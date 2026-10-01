Mẹ chồng vừa bước vào nhà đã đặt túi tiền nặng trĩu xuống, tuyên bố một câu chấn động khiến vợ chồng tôi bàng hoàng nhìn nhau

Bố mẹ chồng tôi đều từng là công nhân viên chức, cả đời sống khá tiết kiệm. Sau mấy chục năm làm việc, cộng với khoản lương hưu hằng tháng, hai ông bà cũng tích lũy được một số tiền đáng kể. Hai người đã nghỉ hưu nhiều năm, kinh tế không phải lo lắng, nhà cửa ổn định, con cái trưởng thành nên tôi vẫn nghĩ cuộc sống của họ sẽ yên bình. Dù thỉnh thoảng bố mẹ có tranh cãi vì những chuyện vụn vặt, tôi chưa từng nghĩ họ sẽ đi đến mức đòi ly hôn ở tuổi này.

Vậy mà hôm ấy, mẹ chồng gọi điện cho tôi, giọng đầy tức tối, nói rằng bà không thể sống chung với bố chồng thêm một ngày nào nữa. Chưa kịp để tôi hỏi rõ nguyên nhân, bà đã bắt taxi đến nhà tôi, mang theo quần áo, giấy tờ và một chiếc túi da đựng toàn bộ tiền tiết kiệm của hai ông bà.

Tôi hoảng hốt hỏi tại sao bà lại mang cả tiền đi, mẹ chỉ đáp rằng đó là tiền bà dành dụm cả đời, bà phải giữ lấy để sau này còn có cái mà sống. Bố chồng đã khiến bà quá thất vọng, nếu ly hôn thì mỗi người tự lo cuộc sống của mình, bà không muốn đến lúc chia tài sản lại chịu thiệt.

Ảnh minh họa

Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức ấy. Theo lời mẹ kể, bố chồng bị bà phát hiện đã tự ý dùng một khoản tiền để giúp người quen mà không bàn bạc với vợ. Mẹ vốn là người cẩn thận, luôn muốn mọi khoản chi tiêu lớn phải được thống nhất. Hai người lời qua tiếng lại, bố chồng nóng giận nói những lời khó nghe, còn mẹ thì cho rằng ông coi thường mình, không còn xem bà là người bạn đời đáng được tôn trọng.

Tôi cố gắng khuyên mẹ nhưng càng nghe, mẹ càng tức. Bà cho rằng tôi bênh bố chồng, con dâu như tôi không hiểu được nỗi khổ của bà, rồi trách tôi chưa từng phải chịu cảnh bị chồng coi thường.

Tôi đành im lặng, sắp xếp phòng cho mẹ nghỉ tạm, trong lòng tôi rối bời. Nhà tôi không rộng, vợ chồng còn có con nhỏ, sinh hoạt vốn đã chật vật. Nếu mẹ chỉ ở vài hôm để bình tĩnh lại thì không sao, nhưng bà khẳng định sẽ không trở về nhà cũ, nhất quyết đòi ly hôn và muốn ở với tôi lâu dài.

Chồng tôi đi làm về, nghe chuyện cũng sững sờ. Anh thương mẹ nhưng không muốn vì chuyện của bố mẹ mà vợ chồng mình bị cuốn vào. Anh gọi điện cho bố, nhưng ông cũng đang rất giận, nói mẹ đã mang tiền đi thì cứ để bà tự quyết định, ông không muốn tranh cãi thêm.

Vợ chồng tôi phải làm sao trong tình huống này đây, có cách nào hóa giải mâu thuẫn của bố mẹ chồng cho yên ổn nhà cửa không, đều ngoài 60 tuổi rồi mà ông bà còn ầm ĩ tới mức độ này.