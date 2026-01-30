Tôi từng nghĩ "ngủ sớm hơn 30 phút thì có gì khác biệt?". Nửa tiếng ấy, thường chỉ đủ để lướt thêm vài video, trả lời vài tin nhắn hay cố "xong nốt việc". Nhưng sau nhiều ngày thức dậy trong trạng thái uể oải, đầu óc chậm chạp, tôi quyết định thử thay đổi một điều rất nhỏ liên quan đến giấc ngủ của mình.

Anne-Marie Chang, phó giáo sư tại Đại học Penn State, nói rằng: "Một cam kết tương đối nhỏ để ngủ nhiều hơn một chút có thể thực sự cải thiện sức khỏe". Với suy nghĩ đó, tôi quyết định đi ngủ sớm hơn 30 phút mỗi đêm trong một tuần.

Không đặt kỳ vọng quá cao. Chỉ là muốn xem cơ thể mình phản ứng ra sao.

Bắt đầu từ việc đơn giản nhất

Thay vì lên giường lúc 10h30 tối, tôi chuyển sang 10 giờ đúng. Nghe có vẻ dễ, nhưng để làm được, tôi phải thay đổi vài thói quen nhỏ: Ăn tối sớm hơn, tắm sớm hơn, chuẩn bị mọi thứ từ trước và khó nhất là đặt điện thoại xuống khi lên giường.

Những ngày đầu, cơ thể tôi chưa quen. Tôi không buồn ngủ ngay. Có hôm nằm xoay qua xoay lại, chỉ biết đọc vài trang sách chờ cơn buồn ngủ đến. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên khung giờ, không phá lệ.

Sáng hôm sau không "bừng tỉnh", nhưng có gì đó khác

Điều thú vị là, tôi không thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng như quảng cáo. Tôi vẫn cần một cốc cà phê lớn. Nhưng tôi nhận ra mình không còn cảm giác mệt rã rời, không phải kéo lê cơ thể ra khỏi giường.

Trong ngày, đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút. Không quá rõ rệt, nhưng đủ để nhận ra: Tôi tập trung tốt hơn khi làm việc, phản xạ nhanh hơn khi lái xe, ít cáu kỉnh hơn trong những cuộc trò chuyện thường ngày.

Cơ thể phản hồi chậm, nhưng trung thực

Sau vài ngày, tôi bắt đầu ngủ sâu hơn. Không phải kiểu "ngủ li bì", mà là giấc ngủ ít gián đoạn. Tôi ít thức dậy giữa đêm hơn, và nếu có tỉnh, tôi cũng dễ ngủ lại.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác uể oải ban ngày giảm đi rõ rệt, dù tổng thời gian ngủ chỉ tăng thêm… 30 phút.

Tôi nhận ra: Giấc ngủ không cần thay đổi lớn

Trước đây, tôi từng nghĩ muốn cải thiện giấc ngủ thì phải thay đổi rất nhiều: tập luyện cường độ cao, uống thực phẩm bổ sung, áp dụng đủ loại "routine" phức tạp. Nhưng trải nghiệm này cho tôi thấy: Chỉ cần ngủ thêm một chút, đúng giờ hơn, cơ thể đã bắt đầu tự điều chỉnh.

Không có gì mất đi khi bạn đi ngủ sớm hơn 30 phút. Nhưng bạn có thể được thêm thời gian để phục hồi, cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau một tuần, tôi không trở thành "phiên bản siêu năng lượng". Nhưng tôi chắc chắn không còn là phiên bản mệt mỏi như trước. Và với tôi, thế đã là một thay đổi đáng giá.

Nếu bạn đang thường xuyên thiếu ngủ, hay thức dậy trong trạng thái lơ mơ, có lẽ bạn không cần làm gì quá to tát. Chỉ cần thử lên giường sớm hơn nửa tiếng và lắng nghe cơ thể mình.

Đôi khi, sức khỏe bắt đầu từ những thay đổi nhỏ đến mức ta từng coi thường.