Trong đời sống hiện đại, không ít nam giới than phiền tình trạng mệt mỏi kéo dài, suy giảm sinh lực, tiểu tiện bất thường nhưng lại chủ quan cho rằng đó chỉ là do áp lực công việc hay tuổi tác. Thực tế, theo các chuyên gia y tế, thận suy yếu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn tác động trực tiếp đến chức năng sinh lý , và nguyên nhân rất thường đến từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại mỗi ngày.

Mới đây, Bệnh viện Khúc Tĩnh (Quý Châu, Trung Quốc) đã đưa ra thông báo khẩn cảnh báo 6 thói quen gây suy thận mà nhiều nam giới mắc phải.

Uống quá nhiều nước ngọt

Nhiều nam giới có thói quen dùng nước ngọt có ga hoặc nước ngọt để “tỉnh táo nhanh”. Tuy nhiên, các loại đồ uống này thường có tính axit cao. Việc uống thường xuyên có thể làm mất cân bằng môi trường axit-kiềm trong cơ thể , buộc thận phải làm việc nhiều hơn để điều chỉnh. Lâu dần, chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Nhịn tiểu thường xuyên

Do bận rộn công việc, nhiều nam giới hình thành thói quen nhịn tiểu kéo dài. Các bác sĩ cảnh báo, nhịn tiểu thường xuyên dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận , các bệnh này lại rất dễ tái phát. Khi tình trạng viêm nhiễm trở thành mạn tính, thận sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và khó hồi phục.

Ăn mặn, chuộng đồ đậm vị

Ăn mặn khiến huyết áp tăng , làm cản trở dòng máu nuôi thận. Khi máu đến thận không ổn định, khả năng lọc và bài tiết suy giảm, dễ dẫn đến suy thận hoặc làm nặng thêm các bệnh thận tiềm ẩn. Đây là thói quen phổ biến ở nhiều nam giới trẻ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe.

Uống trà đặc sau khi uống rượu

Không ít người tin rằng uống trà đặc giúp “giải rượu”, nhưng đây là quan niệm sai lầm. Trà chứa cafein và theophylline , có thể kích thích thận và cản trở quá trình đào thải rượu qua nước tiểu. Khi độc tố không được thải ra đúng cách, thận phải chịu áp lực lớn hơn, lâu ngày dẫn đến suy giảm chức năng.

Lười uống nước

Nhiều nam giới mải làm việc đến mức quên uống nước. Việc thiếu nước kéo dài khiến lượng nước tiểu giảm , độc tố và chất thải trong nước tiểu trở nên đậm đặc hơn, làm tăng nguy cơ sỏi thận, ứ nước thận và suy thận chức năng.

Ăn uống vô độ, nhiều thịt cá

Những bữa tiệc liên hoan thường xuyên với nhiều thịt, chất béo dễ dẫn đến dư thừa dinh dưỡng , khiến chất thải chuyển hóa tích tụ trong cơ thể. Khi đó, thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ các chất này, lâu ngày làm suy yếu chức năng thận, thậm chí thúc đẩy bệnh thận tiến triển.

Lời nhắc từ góc nhìn sức khỏe

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, ngoài 6 thói quen trên, uống rượu bia quá mức và hút thuốc lá thường xuyên cũng là những yếu tố làm tổn hại nghiêm trọng đến thận. Muốn bảo vệ sức khỏe thận, nam giới cần điều chỉnh lối sống, uống đủ nước, ăn nhạt vừa phải, hạn chế đồ uống có đường và rượu bia, đồng thời duy trì sinh hoạt điều độ.

Thận không “kêu cứu” rầm rộ khi mới tổn thương, nhưng một khi đã suy yếu, hậu quả để lại thường dai dẳng và khó đảo ngược. Việc thay đổi thói quen sớm chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giữ gìn sức khỏe thận lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu