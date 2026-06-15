Không chỉ để đổ mồ hôi: Tại sao phòng xông hơi hồng ngoại đang trở thành biểu tượng mới của phụ nữ 40+ thời đại longevity

Có một câu hỏi đang nổi lên trong thế giới wellness toàn cầu những năm gần đây và nó không đến từ các bác sĩ hay nhà khoa học.

Nó đến từ những người phụ nữ ở độ tuổi 40–55, ngồi trong những căn phòng gỗ nhỏ, nhiệt độ vừa phải, mồ hôi rịn đều trên da, và tự hỏi: Tại sao mình không biết đến thứ này sớm hơn?

Phòng xông hơi hồng ngoại không phải phát minh mới. Công nghệ này xuất hiện từ những năm 1970 tại Nhật Bản, ban đầu chỉ dùng trong phòng khám vật lý trị liệu.

Nhưng từ 2024 đến nay, nó đột ngột bùng nổ theo cách khác hẳn, không phải vì khoa học thay đổi, mà vì văn hóa thay đổi. Mức độ sử dụng phòng xông hơi hồng ngoại tăng 40% trong năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 2025. Để hiểu tại sao, cần đặt nó vào đúng bối cảnh.

Khi biohacking không còn là chuyện của đàn ông Silicon Valley

Trong nhiều năm, câu chuyện về tối ưu hóa cơ thể, hay biohacking, gắn liền với một hình mẫu cụ thể những ông CEO công nghệ Mỹ, đeo vòng Oura Ring theo dõi giấc ngủ, nhịn ăn gián đoạn 16 tiếng, tắm nước lạnh lúc 5 giờ sáng, rồi bước vào phòng xông hơi hồng ngoại trước khi ra quyết định hàng triệu đô.

Bryan Johnson, nhà sáng lập Braintree Venmo, người đã bán công ty cho PayPal với giá 800 triệu USD, đã biến chính cơ thể mình thành thí nghiệm khoa học trong nhiều năm. Năm 2025, sau 30 ngày thực hiện phác đồ xông hơi hàng ngày với đầy đủ xét nghiệm máu trước và sau, ông công bố đây là "giao thức longevity số một" của mình.

Tại bữa tối "Don't Die" của Johnson ở New York, Kim Kardashian và nhà thần kinh học Andrew Huberman ngồi cùng bàn để bàn về cái chết, hay đúng hơn, làm thế nào để trì hoãn nó càng lâu càng tốt.

Đây là loại văn hóa đã đặt nền móng. Nhưng thứ khiến phòng xông hơi hồng ngoại thực sự phổ biến không phải Bryan Johnson, mà là những người phụ nữ quyết định rằng longevity không còn là độc quyền của đàn ông.

Tại hội nghị CES đầu năm 2025, Fortune Most Powerful Women tổ chức hẳn một buổi thảo luận về longevity dành riêng cho phụ nữ, với sự tham gia của các CEO từ những startup đang xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tập trung vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Báo cáo xu hướng 2026 của Global Wellness Summit nhận định đây là "năm quan trọng của phụ nữ" trong lĩnh vực longevity, khi phụ nữ bắt đầu có những "làn đường riêng" trong khoa học kéo dài tuổi thọ, thay vì áp dụng phác đồ vốn được nghiên cứu chủ yếu trên nam giới.

Và phòng xông hơi hồng ngoại nằm ngay trung tâm của sự dịch chuyển đó.

Thứ gì đó khác về nguyên lý, không chỉ về cảm giác

Để hiểu tại sao nó được chú ý, cần hiểu nó khác xông hơi truyền thống như thế nào, không phải về cảm giác dễ chịu hơn, mà về cơ chế hoạt động.

Xông hơi truyền thống kiểu Phần Lan vận hành theo nguyên lý đối lưu: Đá được nung nóng đến nhiệt độ rất cao, tỏa nhiệt vào không khí, không khí nóng mới truyền nhiệt vào da. Bạn bị bao bọc bởi cái nóng từ bên ngoài. Phòng xông hơi hồng ngoại vận hành ngược lại hoàn toàn, các bộ phát hồng ngoại phát ra bước sóng ánh sáng mà cơ thể hấp thụ trực tiếp. Một cách hình dung gần gũi, giống như đứng ngoài nắng trong một ngày gió mát, bạn cảm nhận hơi ấm trên da dù không khí xung quanh không hề nóng.

Hệ quả: nhiệt độ không khí trong phòng xông hơi hồng ngoại chỉ ở mức 40–60 độ C, thấp hơn đáng kể so với 70–90 độ C của xông hơi truyền thống. Nhưng mồ hôi vẫn đổ ra, thậm chí nhiều hơn, vì nhiệt thâm nhập sâu hơn vào mô cơ thay vì chỉ làm nóng bề mặt da.

Công nghệ này còn chia thành ba dải bước sóng, mỗi loại nhắm đến một tầng khác nhau của cơ thể. Sóng hồng ngoại gần (Near-Infrared) tác động lên bề mặt da và kích thích tái tạo tế bào. Sóng hồng ngoại trung (Mid-Infrared) cải thiện tuần hoàn thông qua giãn mạch. Sóng hồng ngoại xa (Far-Infrared) thâm nhập sâu vào cơ, khớp và mô để nâng nhiệt độ lõi và kích thích đổ mồ hôi từ bên trong. Cabin toàn phổ tích hợp cả ba trong một phiên.

Tại sao phụ nữ 40+ là nhóm hưởng lợi nhiều nhất

Đây không phải marketing, đây là sinh lý học.

Giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường bắt đầu từ khoảng 40–45 tuổi, kéo theo một loạt thay đổi xảy ra cùng lúc mà y học chính thống vẫn còn đang tìm cách xử lý tốt hơn: bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, đau khớp, da mất độ đàn hồi, tâm trạng dao động, tăng cân không rõ nguyên nhân. Phòng xông hơi hồng ngoại, khi được sử dụng đúng cách, tác động đến hầu hết những vấn đề này theo cơ chế sinh học có thể giải thích được.

Về da: sản xuất collagen giảm đến 30% trong 5 năm đầu sau mãn kinh, đây là lý do quy trình dưỡng da vốn hiệu quả bỗng không còn tác dụng nữa. Các nghiên cứu ghi nhận mật độ collagen tăng 31% sau 12 tuần sử dụng đều đặn kết hợp liệu pháp ánh sáng đỏ.

Về bốc hỏa và giấc ngủ: gần 75% phụ nữ trải qua bốc hỏa trong giai đoạn mãn kinh. Sử dụng xông hơi hồng ngoại đều đặn có liên quan đến giảm 50% tần suất và mức độ bốc hỏa, và 70% phụ nữ sau mãn kinh báo cáo chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt.

Về tim mạch, thứ thường bị xem nhẹ nhưng thực ra là mối lo hàng đầu sau mãn kinh: thói quen xông hơi ít nhất 4 lần mỗi tuần liên quan đến giảm 63% nguy cơ đột tử do tim và giảm 40% tỉ lệ tử vong nói chung, những con số tương đương với lợi ích của tập thể dục đều đặn.

Về tâm trạng: nghiên cứu đột phá năm 2024 từ UCSF kết hợp liệu pháp xông hơi hồng ngoại với trị liệu nhận thức hành vi cho thấy 11 trong 12 người tham gia không còn đáp ứng tiêu chí chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng sau liệu trình.

Khoa học cung cấp nền tảng. Celebrity endorsement khuếch đại nó.

Jennifer Aniston, Meghan Markle, Lady Gaga, Selena Gomez, Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford và Kendall Jenner đều được biết đến là những người dùng thường xuyên của phòng xông hơi hồng ngoại. Đây không phải danh sách ngẫu nhiên, phần lớn trong số họ đã ở độ tuổi 40–50 khi lần đầu chia sẻ công khai về thói quen này, và cách họ nói về nó không phải theo kiểu "xu hướng đẹp" mà theo kiểu "thứ tôi không thể thiếu."

Lady Gaga, người mắc fibromyalgia gây đau cơ mãn tính, từng chia sẻ trên Instagram: "Khi cơ thể tôi bị co thắt, một thứ tôi thấy thực sự giúp ích là phòng xông hơi hồng ngoại." Gwyneth Paltrow giữ một cabin hồng ngoại cá nhân tại nhà và cố gắng dùng vài lần mỗi tuần, ưu tiên loại này so với xông hơi truyền thống vì nhiệt độ thấp hơn nhưng nhiệt thâm nhập sâu hơn. Cindy Crawford tiết lộ với tạp chí Into The Gloss rằng bà dùng cabin hồng ngoại ít nhất 20 phút mỗi tuần cho mục đích "thải độc, thư giãn, ngủ ngon hơn và chống lão hóa."

Điều đáng chú ý là các celebrity này không được trả tiền để nói trong những trường hợp được trích dẫn trên, họ nói về nó như nói về thứ thật sự có trong cuộc sống của mình.

Từ phòng khám đến phòng ngủ, thị trường đang đi đến đâu

Xu hướng lắp đặt phòng xông hơi hồng ngoại tại nhà đang được ghi nhận như một "must-have" mới trong bất động sản cao cấp, cùng với cold plunge và IV drip. Đây là tín hiệu quen thuộc: khi giới siêu giàu đưa một thứ vào không gian riêng tư, phiên bản dân chủ hóa sẽ đến sau đó không lâu.

Thị trường longevity toàn cầu, bao gồm liệu pháp gen, thuốc chống lão hóa, chẩn đoán và các gói wellness, được dự báo đạt 610 tỉ USD trong năm 2025. Phòng xông hơi hồng ngoại là một trong những thành phần có giá gia nhập thấp nhất trong hệ sinh thái này: một phiên tại spa wellness Hà Nội hay TP.HCM dao động 200.000–500.000 đồng, trong khi cabin cá nhân nhập từ Mỹ hoặc châu Âu có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng tùy chuẩn.

Với người mới, khuyến nghị chuẩn là bắt đầu bằng phiên 15–20 phút ở nhiệt độ 45–50 độ C, uống đủ nước trước và sau. Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh có thể tăng dần lên 3–4 phiên mỗi tuần để thấy hiệu quả rõ nhất. Người mang thai, người có bệnh tim mạch chưa kiểm soát, hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến khả năng điều nhiệt cần tham khảo bác sĩ trước.

Điều quan trọng cần nói thẳng phần lớn bằng chứng khoa học về lợi ích tim mạch dài hạn đến từ nghiên cứu về xông hơi Phần Lan, không hoàn toàn từ loại hồng ngoại. Mayo Clinic nhận định bằng chứng với xông hơi hồng ngoại còn ở mức "có thể" và cần thêm nghiên cứu quy mô lớn hơn. Nhưng với những gì đã có, và với số lượng phụ nữ báo cáo cải thiện thực sự trong cuộc sống hàng ngày, đây vẫn là một trong những công cụ wellness có cơ sở nhất hiện nay.

Không phải mọi xu hướng đều xứng đáng với sự chú ý. Nhưng đôi khi, thứ đang được giới siêu giàu và celebrity toàn cầu dùng thật sự có lý do để lan rộng. Phòng xông hơi hồng ngoại, với cơ chế khác biệt, cơ sở khoa học đang được củng cố, và đặc biệt là sự phù hợp với những thay đổi sinh học của phụ nữ sau 40, có lẽ là một trong những trường hợp như vậy.