Cặp đôi “chị đại” xứ Hàn Song Hye Kyo - Jun Ji Hyun bất ngờ dắt tay vào top sao hạng A không cân nổi phim

Trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã tổng hợp danh sách các bộ phim truyền hình đang phát sóng.

Bài đăng đưa đến kết luận "hiện nay, những nam/nữ diễn viên hàng đầu không thể đảm bảo thành công cho phim truyền hình". Dựa trên tỷ suất người xem kém, nhiều cái tên đình đám đã góp mặt trong bảng danh sách này. Theo đó, bộ phim Reflection of You có Go Hyun Jung đứng đầu với rating 3.6%. Nối tiếp trong bảng danh sách này lần lượt gồm Inspector Yoo - Lee Young Ae, Jirisan - Jun Ji Hyun, Now, We Are Breaking Up - Song Hye Kyo, Melancholia - Im Soo Jung.

Dàn diễn viên đình đám lọt top sao hạng A không thể đảm bảo thành công cho phim truyền hình.

Hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự đồng tình với kết quả này thông qua hàng loạt bình luận: "Chỉ vì họ là những tên tuổi lớn, điều đó không đảm bảo chất lượng của bộ phim trừ khi chúng có những điều khác bổ trợ vào", "Tôi đồng ý rằng những bộ phim truyền hình này không thú vị lắm ngoại trừ Jirisan và Thanh tra Yoo", "Ít nhất phim truyền hình có sự tham gia của Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo đạt hơn 8%", "Hãy giảm mức lương của những diễn viên này".

Rating bộ phim Now, We Are Breaking Up thấp hơn kỳ vọng.

Trong đó, Song Hye Kyo trở thành cái tên nhận được nhiều chú ý nhất. Trở lại màn ảnh với Now, We Are Breaking Up, nữ diễn viên được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên bộ phim thành công như Hậu duệ mặt trời, Trái tim mùa thu. Thế nhưng, hai tập đầu tiên của bộ phim chỉ đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,2%. Dù đây không phải là một mức rating kém nhưng lại thấp so với kỳ vọng của nhà sản xuất.