Tuần lễ vừa qua tại Cung điện Buckingham diễn ra vô cùng nhộn nhịp với các sự kiện ngoài trời quy mô lớn. Nếu như vào thứ Tư, Vua Charles đã đích thân chủ trì một bữa tiệc trang trọng, thì đến thứ Sáu, nhà vua quyết định lùi lại phía sau để nhường sân khấu cho Thân vương và Vương phi xứ Wales tỏa sáng. Bữa tiệc vườn này không chỉ là dịp để các thành viên vương thất tề tựu mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.

Cùng đồng hành với William và Kate trong sự kiện quan trọng này có Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, cùng với người em họ vương thất Zara Tindall. Đây là không gian nhằm tôn vinh những người có đóng góp tích cực từ các tổ chức bảo trợ, tổ chức quân đội và các dự án cá nhân của cặp đôi xứ Wales, tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ những năm trước.

Sứ mệnh vinh danh và khoảnh khắc xúc động của Thân vương William

Đây là lần thứ hai Thân vương và Vương phi xứ Wales đảm nhận vai trò dẫn dắt các hoạt động tại Cung điện Buckingham, sau lần tổ chức thành công vào năm 2025. Nếu năm ngoái, cặp đôi tập trung tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng, bao gồm cả gia đình của cố nhiếp ảnh gia Liz Hatton, thì năm nay, sự kiện hướng đến các tổ chức từ thiện mà họ đang bảo trợ. Trong số những vị khách đặc biệt có mặt tại cung điện, công chúng dễ dàng nhận ra Sam Stables, người sáng lập We Are Farming Minds, một tổ chức nỗ lực xóa bỏ kỳ thị về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng nông nghiệp.

Nổi bật hơn cả là khoảnh khắc Thân vương William hội ngộ Rhian Mannings, người sáng lập tổ chức 2wish chuyên hỗ trợ các gia đình có người thân qua đời đột ngột. Không hề có khoảng cách hay sự cứng nhắc của nghi lễ, William đã chủ động bước tới và dành tặng cô một nụ hôn chào hỏi đầy ấm áp. Trước đó, câu chuyện bi thương của Rhian về việc chồng cô tự vẫn sau cái chết của cậu con trai một tuổi từng khiến Thân vương rơi nước mắt.

Hành động chân thành này của vị vua tương lai đã nhanh chóng lan tỏa thông điệp về sự thấu cảm, cho thấy sự gần gũi của các thành viên vương thất khi họ bước ra khỏi những bức tường cung điện để lắng nghe tiếng nói của công chúng. Xuyên suốt buổi tiệc, Thân vương William liên tục di chuyển, tương tác nhiệt tình với các khách mời, tạo nên một bầu không khí vô cùng cởi mở và thân thiện.

Phong cách thời trang thanh lịch và sự xuất hiện của dàn khách mời ấn tượng

Không thể phủ nhận rằng Vương phi Kate luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện, và bữa tiệc vườn lần này cũng không phải ngoại lệ. Nữ chủ nhân của bữa tiệc tỏa sáng rạng rỡ với phong cách thời trang thanh lịch quen thuộc khi diện chiếc váy màu kem tinh tế đến từ thương hiệu Self Portrait.

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Kate đã khéo léo kết hợp cùng một chiếc mũ mang phong cách vintage cổ điển, điểm xuyết thêm đôi khuyên tai từng thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth II và một chiếc vòng tay cá nhân. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi Vương phi trong suốt thời gian giao lưu cùng khách mời. Dẫn đầu đoàn vương thất bước xuống thềm cung điện, William, Kate, cùng Sophie và Edward tạo nên một khung hình gia đình quyền lực.

Nữ công tước xứ Edinburgh, Sophie, tiếp tục khẳng định gu thời trang ổn định trong lần tham dự sự kiện thứ hai chỉ trong một tuần. Sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt đầu tiên trong năm 2026 của Zara Tindall tại tiệc vườn Buckingham; con gái của Vương nữ Anne trông vô cùng cuốn hút trong chiếc váy màu xanh lam nổi bật.

Bên cạnh các nhân vật thuộc hoàng gia, sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng như người dẫn chương trình The Great British Sewing Bee, Patrick Grant, khi anh vui vẻ trò chuyện cùng Vương phi Kate cũng làm tăng thêm sức hút cho sự kiện. Khi buổi tiệc khép lại, hình ảnh Thân vương và Vương phi xứ Wales sóng bước rời đi đã để lại những dư âm thật đẹp về một thế hệ hoàng gia hiện đại, tinh tế và luôn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Theo Hello!