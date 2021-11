Tiết lộ gây sốc xoay quanh cảnh hôn của Song Hye Kyo với tình trẻ kém 12 tuổi

Sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh với dự án Now, We Are Breaking Up sau nhiều năm vắng bóng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh những lời khen có cánh cho màn tái xuất này, thì vợ cũ Song Joong Ki cũng vấp phải không ít những lời chê bai khi bị cho rằng diễn xuất của cô không tiến bộ, biểu cảm một màu.

Theo đó, mới đây, một thông tin được rò rỉ trên mạng bất ngờ tiết lộ cảnh hôn của Jae Guk (Jang Ki Yong) và Young Eun (Song Hye Kyo) được quay đúng một lần.

Cảnh hôn của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong phim Now, We Are Breaking Up

Theo đó, cảnh hôn của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong được quay ở nhiều góp máy, tuy nhiên nó chỉ được quay đúng một lần. Thông qua tốc độ mà cả hai nhân vật âu yếm, vồ vập, có thể thấy chuyển động của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trải đều, không hề có chút xê dịch, nhanh hay chậm. Điều này cho thấy, Song Hye Kyo và bạn diễn phải rất tập trung, nhập tâm vào nhân vật mới có thể diễn đạt hết được cảm xúc khi thực hiện phân đoạn này.

Theo như được tiết lộ, cảnh hôn của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong được quay trong 1 lần.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

