6 món cháo ngon, dễ nấu, ăn vào bữa sáng để tăng cường chức năng tỳ vị, cải thiện sắc tố da và củng cố hệ miễn dịch

Như chúng ta đã biết, trong cơ thể con người, mỗi cơ quan như hô hấp, tiêu hóa hay tuần hoàn,... có chức năng không lệ thuộc duy nhất vào một tạng tượng nào. Ngược lại, chức năng và nhiệm vụ của tất cả các tạng tượng đều góp một phần quan trọng thực hiện chức năng của những bộ máy trên. Chức năng tiêu hóa cần phải có tạng vị để thu nạp giúp nghiền nát thức ăn, từ đó tạng tỳ có thể dễ dàng hấp thu và vận chuyển. Những người có thể trạng yếu, dạ dày lạnh và tay chân lạnh là biểu hiện điển hình của chứng Tỳ Vị Hư Hàn (dương khí suy yếu, không đủ sưởi ấm cơ thể và tiêu hóa thức ăn). Do đó vấn đề cần tập trung ôn ấm tỳ vị, ăn chín uống nóng, bổ sung thực phẩm ấm nóng, giữ ấm cơ thể và áp dụng các phương pháp điều trị cụ thể.

Với những người có thể trạng yếu, dạ dày lạnh, tay chân lạnh, việc củng cố chức năng tỳ vị thông qua lựa chọn thực phẩm và các món ăn phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh những công thức nấu các món cháo ngon sử dụng các nguyên liệu có tác dụng tăng cường chức năng tỳ vị.

1. Cháo nhãn hạt sen

Món cháo này sử dụng các nguyên liệu rất tốt cho việc củng cố chức năng tỳ vị, bổ huyết, cải thiện sắc tố làn da. Nhãn có tính ấm, giúp ôn trung, bổ tỳ vị, hỗ trợ giảm triệu chứng đau bụng, đầy trướng do lạnh dạ dày và tay chân lạnh do giúp bổ khí huyết, kiện tỳ, an thần. Nhãn cũng rất giàu sắt và dưỡng chất giúp dưỡng huyết, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ chứng tay chân lạnh do thiếu máu hoặc tuần hoàn kém; giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Trong khi đó, hạt sen (liên nhục) là dược liệu Đông y có tính bình, vị ngọt chát, nổi tiếng với tác dụng kiện tỳ (bồi bổ tỳ vị, cải thiện tiêu hóa) và an thần.

Các nguyên liệu khác gồm gạo nếp, táo đỏ, nấm tuyết, kỷ tử, lạc kết hợp với nhau tạo ra món ăn có tính bổ dưỡng, ấm áp (dương từ gạo nếp, lạc), bổ khí huyết (dưỡng âm từ nấm tuyết/táo đỏ/kỷ tử). Sự kết hợp này giúp bồi bổ cơ thể, làm mát gan, giảm căng thẳng, tốt cho tiêu hóa và dưỡng da.

2. Cháo tôm rau củ

Cháo tôm rau củ là món ăn bổ dưỡng, rất tốt cho người thể trạng yếu, tay chân lạnh và dạ dày lạnh nhờ sự kết hợp giữa cháo ấm dễ tiêu hóa, tôm giàu đạm bổ dưỡng và rau củ (cà rốt, ngô, nấm, rau cải...) giàu vitamin. Nó giúp kiện tỳ, ích khí, làm ấm trung tiêu và bồi bổ cơ thể. Món ăn này hỗ trợ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho dạ dày, giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đặc biệt khi nóng ấm

Món ăn cũng kết hợp các nguyên liệu giàu dưỡng chất giúp bổ sung sắt, canxi, vitamin, làm ấm bụng và hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó đây cũng là món giàu omega-3, sắt, vitamin A, C giúp làm sáng da, cải thiện sắc tố và tăng cường sức đề kháng.

3. Cháo ngũ vị

Món cháo này sử dụng các nguyên liệu gồm táo đỏ, gạo nếp, kỷ tử, đậu đỏ, lạc... - nguyên liệu dưỡng sinh giúp kiện tỳ vị (tăng cường tiêu hóa) và bổ huyết. Sự kết hợp này giúp tiêu hóa kém, cơ thể suy nhược, khí huyết kém, dưỡng nhan. Cụ thể:

Gạo nếp: Vị ngọt, tính ấm, giúp kiện tỳ, làm ấm bụng, tạo độ sánh dẻo, dễ tiêu hóa.

Táo đỏ: Tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng huyết, bổ khí, an thần.

Đậu đỏ: Bổ tỳ, bổ huyết, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng và giảm đầy bụng.

Kỷ tử: Bổ can thận, dưỡng huyết, hỗ trợ tỳ vị.

Lạc: Có tính bình, vị ngọt béo, tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, trừ đàm và chỉ huyết (cầm máu).

Đường nâu: Tính ấm, bổ trung ích khí, hoạt huyết, hỗ trợ làm ấm tỳ.

4. Cháo củ mài thịt băm

Theo Đông y, củ mài (hoài sơn) là vị thuốc quý có vị ngọt, tính bình, nổi tiếng với tác dụng bổ tỳ vị, ích khí, dưỡng vị, chỉ tả, trị ăn uống kém, khó tiêu, tiêu chảy lâu ngày. Nó giúp củng cố hệ tiêu hóa, bổ thận, ích phế, chữa suy nhược cơ thể, thích hợp cho người già, người ốm dậy, người bị tỳ vị hư nhược. Nấu cháo củ mài với thịt băm vừa là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt, tính bình của củ mài và đạm từ thịt giúp làm ấm tỳ vị, dễ tiêu hóa, giảm trào ngược và giảm triệu chứng viêm loét.

5. Cháo gạo đen, khoai môn và hoa mộc

Món cháo gạo lứt đen, khoai môn và hoa mộc là món ăn đơn giản, nhưng có tác dụng dưỡng sinh, bồi bổ cơ thể. Gạo lứt đen giàu dinh dưỡng, tăng cường trao đổi chất, bổ máu và giảm hàn lạnh trong cơ thể. Khoai môn là loại thực phẩm mềm thơm, dễ tiêu hóa, bổ tỳ vị, cung cấp năng lượng ổn định. Trong khi đó hoa mộc có tính ấm, giúp ôn ấm dạ dày, tán hàn, giảm đau. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa các nguyên liệu trong 1 món ăn để kiện tỳ ích vị, dưỡng huyết, cải thiện sắc tố da và cải thiện tiêu hóa, rất tốt cho người suy nhược, ăn uống kém.

6. Cháo kê, táo và táo đỏ

Cháo kê nấu táo đỏ là món ăn dưỡng sinh tuyệt vời giúp bổ tỳ vị, dưỡng huyết và cải thiện tiêu hóa, đặc biệt tốt cho người suy nhược, ăn uống không ngon miệng. Sự kết hợp này mang lại vị ngọt tự nhiên, giúp làm ấm bụng, giảm trướng bụng và nâng cao sức đề kháng. Theo Đông y, kê có tính ấm, vị ngọt, giúp kiện tỳ, dưỡng vị, làm ấm dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa. Táo đỏ được ví như "viên vitamin tự nhiên", giúp bổ máu, an thần, kiện tỳ vị và tăng cường miễn dịch. Táo tươi giàu các loại vitamin, các chất chống oxy hóa, giàu chất xơ, hỗ trợ thêm cho hệ tiêu hóa, tốt cho làn da.

Trên đây là 6 công thức đơn giản nấu các món cháo ngon miệng lại giúp tăng cường chức năng tỳ vị. Bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình mình vào bữa sáng để củng cố sức khỏe tổng thể nhé!