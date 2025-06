Gan đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, như phân hủy các chất dinh dưỡng và chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Gan còn đóng vai trò là hệ thống và giải độc chính của cơ thể.

Các chức năng khác của gan gồm, điều hòa đông máu; sản xuất cholesterol và protein để vận chuyển chất béo đi khắp cơ thể; xử lý huyết sắc tố (protein trong tế bào hồng cầu của bạn) và lưu trữ sắt cho cơ thể.

Thải độc gan hay còn gọi là giải độc gan, làm sạch gan - đây là quá trình loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi gan. Bạn nên áp dụng một chế độ ăn uống với những lựa chọn thực phẩm thông minh nhằm hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của gan. Từ đó giúp gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn và cải thiện chức năng gan tổng thể.

Dưới đây là danh sách một số loại rau quả thải độc gan bạn có thể thử.

Rau mồng tơi

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health cho biết, các chất chống oxy hóa trong rau mồng tơi giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc của gan.

Rau mồng tơi cũng giúp lợi tiểu nhẹ, tăng cường quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu, giảm gánh nặng cho gan.

Rau mồng tơi giàu vitamin A, vitamin C, sắt và các khoáng chất khác, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ chức năng gan. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp ăn rau mồng tơi với chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, đồ ăn nhiều dầu mỡ và các thực phẩm chế biến sẵn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến gan.

Rau diếp cá

Rau diếp cá và rau bina có tác dụng thải độc gan rất tốt

Rau diếp cá mùi tanh đặc trưng, nhưng lại là loại rau tính mát, kháng viêm và giải độc gan mạnh mẽ. Rau diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, giảm mụn nhọt và các vấn đề về da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau diếp cá giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Bạn có thể sử dụng rau diếp cá bằng cách ăn sống, nấu canh, xay sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng rau diếp cá, đặc biệt là phụ nữ mang thai và người có thể hàn.

Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các chất này đồng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả nhiễm trùng gan.

Rau ngót chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, giảm gánh nặng cho gan. Rau ngót cũng là một loại rau ít calo, giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rau ngót có thể gây co bóp tử cung, không nên dùng cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, không nên ăn rau ngót sống vì có thể chứa các chất gây hại cho sức khỏe.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh - một loại rau họ cải – cũng cho thấy kết quả khả quan trong việc cải thiện chức năng gan. Bài viết trên Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Thu Hoài cho biết, theo một thử nghiệm (đăng trên Pubmed), chiết xuất mầm súp lơ xanh làm giảm đáng kể nồng độ ALT và gamma-glutamyl transpeptidase (γ-GTP) ở nam giới mắc bệnh gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện chức năng gan.

Khả năng tăng cường hoạt động của enzyme giải độc của súp lơ xanh khiến cho loại thực phẩm này trở thành thực phẩm chính trong chế độ ăn của người mắc bệnh gan.

Rau chân vịt (bina)

Rau lá xanh rất tốt cho gan. Rau bina (chân vịt) liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư gan. Theo một phân tích tổng hợp năm 2019 cũng đăng trên Pubmed, việc tiêu thụ nhiều rau lá xanh, chẳng hạn như rau bina, liên quan đến việc giảm 39% nguy cơ mắc ung thư gan.

Có thể thêm rau bina vào salad, sinh tố hoặc các món ăn nấu chín để có được tác dụng bảo vệ chống lại bệnh gan.