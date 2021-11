Lộ hint Song Hye Kyo không phải chị dâu hụt của Jang Ki Yong, may quá phim đỡ mùi "loạn luân" rồi

Sau những tập đầu tiên của Now, We Are Breaking Up, có không ít ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh mối quan hệ của cặp đôi chính.

Nếu đúng như những diễn biến hiện tại, Jae Guk (Jang Ki Yong) là em trai ruột của người mà Young Eun (Song Hye Kyo) yêu sâu đậm, dù đã "chia tay" 10 năm thì vẫn không thể nào quên. Mối quan hệ chị dâu - em chồng hụt khiến Young Eun khó mà mở lòng với Jae Guk còn khán giả thì cảm thấy vô cùng lấn cấn vì dù có là vô tình thì một cô gái mà yêu cả hai anh em ruột trong một nhà thì vẫn "nghe mùi sai trái". Đặc biệt, hiện tại cả hai đều đã biết về thân phận thật của đối phương và Young Eun thì vẫn còn nặng lòng với người yêu đã chết 10 năm trước.

Nói gì thì nói, Young Eun yêu cả hai anh em ruột thì quả là không đúng cho lắm

Trong tập phim mới nhất, khán giả đã phát hiện ra một chi tiết và nghi ngờ rằng đây là hint chứng minh Jae Guk vốn không phải em ruột của Yoon Soo Wan (người yêu của Young Eun). Cụ thể, tại nhà mẹ Jae Guk, bà treo ảnh chụp chung với con trai lớn, không hề có sự xuất hiện của con trai út. Thêm vào đó, mối quan hệ của Jae Guk với mẹ cũng khiến khán giả cảm thấy "có vấn đề", như thể họ không hề thoải mái với nhau như người thân ruột thịt. Nhiều giả thuyết đặt ra rằng Jae Guk không phải con ruột nhà họ Yoon.

Bình luận của khán giả: - Cái ảnh gia đình nó lạ lắm, biên kịch định bẻ lái đấy à? - Cái chỗ rơi ví của bà mẹ trong đó cũng có mỗi ảnh của người anh. Tôi nghĩ không phải vô tình mà cứ quay vào mấy cái ảnh thế này đâu, chắc chắn có hint - Jae Guk của Mị khổ quá, nhưng mà thế này lại dễ yêu nhau hơn nhỉ - Như vậy Yoon Soo Wan sẽ là cầu nối cho Jae Guk và Young Eun - Tui lại nghĩ do bà mẹ thương Soo Wan hơn chứ không phải vấn đề máu mủ đâu - Biên kịch hãy bẻ lái đi, chứ giờ tui thấy mối quan hệ giữa 2 người lấn cấn khó chịu lắm. Còn loạn luân kiểu gì ý

Now, We Are Breaking Up lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.