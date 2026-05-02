Trước khi mùa hè đến, ăn 3 món này để bổ khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và nâng cao khả năng miễn dịch

Ăn uống không chỉ đơn thuần là lấp đầy dạ dày, mà còn là cách để trân trọng và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy sống có chủ đích, và để tình yêu và ẩm thực khắc sâu vào tâm hồn bạn. Hạ chí đang đến rất gần. Trong giai đoạn chuyển giao từ xuân sang hè, gan rất dễ bị nóng. Trước Hạ chí, hãy ăn ba loại thực phẩm ngọt này để nuôi dưỡng cơ thể bằng vị ngọt và khả năng giữ ẩm của chúng. 3 loại thực phẩm này sẽ được kết hợp với các nguyên liệu khác nấu thành các món ăn ngon và tốt cho sức khỏe.

Trong Y học cổ truyền, "thực phẩm ngọt" ở đây đề cập đến tính chất ngọt của thực phẩm, chứ không phải bản thân thực phẩm ngọt. Những thực phẩm này thường có tác dụng bồi bổ, điều hòa cơ thể và nhẹ nhàng điều chỉnh hoạt động của cơ thể. Thịt gà, tôm và thịt bò đều là những thực phẩm ngọt có giá trị dinh dưỡng cao. Ăn chúng một cách điều độ và thường xuyên có thể bổ sung khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Dưới đây là 3 công thức các món ăn theo mùa này, tất cả đều phù hợp với mọi lứa tuổi, có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa và cách chế biến đơn giản. Những người yêu thích ẩm thực, hãy nhớ lưu lại công thức này nhé!

Món thứ nhất: Thịt gà om dứa

Dứa đang vào mùa, mọng nước và ngọt ngào vô cùng, chúng rất hợp với thịt gà! Món ăn này cũng rất được trẻ em yêu thích, với vị chua ngọt hài hòa và thịt gà mềm ngon.

Nguyên liệu làm món thịt gà om dứa

2 phần má đùi gà, 1 quả dứa chín, 3 tép tỏi băm, 1/4 quả ớt chuông xanh, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối và tiêu đen.

Cách làm món thịt gà om dứa

Bước 1: Rửa sạch thịt gà sau đó lọc bỏ xương rồi cắt đùi gà thành từng miếng nhỏ. Gọt vỏ và cắt dứa thành từng miếng lớn hơn gà một chút. Chuẩn bị một ít tỏi băm và ớt chuông xanh thái miếng nhỏ để dùng sau.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt đùi gà vào xào thơm. Sau đó cho một bát nước, một thìa rượu nấu ăn, nước tương nhạt, dầu hào, một chút muối và bột tiêu đen vào. Đun nhỏ lửa khoảng 5 phút. Cuối cùng, cho dứa và ớt chuông xanh vào, rồi nhanh chóng đun trên lửa lớn cho đến khi nước sốt sánh lại trước khi dọn ra.

Món thứ hai: Nấm mỡ xào tôm

Nấm mỡ vô cùng ngon miệng dù được kết hợp để nấu món gì đi nữa, và tôm là một nguyên liệu có hương vị tự nhiên tuyệt vời. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này thực sự là tuyệt phẩm! Đây là món ăn hoàn hảo để thưởng thức cùng đồ uống hoặc cơm, và công thức thì đơn giản và chắc chắn đáng để lưu lại.

Nguyên liệu làm món nấm xào tôm

15-20 cây nấm mỡ, 8 con tôm, 150g thịt nạc vai, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa canh nước tương đen, một chút muối, một chút bột tiêu trắng, 1 ít gừng băm nhỏ, 3 tép tỏi băm.

Cách làm món nấm mỡ xào tôm

Bước 1: Rửa sạch nấm mỡ với nước pha tinh bột để loại bỏ tạp chất. Sau đó thái nấm mỡ thành các lát dày vừa phải. Tôm đem rửa sạch sau đó bóc bỏ vỏ, loại bỏ đầu và chỉ sống lưng rồi ướp với chút bột tiêu, muối và rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Thịt nạc vai rửa sạch rồi thái thành những lát mỏng. Chuẩn bị một ít ớt ngọt xanh và bột ớt nếu bạn ăn được cay. Chuẩn bị 1 chiếc bát, cho vào nước tương nhạt, dầu hào, một ít nước tương đen, một nhúm muối, bột tiêu trắng và một ít nước rồi khuấy đều thành nước sốt.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, rồi phi thơm gừng, tỏi. Sau đó cho tôm và thịt heo vào xào nhanh tay. Sau đó cho nấm và ớt chuông xanh vào, đổ nước sốt vào và đảo đều. Nấm sẽ mềm và tiết ra nước. Cuối cùng, chỉ cần tăng lửa nhỏ để nước sốt sánh lại trước khi dọn ra. Món này nhanh và dễ làm.

Món thứ ba: Đậu bắp xào thịt bò

Đậu bắp còn được gọi là ớt ngoại, nhưng nó không phải là ớt và không có vị cay. Đậu bắp tươi có vị mềm, hơi ngọt và giàu chất nhầy. Khi xào với thịt bò, nó trở nên tươi ngon, thơm phức và mềm. Đừng để vẻ ngoài đơn giản của nó đánh lừa bạn, món ăn này ngon đến bất ngờ.

Nguyên liệu làm món đậu bắp xào thịt bò

300g đậu bắp, 20g thịt thăn bò, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1/4 quả ớt chuông đỏ, 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món đậu bắp xào thịt bò

Bước 1: Đậu bắp bạn dùng chút muối rửa sạch để loại bỏ lớp lông mỏng bao phù. Sau đó bỏ cuống rồi cắt thành những lát dày hơn. Rửa sạch thịt bò rồi thái thành từng lát mỏng. Chuẩn bị thêm 1/4 quả ớt chuông đỏ và 3 tép tỏi băm.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, thêm vào chút nước, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào và bột bắp vào, khuấy đều và để sang một bên. Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm, ớt ngọt và thịt bò vào xào đến khi thịt đổi màu.

Bước 3: Sau đó cho đậu bắp vào và tiếp tục xào. Đổ nước sốt vào, xào thêm một phút nữa là xong. Đây là món ăn đơn giản, tươi ngon, thơm phức và mềm ngon, cả người lớn lẫn trẻ em đều yêu thích.

Trên đây là 3 món ăn với các nguyên liệu theo mùa tươi ngon, bạn có thể luân phiên nấu cho gia đình thường thức vào thời điểm trức khi mùa hè đến để bổ khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và nâng cao khả năng miễn dịch. Chúc các bạn thành công và ngon miệng!