Con trai ở nước ngoài thường xuyên gửi vài chục triệu cho bố mẹ dưỡng già nhưng có một chuyện khiến vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ

Ở tuổi nghỉ hưu, nhiều người tưởng rằng chỉ cần có lương hưu ổn định là có thể an tâm sống những năm tháng cuối đời. Thế nhưng, khi con cái có hoàn cảnh kinh tế khác nhau, cha mẹ đôi khi lại rơi vào tình thế khó xử vì muốn giúp đứa khó khăn hơn mà sợ làm tổn thương đứa có điều kiện hơn. Tiền bạc vốn là chuyện riêng, nhưng trong gia đình, chỉ một quyết định thiếu khéo léo cũng có thể khiến tình cảm giữa anh chị em bị ảnh hưởng. Vợ chồng bà Chinh, ông Thưởng đang đứng trước nỗi băn khoăn như vậy.

Con trai gửi tiền cho bố mẹ dưỡng già, con gái út lại chật vật từng tháng

Bà Chinh chia sẻ: "Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 60 tuổi, có tổng cộng 8 triệu đồng lương hưu mỗi tháng. Nếu chỉ ăn uống, điện nước và mua thuốc men thông thường thì cũng tạm đủ, nhưng hễ có việc đột xuất là lại phải tính toán. May mắn là con trai cả của chúng tôi đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài, thu nhập khá ổn định. Thỉnh thoảng, nó lại gửi về vài chục triệu đồng, dặn bố mẹ cứ giữ lấy mà chi tiêu, đừng quá tiết kiệm khi tuổi đã cao.

Nhờ có khoản tiền ấy, cuộc sống của chúng tôi thoải mái hơn nhiều. Ngoài tiền lương hưu dùng cho sinh hoạt hằng tháng, chúng tôi còn có một khoản tiết kiệm phòng khi đau ốm hoặc muốn mua sắm đồ dùng.

Nhưng càng có tuổi, tôi càng thấy thương con gái út. Nó lấy chồng ở một gia đình nghèo, hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn nhưng thu nhập bấp bênh. Hai đứa con còn nhỏ, trong đó đứa bé thường xuyên ốm đau, tháng nào cũng có tiền thuốc men, khám bệnh. Có lần tôi sang chơi, thấy con gái vừa nấu cơm vừa làm thêm, còn chồng nó loay hoay sửa chiếc xe máy cũ để hôm sau đi làm. Nhìn con gầy gò, tôi thương đến thắt ruột.

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Tôi nhiều lần nghĩ, nếu lấy một phần tiền con trai gửi về để giúp con gái thì cuộc sống của nó sẽ đỡ vất vả hơn. Chẳng hạn, mỗi tháng hỗ trợ vài triệu đồng để đóng học cho các cháu, hoặc khi con nhỏ phải nhập viện thì có tiền xoay xở ngay. Tiền con trai biếu bố mẹ, nếu chúng tôi không tiêu hết, đem giúp em gái nó một phần, tôi thấy cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng, tôi lại sợ con trai biết chuyện sẽ buồn. Nó sống xa nhà, vất vả kiếm tiền, gửi về với mong muốn bố mẹ được an nhàn. Tôi sợ nó nghĩ mình không biết quý trọng công sức của con, hoặc cho rằng bố mẹ thiên vị con gái, đem tiền dưỡng già đi nuôi gia đình em.

Tôi chưa từng hỏi con trai về chuyện này. Hai anh em vốn thương nhau, nhưng mỗi đứa một hoàn cảnh, tôi không biết chúng sẽ nghĩ thế nào khi chuyện tiền bạc được đặt ra. Vì vậy, mỗi lần con gái gọi điện than thiếu tiền đóng học cho con hay lo viện phí, tôi chỉ biết động viên, đôi khi trích một khoản nhỏ từ lương hưu của mình để gửi cho nó.

Khoản tiền con trai gửi về vẫn nằm trong ngân hàng, còn con gái tôi vẫn chật vật từng tháng. Tôi biết mình không thể giúp con mãi bằng vài đồng tiền lương hưu ít ỏi, nhưng cũng chẳng muốn vì chuyện tiền bạc mà khiến anh em chúng mất hòa khí. Ở tuổi này, tôi chỉ mong các con thương yêu nhau, vậy mà ngay cả việc muốn san sẻ cho đứa khó khăn hơn, tôi cũng phải đắn đo mãi".

Giải pháp để vừa giúp con gái, vừa giữ tình cảm với con trai

Theo chuyên gia tài chính tư vấn, bà Chinh không cần phải lựa chọn giữa việc giúp con gái và việc trân trọng tấm lòng của con trai. Hai việc này hoàn toàn có thể song hành nếu ông bà biết cân đối tài chính và trao đổi rõ ràng với các con.

Thứ nhất, cần bảo đảm cuộc sống tuổi già trước khi hỗ trợ con cái. Tổng lương hưu 8 triệu đồng chỉ đủ trang trải những nhu cầu cơ bản, vì vậy ông bà nên giữ lại một khoản dự phòng cho viện phí, thuốc men và những việc phát sinh. Không nên thấy con gái khó khăn mà rút tiền tiết kiệm quá nhiều, bởi nếu sau này bản thân đau ốm, ông bà lại phải phụ thuộc vào các con. Chỉ nên trích một phần tiền biếu còn dư sau khi đã tính đủ nhu cầu của mình.

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Thứ hai, bà Chinh nên nói chuyện chân thành với con trai. Thay vì âm thầm chuyển tiền cho con gái rồi thấp thỏm lo sợ, bà có thể chia sẻ rằng em gái đang khó khăn, các cháu còn nhỏ và thường xuyên đau ốm. Bà muốn dùng một phần tiền con gửi để giúp em, không phải yêu cầu con trai chu cấp thêm, mà chỉ muốn san sẻ trong khả năng của gia đình.

Nếu con trai đã gửi tiền để bố mẹ tự do chi tiêu thì ông bà có thể chủ động sử dụng một phần hợp lý. Tuy nhiên, nếu con gửi tiền với mục đích cụ thể như chữa bệnh hoặc sửa nhà, tốt nhất nên hỏi ý kiến trước. Sự minh bạch sẽ giúp tránh hiểu lầm và khiến con trai cảm thấy tấm lòng của mình được tôn trọng.

Thứ ba, nên hỗ trợ con gái theo nhu cầu thực tế. Thay vì mặc định tháng nào cũng cho một khoản cố định, ông bà có thể ưu tiên đóng học phí cho cháu, hỗ trợ viện phí khi cháu ốm hoặc giúp gia đình con gái lập một quỹ dự phòng nhỏ. Đồng thời, hai ông bà nên động viên vợ chồng con gái tìm cách ổn định thu nhập, quản lý chi tiêu và chủ động hơn về tài chính, tránh để việc hỗ trợ của cha mẹ trở thành nguồn sống lâu dài.

Cuối cùng, cần tránh biến tiền bạc thành sự so sánh giữa hai người con. Con trai có điều kiện hơn không có nghĩa là phải gánh trách nhiệm nuôi em gái; con gái khó khăn cũng không có nghĩa là đương nhiên được nhận tiền của anh. Bà Chinh nên giải thích rõ rằng việc hỗ trợ xuất phát từ hoàn cảnh thực tế, trong giới hạn tài chính của cha mẹ, chứ không phải vì thương người này hơn người kia.

Trong gia đình, công bằng không nhất thiết là chia tiền ngang nhau, mà là biết quan tâm đúng lúc và tôn trọng hoàn cảnh của mỗi người. Nếu ông bà giữ được khoản dự phòng tuổi già, giúp con gái vừa sức và nói chuyện thẳng thắn với con trai, sự hỗ trợ ấy sẽ ít có nguy cơ trở thành nguyên nhân gây bất hòa.