Nữ danh ca từng bị nói "dại" khi từ chối tài sản gần 100 tỷ của chồng quá cố, giờ đã biết ai mới là người "khôn"

Sau nhiều năm gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu, tháng 8/2026, Mao A Mẫn bất ngờ trở lại trong đêm chung kết The Singer 2026. Nữ ca sĩ cùng Tề Dự hát “Tương Tư”, tạo nên một màn kết hợp được truyền thông Trung Quốc gọi là cuộc hội ngộ sau 40 năm. Sự trở lại ấy không chỉ khiến khán giả nhớ đến một giọng ca từng thống trị sân khấu Hoa ngữ, mà còn kéo theo câu chuyện về cuộc đời riêng của bà, đặc biệt là cuộc hôn nhân với doanh nhân Giải Trực Côn và khối tài sản khổng lồ phía sau ông.

Trên mạng xã hội nhiều năm qua xuất hiện một câu chuyện rất gây tò mò: Sau khi chồng qua đời, Mao A Mẫn được cho là không nhận khối tài sản lên tới hàng chục tỷ NDT, đưa hai con sang Mỹ sống và đứng ngoài toàn bộ hoạt động kinh doanh. Câu chuyện thường được kể theo kiểu “người phụ nữ từ bỏ gia tài khổng lồ để đổi lấy bình yên”. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều.

Chồng qua đời và sự thật phía sau khối tài sản gần 100 tỷ

Mao A Mẫn và Giải Trực Côn kết hôn năm 2003. Hai người có một con gái sinh năm 2004 và một con trai sinh năm 2006. Trong khi Mao A Mẫn là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất Trung Quốc từ cuối thập niên 1980, Giải Trực Côn lại là nhân vật kín tiếng trong giới kinh doanh. Ông khởi nghiệp từ lĩnh vực sản xuất, sau đó thành lập Trung Trực năm 1995 và từng bước mở rộng sang bất động sản, tài chính, tín thác và quản lý tài sản.

Đến năm 2021, Hurun ghi nhận tài sản của Giải Trực Côn ở mức 260 tỷ NDT (gần 100 tỷ đồng). Con số này lập tức khiến công chúng hình dung về một “kho báu” mà vợ con ông có thể thừa hưởng sau khi ông đột ngột qua đời ngày 18/12/2021 vì bệnh tim, ở tuổi 61.

Nhưng 260 tỷ NDT không phải một khoản tiền mặt nằm sẵn trong tài khoản gia đình. Đó là giá trị tài sản được định giá trong bối cảnh Giải Trực Côn kiểm soát một hệ thống doanh nghiệp cực kỳ phức tạp. Thời kỳ đỉnh cao, “hệ Trung Trực” được truyền thông tài chính mô tả là một đế chế có quy mô tài sản quản lý lên tới hơn 1.000 tỷ NDT, liên quan đến nhiều công ty tài chính, quỹ và doanh nghiệp niêm yết.

Đây chính là điểm mà những câu chuyện lan truyền trên mạng thường bỏ qua: Tài sản của một tỷ phú và số tiền người thân có thể thực sự cầm về là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Năm 2023, Trung Trực chính thức thừa nhận tình trạng tài chính nghiêm trọng. Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy tổng tài sản theo phương pháp hợp nhất mô phỏng khoảng 200.000 tỷ đồng, trong khi các khoản nợ gốc và lãi, sau khi loại trừ tiền ký quỹ, lên tới khoảng 420.000-460.000 tỷ đồng. Tập đoàn thừa nhận đã mất khả năng thanh khoản và nghiêm trọng mất cân đối tài sản - nợ.

Tháng 1/2024, Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh chính thức thụ lý đơn xin phá sản, thanh lý Trung Trực. Đến tháng 4/2026, tòa án tiếp tục ra quyết định tiến hành thanh lý phá sản hợp nhất Trung Trực và 316 công ty liên quan.

Đáng chú ý hơn, tháng 12/2025, 49 cựu quản lý trong vụ án liên quan đến hệ Trung Trực bị tuyên án với mức từ 4 năm 6 tháng đến 14 năm tù về tội danh liên quan đến việc huy động trái phép tiền gửi công chúng. Công tác truy hồi tài sản và bồi thường cho các bên liên quan vẫn tiếp tục.

Nhìn vào chuỗi diễn biến này, người ta mới hiểu vì sao câu chuyện “260 tỷ NDT” không thể được kể đơn giản như một khoản gia tài mà vợ con chỉ việc nhận về.

Điều đáng suy ngẫm không phải là bà có “chê” tiền hay không

Mao A Mẫn thực sự có quyền thừa kế nếu đáp ứng điều kiện pháp luật. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu không có di chúc, hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ; những người cùng hàng về nguyên tắc được hưởng phần tương đương, trừ những trường hợp đặc biệt. Vì vậy, nói Mao A Mẫn “mặc nhiên được hưởng toàn bộ 260 tỷ NDT” là không chính xác.

Quan trọng hơn, đến nay chưa có tài liệu pháp lý công khai đủ đáng tin để khẳng định bà đã chính thức từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của mình. Một số bài viết trên mạng kể rằng bà ủy quyền luật sư từ bỏ tài sản, bán bất động sản rồi đưa con sang Mỹ, nhưng những chi tiết này chưa được các nguồn chính thống xác nhận đầy đủ.

Sự thật là sau khi chồng qua đời, Mao A Mẫn giữ đời tư rất kín tiếng và không đứng ra điều hành đế chế Trung Trực. Việc Trung Trực sau đó rơi vào khủng hoảng, phá sản và kéo theo một vụ án lớn cho thấy một bài học rất đáng suy ngẫm: Một khối tài sản khổng lồ trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với một khối tài sản an toàn trong tay gia đình.

Thực tế, khi một doanh nghiệp có hàng trăm công ty, nhiều khoản đầu tư, nghĩa vụ bảo lãnh, tài sản tài chính và nợ vay, người thừa kế không chỉ nhận “phần có”. Họ còn phải đối diện với việc xác định tài sản nào thực sự thuộc người đã mất, tài sản nào thuộc doanh nghiệp, khoản nợ nào phải thanh toán và quyền lợi nào có thể thực hiện được. Chính Trung Trực sau này cũng thừa nhận tài sản và nghĩa vụ tài chính rất phức tạp, nhiều khoản cần tiếp tục kiểm toán, rà soát.

Vì vậy, nếu nhìn lại câu chuyện của Mao A Mẫn, điều đáng nói nhất không phải là bà có “dại” khi bỏ một gia tài hay không. Điều đáng nói là tiền càng lớn thì trách nhiệm, rủi ro và những thứ đi kèm nó đôi khi cũng càng lớn, có lẽ Mao A Mẫn cũng đã lường trước được những điều ấy.

Mao A Mẫn từng trải qua những biến cố tài chính rất nặng nề trong sự nghiệp. Có thể không ai biết chính xác những trải nghiệm đó ảnh hưởng thế nào đến cách bà nhìn tiền bạc sau này. Nhưng ít nhất, chúng cho thấy Mao A Mẫn không phải người chưa từng nếm mùi trái đắng của danh tiếng và tài chính để đưa đến những quyết định vội vàng.

Năm 2026, khi Mao A Mẫn đứng trên sân khấu The Singer, khán giả nhìn thấy một người phụ nữ đã đi qua quá nhiều thăng trầm. Hai giọng ca cách nhau nhiều thập kỷ âm nhạc, nhưng điều gây xúc động lại không nằm ở tuổi tác mà ở cảm giác bình thản của những người đã trải qua đủ được - mất.

Điều đáng kể hơn là một sự thật đã được chứng minh bằng thời gian và năm ấy Mao A Mẫn đã thực sự tỉnh táo. Có những thứ nhìn từ xa giống như gia tài, nhưng khi bước lại gần mới biết đó là cả một mê cung. Và đôi khi, sự bản lĩnh của một người phụ nữ không nằm ở việc họ giữ được bao nhiêu tiền, mà ở chỗ họ hiểu mình đang thực sự nắm giữ thứ gì.