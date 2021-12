2021 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của các bộ phim truyền hình Việt, đặc biệt là phim Việt giờ vàng do VFC sản xuất. Với một năm dịch bệnh căng thẳng, khán giả dành nhiều thời gian hơn cho các bộ phim màn ảnh nhỏ. Cũng bởi vậy, chưa bao giờ các bộ phim truyền hình lại thu hút nhiều lời bàn ra tán vào, gây xôn xao đến thế. Dưới đây là 6 bộ phim được xếp vào hàng "hot" nhất khi thu hút sự quan tâm chú ý lớn của dư luận, tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng như bình luận của cư dân mạng nhiều nhất năm 2021.

Năm 2021 là một năm đặc biệt của phim truyền hình Việt và Hương vị tình thân đã góp phần vào sự đặc biệt đó khi là bộ phim truyền hình giờ vàng đầu tiên có thời lượng lên sóng "khủng" nhất. Phim kéo dài hơn 6 tháng, với 136 tập phim. Có thể nói, đây chính là bộ phim "ăn ngủ" cùng khán giả trong năm qua, thu hút nhiều lời khen ngợi cũng như tranh cãi rộn ràng khắp mạng xã hội.

Phim góp phần đưa danh tiếng của cặp đôi Phương Oanh - Mạnh Trường vươn xa. Thậm chí chưa bao giờ có một bộ phim mà người xem quan tâm tới tất cả các diễn viên từ chính đến phụ, thậm chí cả ê kíp phía sau như quay phim, thư ký, makeup... như Hương vị tình thân. Bất cứ một thông tin hậu trường rò rỉ nào cũng được khán giả quan tâm, bàn luận.

Dù còn gây ra những tranh cãi về tình tiết, thời lượng, nhân vật, diễn xuất..., nhưng không thể phủ nhận Hương vị tình thân đã trở thành một món ăn tinh thần dành tặng khán giả vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng trên cả nước, đưa người với người xích lại gần nhau hơn nhờ những thông điệp về tình thân, gia đình đầy ý nghĩa mà bộ phim truyền tải. Hiện tại, dù phim đã khép lại được hơn 2 tháng nhưng những dư âm mà nó đọng lại trong lòng người xem vẫn còn rất lớn.

Ra mắt ở thời điểm trước Hương vị tình thân, Hướng dương ngược nắng cũng tạo nên một cơn "địa chấn" nho nhỏ trên màn ảnh Việt. Phim khai thác câu chuyện đấu đá gia tộc đầy hấp dẫn, với một dàn sao đình đám đủ để bảo chứng chất lượng cho bất kỳ dự án nào. Phim đánh dấu sự tái ngộ màn ảnh của "Cành vàng lá ngọc" - NSND Thu Hà, quy tụ những gương mặt vàng của làng truyền hình phía Bắc như Vân Dung, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh... Nữ chính của phim là một gương mặt triển vọng mà tên tuổi cô cũng lên như diều gặp gió sau dự án này - Lương Thu Trang.

Thu hút sự quan tâm quá lớn, nên Hướng dương ngược nắng cũng không tránh khỏi những tranh cãi rộn ràng về tình tiết phim. Chưa bao giờ một câu chuyện về... huyết thống lại gây ồn ào như vậy, suốt từ tập đầu tới tập cuối. Ngoài ra, câu chuyện về từng nhân vật cũng được khán giả đem ra mổ xẻ, tranh cãi gay gắt. Có thời điểm, fanpage Hướng dương ngược nắng trở thành nơi... đại chiến của các fandom. Ngoài ra, Hướng dương ngược nắng cũng khá táo bạo khi xây dựng một tình tiết phim gây sốc mạnh cho người xem, đó là khi nhân vật nữ phụ do Hồng Diễm đóng bị... cưỡng bức.

Tranh cãi là thế, nhưng vẫn phải đánh giá Hướng dương ngược nắng là một bộ phim ấn tượng của năm 2021. Phim có dàn diễn viên diễn xuất chất lượng, xây dựng hình tượng những người phụ nữ để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả.

Hãy nói lời yêu có lẽ không phải là bộ phim hot nhất 2021, nhưng sẽ là một trong những bộ phim "ám ảnh" nhất, khiến khán giả khó quên nhất trong năm. Ấn tượng lớn nhất của người xem với Hãy nói lời yêu là phim quá... bi kịch. Từ đầu đến cuối, tác phẩm này như bóp nghẹt trái tim người xem với những tình tiết mà nó tạo ra. Nếu có điểm nào tươi sáng từ bộ phim, thì đó có lẽ chỉ là câu chuyện tình đáng yêu của cặp đôi phụ Duy - Tú.

Đỉnh điểm của gây sốc trong Hãy nói lời yêu, đó là việc bộ phim "khai tử" nhân vật Minh do diễn viên Quang Anh thủ vai. Hầu hết các bộ phim truyền hình nhiều năm trở lại đây đều lựa chọn cho mình một đoạn kết an toàn, có hậu. Có những nhân vật bị "bay màu" trên phim, nhưng thường xuyên là do bạo bệnh, do phải trả giá vì một điều gì đó. Cũng có những cái chết khiến người xem bàng hoàng, đau đớn, nhưng nó không gây ám ảnh như sự ra đi của cậu bé Minh trong Hãy nói lời yêu.

Cái chết của Minh gây quá nhiều tranh cãi trong phim, nhưng nhìn một cách khách quan, đó cũng là sự dũng cảm của ê kíp làm phim khi dám đưa vào tác phẩm một tình tiết "đời" đến nhức nhối.

Nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc gửi tới các bậc làm cha làm mẹ, rằng hãy biết dừng lại đúng lúc, hãy chịu nhìn nhận cái sai của bản thân, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình và các con, và hãy nói lời yêu đúng cách!

Mùa hoa tìm lại chính là tác phẩm gây bất ngờ nhất trong năm 2021. Thế sóng một bộ phim quá ồn ào là Hướng dương ngược nắng, Mùa hoa tìm lại không được đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng chính vì không đặt kỳ vọng quá lớn, nên những gì mà khán giả nhận được lại quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của họ.

Giữa lúc các bộ phim cùng phát sóng ngập tràn drama, khiến người xem đi từ ức chế này đến phẫn nộ kia, Mùa hoa tìm lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác.

Phim lấy đề tài nông thôn, dung dị, có tạo drama nhưng dừng lại ở mức độ điểm xuyết, vừa phải. Các nút thắt, mở được xử lý nhanh gọn, khéo léo, không quá dồn nén bi kịch hay sự phẫn nộ của khán giả. Các nhân vật, cả chính diện lẫn phản diện cũng được xây dựng tâm lý nhất quán, không tạo ra tranh cãi như nhiều bộ phim khác.

Bộ phim cũng mang đến cho người xem không khí thoải mái, đan xen giữa những tình huống cảm động với hài hước, dí dỏm. Dàn diễn viên của phim từ chính đến phụ đều diễn xuất đồng đều, đem lại cảm giác dễ chịu, thỏa mãn cho khán giả.

2021 có thể nói là một năm thành công của các bộ phim lên sóng vào khung giờ tối thứ 2 - 3 - 4. Sau Hướng dương ngược nắng là Mùa hoa tìm lại, còn thế sóng Mùa hoa tìm lại là 11 tháng 5 ngày.

Lên sóng vào thời điểm Hương vị tình thân đang gây bão màn ảnh nhỏ nhưng không vì thế mà 11 tháng 5 ngày lép vế. Sau một vài tập đầu tiên gây tranh cãi, 11 tháng 5 ngày được nhận xét càng xem càng cuốn hút. Phim sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, visual bùng nổ, lại có sự kết hợp 2 miền Nam - Bắc cực ấn tượng. 11 tháng 5 ngày đánh dấu lần đầu tiên Khả Ngân Bắc tiến. Giai đoạn đầu, nữ diễn viên vấp phải phản ứng gay gắt của người xem khi thể hiện một nhân vật chảnh chọe, khó chịu. Nhưng sau cùng, Khả Ngân đã có một màn lội ngược dòng ấn tượng, nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

11 tháng 5 ngày cũng khai sinh ra một cặp đôi quá đẹp cho màn ảnh Việt, chính là Thanh Sơn - Khả Ngân. Chemistry bùng nổ của cả hai trong phim đã khiến khán giả thực sự tin họ có tình cảm từ trong phim ra tới ngoài đời, mặc cho chính chủ đã lên tiếng phủ nhận. Không những vậy, phim còn đánh đúng tâm lý người trẻ với những tình tiết phim trẻ trung, hiện đại, cảnh quay đẹp, trang phục thời thượng, nhạc phim bắt trend, thoại phim ấn tượng... Có thể nói cùng với Mùa hoa tìm lại, đây là tác phẩm mang đến nhiều sự dễ chịu cho người xem nhất năm 2021.

Thương ngày nắng về tiếp tục là một bộ phim lên sóng khung giờ thứ 2 - 3 - 4 gây sốt năm 2021. Ngay từ những tập đầu lên sóng, Thương ngày nắng về đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả bởi câu chuyện đầy xúc động. Những thước phim thấm đẫm tình người, tình mẫu tử đã chạm tới những cảm xúc thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người.

Cho tới hiện tại, hơn 20 tập phim đã trôi qua, Thương ngày nắng về để lại cho người xem những ấn tượng nhẹ nhàng. Phim không ham phô diễn drama mà gây ấn tượng cho khán giả bằng những tình tiết đời thường, dung dị nhất. Từ những tình tiết nhỏ như sự quan tâm, chăm sóc âm thầm của người mẹ dành cho con, chị dành cho em... cũng đủ khiến khán giả rơi nước mắt cùng nhân vật.

Đặc biệt, bộ phim cũng ghi điểm bởi cảnh quay đẹp, trang phục đẹp, diễn viên đẹp, mọi tình tiết, góc máy dường như đều được ê kíp chăm chút tỉ mỉ, nhằm đem lại cho người xem những trải nghiệm hài lòng nhất.

