"Tôi có thể là người khỏe mạnh nhất trong số những người tôi quen biết, nhưng vẫn mắc ung thư vú" - Đó là dòng chia sẻ gây chấn động của nữ YouTuber làm đẹp nổi tiếng Cara Wu , người sở hữu hơn 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Ở tuổi 30, khi đang có sự nghiệp ổn định, ngoại hình rạng rỡ và lối sống được nhiều người ngưỡng mộ, cô bất ngờ thông báo được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh vốn được nhiều người cho rằng chỉ xuất hiện ở phụ nữ trung niên.

Lối sống chuẩn mực vẫn mắc bệnh?

Trong bài chia sẻ, Cara cho biết cô nhận chẩn đoán vào tháng 5 năm nay. Sau chuỗi ngày trải qua hàng loạt kiểm tra từ chụp cắt lớp (CT), quét xương đến chụp cộng hưởng từ (MRI), cô mới quyết định công khai thông tin.

Điều khiến Cara khó chấp nhận nhất là cô vốn duy trì lối sống cực kỳ lành mạnh: Không hút thuốc, không rượu bia, làm việc điều độ, tập luyện cường độ cao và ưu tiên thực phẩm nguyên bản. Bản thân cô cũng không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư.

Cara thuật lại lời bác sĩ: "Đừng tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra với mình, vì tỉ lệ mắc ung thư vú hiện nay thực sự rất cao". Lời khẳng định này đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về mối quan hệ giữa sức khỏe và lối sống.

Bài học về việc "đừng tự làm khổ chính mình"

Nhìn lại hành trình vừa qua, Cara tự vấn về những yếu tố nguy cơ, không phải từ ăn uống hay sinh hoạt, mà từ "áp lực tâm lý tích tụ lâu ngày". Cô thú nhận bản thân là người hướng nội, hay nhẫn nhịn và ngại làm phiền người khác. Dù gặp khó khăn, cô thường chọn cách tự gặm nhấm, ưu tiên nhu cầu của người khác và chịu đựng khi chịu thiệt thòi.

Khi biết tin bệnh, người đầu tiên cô nghĩ đến không phải mình, mà là bố mẹ - những người lẽ ra đang được tận hưởng tuổi già lại phải cùng cô đối diện với điều trị. "Nhưng lẽ ra tôi nên lo cho chính mình nhiều hơn", Cara tâm sự. Cô nhận ra rằng việc liên tục dồn nén cảm xúc khiến cơ thể rơi vào tình trạng viêm mãn tính. Cô nhắn nhủ người hâm mộ: "Gặp chuyện bất bình, đừng tự ép mình, đừng tự làm khổ bản thân. Đừng gồng mình chịu đựng nữa!".

Dù chưa có bằng chứng khẳng định áp lực cảm xúc trực tiếp gây ra ung thư vú, nhưng trạng thái lo âu kéo dài chắc chắn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Thêm nỗi lo từ một tín đồ làm đẹp

Là một nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp, Cara thẳng thắn thừa nhận nỗi sợ lớn nhất của cô không phải là quá trình điều trị, mà là sự thay đổi ngoại hình do hóa trị gây ra. Tuy nhiên, cô vẫn giữ tinh thần tích cực: "Tôi tin rằng ông trời sẽ không đưa ra thử thách mà mình không thể vượt qua".

Cuối bài viết, cô tha thiết kêu gọi phụ nữ hãy tập thói quen tự kiểm tra cơ thể khi tắm, để ý các khối u bất thường ở ngực và nách, đồng thời duy trì việc thăm khám định kỳ.

Ung thư vú đang trẻ hóa: Đừng chủ quan dù không có tiền sử gia đình

Nhiều người vẫn mặc định ung thư vú chỉ là bệnh của phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, theo thống kê, tại Đài Loan mỗi năm có hơn 17.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh, trải dài ở mọi độ tuổi.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là suy nghĩ "không có tiền sử gia đình thì không mắc bệnh". Thực tế, chỉ khoảng 13% bệnh nhân có tiền sử gia đình liên quan. Hầu hết các ca bệnh đều không có yếu tố di truyền rõ rệt.

Giải mã 5 hiểu lầm về ung thư vú

Phụ nữ trẻ không cần kiểm tra ngực? - Sai. Phụ nữ từ 20 tuổi nên tự kiểm tra hàng tháng và định kỳ siêu âm.

Ngực càng to, nguy cơ càng cao? - Sai. Không có sự liên quan trực tiếp giữa kích thước bầu ngực và tỉ lệ mắc bệnh.

Không có tiền sử gia đình thì an toàn? - Sai. Mọi phụ nữ đều cần chủ động tầm soát.

Kiểm tra một lần bình thường là yên tâm mãi mãi? - Sai. Mô tuyến vú thay đổi theo thời gian, cần theo dõi định kỳ.

Không sờ thấy khối u nghĩa là không sao? - Sai. Ung thư vú có thể biểu hiện bằng nhiều dấu hiệu khác, không chỉ là cục cứng.

Những dấu hiệu cần cảnh giác ngoài khối u

Ung thư vú giai đoạn đầu không phải lúc nào cũng gây đau. Hãy đi khám ngay nếu thấy các dấu hiệu sau:

Da vùng ngực hoặc xung quanh núm vú bị phát ban, đỏ.

Thay đổi hình dáng hoặc kích thước bất thường (một hoặc cả hai bên).

Núm vú bị thụt vào trong.

Ngực khó chịu hoặc ngứa ngáy kéo dài.

Màu sắc da vùng ngực thay đổi.

Ngực thay đổi kích thước nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Da vùng núm vú bị bong tróc.

Ngực trở nên dày hơn hoặc sưng tấy.

Nhóm nguy cơ cao cần chú ý

Bác sĩ khuyến cáo các yếu tố sau có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh: tuổi tác cao, kỳ kinh nguyệt sớm/mãn kinh muộn, béo phì, hút thuốc, uống rượu, không sinh con hoặc không cho con bú, sinh con đầu lòng sau 30 tuổi, chế độ ăn nhiều chất béo, và tiếp xúc thường xuyên với các chất gây rối loạn nội tiết (như nhựa, hộp xốp, hóa đơn in nhiệt, mỹ phẩm hoặc hóa chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc).

Câu chuyện của Cara Wu là lời cảnh tỉnh quý giá cho tất cả phụ nữ: Sức khỏe không chờ đợi ai và dù bạn có sống lành mạnh đến đâu, việc tầm soát định kỳ vẫn là bước bảo vệ quan trọng nhất. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe chính mình.

(Theo Tvbs/Ảnh: IG@ayumi6532, Shutterstock)