Khoai sọ chắc chắn là một nguyên liệu tuyệt vời không thể thiếu trong danh sách thực phẩm tháng 6. Nhiều người có thể không biết rằng loại củ nhỏ bé khiêm tốn này chứa lượng canxi gấp 6 lần thịt bò! Củ khoai sọ nhỏ này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Có câu nói cổ, "Khoai sọ tháng 6 tốt hơn nhân sâm" và bây giờ là thời điểm tốt nhất để thưởng thức chúng.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, mặc dù điều kiện vật chất không sung túc, nhưng các nguyên liệu theo mùa từ đồng ruộng luôn giúp chúng ta khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật. Giờ đây, điều kiện sống đã tốt hơn, chúng ta nên hiểu tầm quan trọng của việc quay trở lại với bản chất thực sự của thực phẩm.

Sách y học cổ Dược liệu Nam Vân Nam ghi chép rằng "ăn khoai sọ lâu dài có thể bồi bổ gan và thận". Nghiên cứu hiện đại thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn: Cứ 100g khoai sọ chứa 36 miligam canxi, trong khi cùng trọng lượng thịt bò chỉ chứa 5 miligam. Bên cạnh khả năng bổ sung canxi đáng kể, y học cổ truyền Trung Quốc còn đánh giá cao tác dụng của khoai sọ trong việc "bổ sung tỳ vị, hỗ trợ tiêu hóa và bù đắp thiếu hụt", khiến nó đặc biệt phù hợp với những người chán ăn và tiêu hóa yếu.

Khoai sọ không chỉ có hàm lượng canxi ấn tượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thường xuyên ăn khoai sọ có thể tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Đối với những người có dạ dày nhạy cảm, khoai sọ đóng vai trò như một người bảo vệ thầm lặng, giúp bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa của họ. Hơn nữa, khoai sọ hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Dưới đây là 6 cách chế biến khoai sọ ngon tuyệt, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị độc đáo của loại rau này trong tháng 6.

Phương pháp 1: Canh khoai sọ và sườn heo

Bạn cần khoai sọ, sườn heo, gừng thái lát, hành lá cắt khúc, rượu nấu ăn, muối. Rửa sạch sườn, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần sơ qua, sau đó vớt ra và rửa lại lần nữa. Gọt vỏ khoai sọ và cắt thành từng miếng nhỏ.

Cho sườn heo, lát gừng và khúc hành lá vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh khoảng 1 tiếng. Cho khoai sọ đã cắt miếng vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20-30 phút, cho đến khi khoai sọ chín mềm. Nêm muối cho vừa ăn.

Món canh sườn heo khoai sọ này có nước dùng đậm đà, sườn heo mềm tan và khoai sọ mềm mịn, thơm ngát. Chỉ cần nhấp một ngụm canh và ăn một miếng khoai sọ thôi cũng đã mang lại cảm giác hạnh phúc tuyệt vời.

Phương pháp 2: Bánh khoai sọ chiên

Thành phần: Khoai sọ, bột gạo nếp, đường trắng, dầu ăn. Bạn gọt vỏ khoai sọ, hấp chín rồi nghiền nhuyễn thành bột khoai sọ. Cho một lượng bột gạo nếp và đường trắng vừa đủ vào hỗn hợp khoai sọ rồi nhào thành bột.

Chia bột thành từng phần nhỏ, vo tròn, cán dẹt rồi nặn thành bánh khoai sọ. Làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào, cho bánh khoai sọ vào chảo và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều cả hai mặt.

Bánh khoai sọ chiên có vị ngọt và giòn bên ngoài, mềm bên trong, nên rất được ưa chuộng làm món ăn vặt.

Phương pháp 3: Thịt ba chỉ kho khoai sọ

Thành phần: Khoai sọ, thịt ba chỉ, gừng thái lát, hành lá, hoa hồi, quế, nước tương nhạt, nước tương đậm, đường phèn.

Cắt thịt ba chỉ thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần sơ qua, sau đó vớt ra và rửa sạch. Gọt vỏ khoai sọ và cắt thành từng miếng. Làm nóng dầu trong nồi, cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc, hoa hồi và quế vào xào thơm. Cho thịt ba chỉ vào xào đến khi bề mặt hơi vàng.

Thêm nước tương nhạt, nước tương đậm và đường phèn, đảo đều cho thịt ba chỉ có màu đẹp. Thêm lượng nước thích hợp, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh khoảng 30 phút. Cho khoai sọ vào và tiếp tục ninh trong 20-30 phút, cho đến khi khoai sọ và thịt ba chỉ chín mềm và nước dùng sánh lại.

Khoai sọ hấp thụ nước dùng từ thịt heo kho, trở nên đậm đà hơn. Khi kết hợp với thịt ba chỉ, nó tạo nên một hương vị phong phú và khó quên.

Phương pháp 4: Khoai sọ hấp

Rửa sạch khoai sọ, giữ nguyên lớp vỏ ngoài. Cho khoai sọ vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 20-30 phút, cho đến khi khoai chín mềm. Lấy khoai sọ ra, gọt vỏ và thế là có thể ăn được.

Khoai sọ hấp là một món ăn đơn giản nhưng giữ được hương vị nguyên bản của khoai sọ một cách tối đa. Món này có kết cấu mềm, bột và rất ngọt.

Phương pháp 5: Cháo khoai sọ và tôm

Bạn cần khoai sọ, tôm, gạo, gừng thái lát, hành lá thái nhỏ, muối, dầu mè.

Vo gạo và ngâm trong 30 phút. Gọt vỏ khoai sọ và cắt thành từng miếng nhỏ. Rửa sạch tôm và ướp với gừng thái lát và rượu nấu ăn trong 15 phút. Cho gạo vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu khoảng 30 phút.

Thêm khoai sọ đã cắt miếng vào và tiếp tục nấu trong 15-20 phút, cho đến khi khoai sọ chín mềm. Cho tôm vào và nấu đến khi tôm chuyển sang màu hồng. Nêm muối, rưới dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Cháo khoai sọ và tôm rất bổ dưỡng và ngon miệng, là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng.

Lưu ý chọn khoai sọ

Khi chọn khoai sọ, hãy chọn những củ có vỏ nguyên vẹn và trọng lượng tương đối nặng. Nên đeo găng tay khi xử lý khoai để tránh bị kích ứng da do nhựa khoai. Thời gian hấp nên được kiểm soát trong khoảng 10-15 phút; hấp quá chín sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Đối với những người bị khó tiêu, thêm gừng băm nhỏ có thể làm tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa.

(Ảnh minh hoạ: Internet)