Sau khi kết hôn, phụ nữ đừng vội làm 4 việc này cho nhà chồng: Ban đầu được khen, về sau dễ thành “dại”

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ nghĩ rằng muốn được nhà chồng yêu quý thì phải chứng minh mình là một nàng dâu tốt. Thế là ai nhờ gì cũng làm, việc nhà tự nhận phần khó, ngày lễ ngày Tết luôn chủ động lo toan, thậm chí chuyện của gia đình chồng cũng cố gắng đứng ra giải quyết. Ban đầu, cô ấy thường được khen là khéo léo, đảm đang. Nhưng sống lâu mới hiểu, có những việc nếu tự nguyện làm quá nhiều ngay từ đầu sẽ rất dễ trở thành điều mọi người mặc nhiên cho rằng mình phải làm.

1. Đừng vội nhận hết việc nhà về mình

Một người vợ có thể nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc bố mẹ chồng khi cần, nhưng không có nghĩa mọi việc trong nhà đều mặc định thuộc về nàng dâu. Nếu ngay từ đầu cô ấy luôn là người thức dậy sớm nhất, vào bếp nhiều nhất, dọn dẹp sau cùng và chẳng bao giờ nhờ ai hỗ trợ, gia đình rất dễ hình thành một thói quen: có việc thì tìm đến cô ấy.

Đến khi sinh con, đi làm bận hơn hoặc sức khỏe không tốt, chỉ cần cô ấy làm ít đi, người khác có thể cảm thấy “con dâu thay đổi”. Vì vậy, ngay từ đầu hãy để việc nhà trở thành trách nhiệm chung của những người cùng sống trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng. Biết vun vén là điều đáng quý, nhưng không cần chứng minh mình đảm đang bằng cách ôm hết mọi việc.

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2. Đừng biến việc chăm sóc bố mẹ chồng thành trách nhiệm một mình

Hiếu thảo với bố mẹ chồng là điều nên làm, nhưng người vợ không phải người duy nhất có trách nhiệm chăm sóc họ. Nếu bố mẹ đau ốm, con cái cùng có trách nhiệm hỏi han, đưa đi khám, lo thuốc men và sắp xếp công việc.

Một nàng dâu có thể chủ động chăm sóc vì tình cảm, nhưng cũng nên để chồng tham gia. Nếu mọi cuộc hẹn khám bệnh, tiền thuốc, việc nhà hay những chuyện liên quan đến bố mẹ đều do con dâu đứng ra lo, lâu dần sự chủ động ấy có thể biến thành nghĩa vụ.

Gia đình chồng là nơi cô ấy gắn bó, nhưng không nên trở thành nơi cô ấy phải một mình gánh trách nhiệm.

3. Đừng vội đứng ra giải quyết mọi mâu thuẫn của nhà chồng

Khi mới về làm dâu, nhiều phụ nữ cố gắng hòa giải mọi chuyện vì sợ gia đình chồng mất vui. Anh em trong nhà giận nhau, cô ấy đứng ra khuyên. Mẹ chồng và con trai bất đồng, cô ấy tìm cách làm trung gian. Người thân có chuyện, cô ấy cũng nhiệt tình can thiệp.

Nhưng không phải chuyện nào mình cũng cần đứng giữa. Những mâu thuẫn thuộc về gia đình chồng nên để những người trong cuộc tự giải quyết trước. Người phụ nữ càng biết giới hạn, cô ấy càng ít bị cuốn vào những chuyện không thuộc trách nhiệm của mình.

4. Đừng hy sinh những nhu cầu chính đáng của gia đình nhỏ để làm vừa lòng nhà chồng

Có người sau khi cưới luôn ưu tiên bố mẹ chồng, anh em chồng, họ hàng chồng, trong khi những kế hoạch của hai vợ chồng lại liên tục bị gác lại. Tiền tiết kiệm dành cho gia đình nhỏ cũng đem hỗ trợ người thân, thời gian nghỉ ngơi của hai vợ chồng cũng dành hết cho những cuộc tụ họp.

Giúp đỡ gia đình là điều đáng trân trọng, nhưng trước khi quyết định một việc lớn, vợ chồng cần thống nhất với nhau. Một cuộc hôn nhân muốn bền vững phải có một “gia đình nhỏ” đủ vững trước khi có thể gánh thêm trách nhiệm với đại gia đình.

Sau khi kết hôn, tử tế với nhà chồng là điều nên làm, nhưng tử tế không đồng nghĩa với việc nhận hết mọi trách nhiệm. Có những thứ nên chủ động làm vì yêu thương, nhưng cũng có những thứ cần được phân chia rõ ràng ngay từ đầu. Bởi khi một điều được lặp lại quá lâu, người khác rất dễ quên mất rằng ban đầu bạn làm nó vì tự nguyện, chứ chưa bao giờ đó là nghĩa vụ của riêng bạn.