Thành phần dinh dưỡng trong quả dứa

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS Dinh dưỡng Lê Thu Huế cho biết, dứa là loại cây nhiệt đới phổ biến, được biết đến với hương vị tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Dứa được sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ ăn trực tiếp đến nước ép, sinh tố.

Theo ThS Dinh dưỡng Lê Thu Huế, dứa có lượng calo thấp nhưng rất bổ dưỡng, một cốc (165g) dứa chứa các chất dinh dưỡng sau:

- Canxi: 21 mg hoặc 2% giá trị hàng ngày, DV cho phụ nữ)

- Sắt: 0,478 mg, 3% DV

- Vitamin A: 96 IU, 4% DV

- Magie: 19,8 mg, 5% DV

- Kali: 180 mg, 4% DV

- Phốt pho: 13 mg, 2% DV

- Đồng: 0,181 mg, 20% DV

- Vitamin B6: 0,185 mg, 11% DV

- Vitamin C: 78,9mg, 88% DV

- Mangan: 1,5 mg, 83% DV.

Dứa cũng là thực phẩm bổ sung nước cho cơ thể vì nó chứa 80% - 89% là nước.

Ăn dứa liên tục trong 7 ngày có tác dụng gì?

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Cleveland Clinic và Eat This Not That cho hay, dứa được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon đồng thời đem giá trị dinh dưỡng cao. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn một quả dứa mỗi ngày?

Ăn dứa liên tục rất tốt cho sức khoẻ

Dứa tốt cho hệ tiêu hóa

Có thể bạn không biết điều này nhưng dứa được chứng minh là loại thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. Điều này là nhờ vào chất xơ và một loại enzyme có tên bromelain được thường được tìm thấy trong quả và thân dứa.

Bromelain giúp phân hủy thức ăn, đặc biệt là protein và giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Bromelain kết hợp với chất xơ trong dứa giúp tăng cường nhu động ruột và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng.

Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Dứa chứa prebiotics, là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Prebiotics giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, từ đó cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Giúp giảm đau do viêm khớp

Với hàm lượng enzyme bromelain cao, dứa được ví như "liều thuốc thiên nhiên" giúp giảm đau do viêm khớp hiệu quả. Enzyme này hoạt động bằng cách phá vỡ các protein gây viêm, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên các khớp.

Nếu bạn đang phải đối mặt với những cơn đau do viêm xương khớp, hãy thử thêm dứa vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ hỗ trợ giảm đau chứ không có tác dụng chữa bệnh.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, giúp kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Trong khi đó, dứa lại là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chỉ 100g dứa tươi đã có thể cung cấp cho bạn hơn 130% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Có tác dụng chống viêm

Viêm nhiễm là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại khác. Tuy nhiên, tình trạng viêm kéo dài có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp, tim mạch, ung thư,…

Dứa, với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là enzyme bromelain, được ví như "vũ khí" chống viêm hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Dứa cũng có thể là một loại thực phẩm tốt trong việc điều trị cảm lạnh và ho bạn không nên bỏ qua.

Hỗ trợ giảm cân

Dứa có thể là loại trái cây tốt nhất chế độ ăn kiêng của bạn vì các enzyme của trong loại quả này có thể giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan trong dứa giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa bạn ăn quá nhiều.

Một quả dứa trung bình chỉ chứa khoảng 40 kcal, thấp hơn so với nhiều loại trái cây khác. Nhờ vậy, dứa cũng có thể giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể, tạo điều kiện cho quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả.