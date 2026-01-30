Loại thực phẩm giới trẻ đặc biệt yêu thích nhưng cẩn trọng kẻo gây rối loạn mỡ máu

Nguyên liệu giá rẻ, dễ dùng nhưng có thể gây rối loạn mỡ máu

Trong các loại trà sữa, bánh ngọt hay món tráng miệng, kem béo thường được sử dụng để tạo độ béo, mượt và hương thơm hấp dẫn. So với sữa tươi hoặc sữa chua, loại nguyên liệu này có ưu thế về độ ổn định, dễ pha trộn và linh hoạt với nhiều công thức, nên được các cửa hàng ưa chuộng, đặc biệt trong những sản phẩm hướng đến giới trẻ.

Bên cạnh việc tăng độ sánh và hương vị, kem béo còn có chi phí thấp và khả năng bảo quản thuận tiện, giúp các sản phẩm giữ được chất lượng đồng đều khi sản xuất với số lượng lớn. Nhờ đó, kem béo xuất hiện ngày càng phổ biến trong đồ uống và bánh ngọt, khiến nhiều người lầm tưởng rằng vị béo chủ yếu đến từ sữa tươi hoặc các sản phẩm từ phô mai.

Hiện nay, trên thị trường phổ biến hai loại bột béo với đặc điểm khác nhau.

Bột kem béo có nguồn gốc động vật: Loại bột này được sản xuất chủ yếu từ sữa bò, có hàm lượng chất béo cao nên tạo cảm giác béo ngậy rõ rệt cho món ăn, đồ uống. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiều, vị béo có thể lấn át mùi vị tự nhiên của các nguyên liệu chính.

Bột kem béo có nguồn gốc thực vật: Thành phần chính là dầu cọ đã qua xử lý kết hợp với tinh bột sắn. Nhờ không chứa cholesterol và ít ảnh hưởng đến hương vị tổng thể, loại bột này được sử dụng phổ biến hơn trong chế biến thực phẩm và đồ uống.

Kem béo làm tăng độ béo ngậy trong trà sữa.

Theo các nghiên cứu, bột kem béo có ba tác dụng chính gồm tăng độ béo ngậy, giúp món ăn hấp dẫn hơn, đồng thời tạo độ sánh và hỗ trợ kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

Kem béo thực vật và sữa tươi khác nhau rõ rệt về nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng. Sữa tươi cung cấp canxi, protein và vitamin cần thiết cho cơ thể, trong khi kem béo thực vật chủ yếu tạo độ béo và hương vị, hầu như không mang lại lợi ích dinh dưỡng và không thể thay thế sữa tươi dù được sử dụng phổ biến trong đồ uống, bánh ngọt.

Sử dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch và đột quỵ

Việc sử dụng kem béo thường xuyên khiến cơ thể hấp thụ nhiều chất béo kém lành mạnh, trong đó đáng lo ngại nhất là chất béo trans. Khi đi vào cơ thể, loại chất béo này có thể làm rối loạn quá trình chuyển hóa lipid, khiến cholesterol xấu (LDL) tăng cao và cholesterol tốt (HDL) suy giảm, từ đó gây mất cân bằng mỡ máu.

Khi mạch máu kém đàn hồi, nguy cơ hình thành cục máu đông tăng lên, kéo theo nguy cơ tắc nghẽn mạch và đột quỵ, nhất là khi cục máu đông di chuyển lên não.

Chất béo trans còn làm thay đổi cấu trúc và chức năng của thành mạch, khiến mỡ dễ bám vào động mạch, làm lòng mạch hẹp dần và cản trở lưu thông máu.

Quá trình xơ vữa mạch máu diễn ra âm thầm nhưng liên tục, đặc biệt nguy hiểm với những người thường xuyên sử dụng các loại đồ uống, bánh ngọt có vị béo ngậy. Khi mạch máu kém đàn hồi, nguy cơ hình thành cục máu đông tăng lên, kéo theo nguy cơ tắc nghẽn mạch và đột quỵ, nhất là khi cục máu đông di chuyển lên não.

Điều đáng lo ngại là những tác động này hiếm khi biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi tổn thương mạch máu đã tích tụ trong thời gian dài.

Ai nên tránh kem béo và nên dùng bao nhiêu là đủ?

Những người đang gặp vấn đề về mỡ máu, mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, thừa cân - béo phì hoặc có tiền sử rối loạn chuyển hóa nên hạn chế tối đa việc sử dụng kem béo, bởi loại nguyên liệu này có thể khiến các chỉ số cholesterol xấu tăng nhanh và làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Do kem béo hầu như không mang lại giá trị dinh dưỡng thiết yếu, ngay cả với người khỏe mạnh cũng không nên dùng thường xuyên; các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng ở mức thỉnh thoảng, khoảng 1 lần/tuần hoặc ít hơn, đồng thời ưu tiên thay thế bằng sữa tươi, sữa ít béo hoặc các nguồn chất béo lành mạnh để bảo vệ sức khỏe lâu dài.