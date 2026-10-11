Người yêu cũ bất ngờ mừng cưới 10 triệu đồng, tôi vội giấu vợ: Đến khi sự thật bị bóc trần, cô ấy nói một câu khiến tôi cứng họng

Đêm tân hôn, trong lúc vợ chồng tôi ngồi kiểm lại phong bì mừng cưới, tôi bất ngờ phát hiện một chiếc phong bì khiến mình lạnh cả người. Bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt, không ghi tên người gửi bên ngoài, nhưng nét chữ chúc mừng hạnh phúc ở góc phong bì thì tôi nhận ra ngay. Đó là chữ của người yêu cũ, người đã chia tay tôi gần hai năm trước.

Tôi ngồi nhìn chiếc phong bì rất lâu, trong đầu rối bời. Tôi không ngờ cô ấy lại đến dự đám cưới, càng không nghĩ cô ấy sẽ mừng cưới số tiền lớn như vậy. Tôi vội nhét chiếc phong bì vào một góc, định bụng sẽ tìm cách xử lý sau. Tôi không muốn vợ biết chuyện, không phải vì còn tình cảm với người cũ, mà vì sợ cô ấy suy nghĩ. Ngày cưới vốn đã nhiều việc, ai cũng mệt, tôi không muốn đêm tân hôn lại bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi về người phụ nữ chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng vợ tôi không phải người dễ bỏ qua những chuyện bất thường. Khi thấy tôi cất riêng một phong bì, cô ấy hỏi tại sao không để chung với những phong bì khác? Tôi nói có lẽ người quen gửi tiền mà quên ghi tên, để hôm sau kiểm tra lại. Cô ấy không tin, tiếp tục hỏi tôi đã mở chưa, bên trong có gì mà phải giấu?

Tôi càng tìm cách lảng tránh, vợ càng nghi ngờ. Cuối cùng, cô ấy yêu cầu tôi đưa phong bì ra xem. Biết không thể giấu được nữa, tôi đành nói thật đó là tiền mừng cưới của người yêu cũ. Tôi vừa nói xong, sắc mặt vợ thay đổi hẳn. Cô ấy không lớn tiếng ngay, chỉ nhìn tôi rồi hỏi tại sao tôi không nói từ đầu, có phải giữa hai người vẫn còn chuyện gì khuất tất hay không?

Tôi giải thích rằng chúng tôi đã chia tay từ lâu, cô ấy đến dự cưới và mừng tiền cũng có thể chỉ là phép lịch sự. Nhưng vợ tôi không chịu tin hoàn toàn. Điều khiến cô ấy khó chịu nhất không phải việc người cũ xuất hiện, mà là số tiền 10 triệu đồng, cao hơn hẳn mức mừng cưới thông thường của nhiều người quen.

Ảnh minh họa

Sau một hồi chất vấn, vợ tôi bắt đầu suy đoán rằng trước đây tôi đã cho người yêu cũ rất nhiều tiền nên bây giờ cô ấy mới trả lại một khoản lớn như vậy. Tôi im lặng, bởi điều cô ấy nói không hoàn toàn sai. Khi còn yêu nhau, tôi từng hỗ trợ người yêu cũ khá nhiều, từ tiền thuê nhà, tiền học thêm đến những lúc gia đình cô ấy gặp khó khăn. Tôi không ghi chép hay tính toán, càng không nghĩ những khoản ấy là món nợ phải đòi lại. Khi chia tay, tôi cũng chưa từng yêu cầu cô ấy hoàn trả.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Tôi không muốn nhắc lại vì sợ vợ hiểu lầm rằng mình còn vương vấn người cũ, hoặc cho rằng tôi đã dành cho người khác những điều mà bây giờ cô ấy không có. Tôi cũng không muốn biến những chuyện từng làm vì tình cảm thành một bảng kê tiền bạc để phân định ai nợ ai.

Điều trớ trêu là vợ tôi vừa giận, vừa ghen, nhưng lại không hề có ý định trả lại 10 triệu đồng. Cô ấy bảo tiền đã mang đến mừng cưới thì cứ để đó, trả lại chẳng khác nào tự nhận mình có điều khuất tất. Tôi nghe vậy càng khó xử, bởi nếu giữ tiền, tôi sợ người cũ sẽ nghĩ mình cố tình nhận món quà đặc biệt ấy; còn nếu trả lại, vợ lại có thể cho rằng tôi vẫn quan tâm đến cảm xúc của người cũ.

Đêm tân hôn của chúng tôi kết thúc bằng một cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì. Tôi hiểu vợ có lý do để ghen, nhất là khi người cũ bất ngờ xuất hiện cùng một phong bì khác thường. Nhưng tôi cũng mong cô ấy hiểu rằng không phải chuyện gì thuộc về quá khứ cũng cần được đào lại để phân bua.

Tôi đã bước vào cuộc hôn nhân mới với mong muốn sống tử tế và rõ ràng với vợ. Chỉ mong vợ sẽ hiểu và sát cánh đồng hành cùng tôi trong tương lai.