan. Thay vào đó, việc xây dựng các thói quen lành mạnh như uống đủ nước, ưu tiên protein, tập luyện phù hợp và ngủ đủ giấc có thể mang lại hiệu quả bền vững hơn trong việc kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng.