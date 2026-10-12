Tôi bị người yêu cũ bám riết suốt 6 tháng sau chia tay: Mối tình độc hại khiến cuộc sống đảo lộn

Tôi và Lâm chia tay được 6 tháng, nhưng khoảng thời gian ấy chưa bao giờ thực sự yên ổn như tôi mong muốn. Ban đầu, tôi nghĩ sau khi đường ai nấy đi, cả hai sẽ dần quen với cuộc sống không có nhau. Chúng tôi từng yêu nhau gần ba năm, có nhiều kỷ niệm, nên tôi hiểu Lâm sẽ buồn, thậm chí khó chấp nhận chuyện chia tay trong một thời gian. Nhưng tôi không ngờ sự níu kéo của anh lại biến thành nỗi ám ảnh khiến tôi luôn phải sống trong tâm trạng bất an.

Sau khi chia tay, Lâm vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi. Lúc thì hỏi tôi đang làm gì, đã ăn cơm chưa, lúc lại nhắc chuyện cũ, trách tôi thay lòng đổi dạ. Có hôm gần nửa đêm, anh vẫn gửi hàng chục tin nhắn liên tiếp, chỉ vì tôi không trả lời một câu hỏi của anh. Tôi đã nói rõ rằng tình cảm giữa chúng tôi không còn nữa, mong anh tôn trọng quyết định của tôi và để cả hai có cuộc sống riêng. Lâm ngoài miệng đồng ý, nhưng chỉ im lặng được vài ngày rồi lại tiếp tục.

Tôi từng nghĩ chỉ cần kiên quyết hơn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi chặn số điện thoại, hạn chế sử dụng mạng xã hội, không chủ động liên lạc với anh. Thế nhưng, khi biết tôi bắt đầu quen người mới, Lâm dường như càng mất bình tĩnh.

Bạn trai mới của tôi tên là Minh. Anh là người khá điềm đạm, quan tâm đến tôi và chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng. Tôi không công khai chuyện tình cảm quá nhiều, chỉ muốn cả hai có thời gian tìm hiểu nhau. Nhưng Lâm không biết bằng cách nào vẫn phát hiện ra Minh thường đưa tôi về sau giờ làm.

Ảnh minh họa

Từ đó, thỉnh thoảng Lâm lại xuất hiện trước cổng nhà tôi. Có hôm tôi vừa xuống xe, anh đã từ bên kia đường đi tới, lớn tiếng trách móc tôi bạc tình bạc nghĩa, vừa chia tay đã có người khác. Anh còn quay sang chất vấn Minh, cho rằng anh ta chen vào chuyện tình cảm của chúng tôi.

Có lần, Minh không giữ được bình tĩnh, bước xuống xe yêu cầu Lâm đừng tiếp tục làm phiền tôi. Hai người lời qua tiếng lại, Lâm tiến sát đến như muốn đánh nhau. Tôi phải đứng giữa can ngăn, vừa lo Minh bị thương, vừa sợ Lâm trong lúc nóng giận sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Tối hôm ấy, tôi gần như không ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh Lâm đứng chờ trước cổng nhà là lại thấy bất an.

Tôi đã giải thích với Minh rất nhiều lần rằng mình không còn tình cảm với Lâm, cũng chưa từng lén lút qua lại với người cũ. Nhưng những lần Lâm xuất hiện ngày càng khiến Minh khó chịu. Anh bắt đầu nghi ngờ tại sao tôi không giải quyết dứt điểm được chuyện này, thậm chí cho rằng có thể tôi vẫn còn lưu luyến Lâm nên mới để anh ta làm phiền mãi. Cuối cùng Minh quyết định chia tay, mặc cho tôi cố gắng giải thích rằng chính tôi mới là người muốn thoát khỏi sự quấy rối ấy nhất.

Tôi đang nghĩ đến việc nhờ gia đình can thiệp, lưu lại những tin nhắn và tìm cách bảo vệ bản thân thay vì tiếp tục im lặng chịu đựng. Tôi không muốn vì sợ Lâm mà phải thu mình lại, cũng không muốn một người đàn ông đã chia tay nửa năm vẫn gây ảnh hưởng đến mình.