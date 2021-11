Cảnh hôn của Song Hye Kyo cùng "tình trẻ" kém 12 tuổi có 1 chi tiết đầy sai trái, dân mạng liền nghi so sánh với Hyun Bin - Son Ye Jin

Sau gần 1 năm chờ đợi, cuối cùng dự án Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã chính thức lên sóng vào cuối tuần qua. Dù chỉ mới phát sóng tập đầu, tuy nhiên nhiều khán giả đều không khỏi sốc trước những cảnh quay khá bạo của cặp đôi khi xuất hiện không ít cảnh 19+.

Đặc biệt, cư dân mạng còn soi một chi tiết có phần sai sai ở cảnh hôn của Jang Ki Yong với Song Hye Kyo khi phát hiện tai của nam diễn viên đỏ bừng lên thất thường khi hôn đàn chị. Với chi tiết này, nhiều fan đều cho rằng phải chăng Jang Ki Yong thích Song Hye Kyo nên mới ngượng ngùng, tai chuyển sang đỏ khi diễn cảnh hôn?

Fan phát hiện tai của Jang Ki Yong đỏ bừng lên khi hôn Song Hye Kyo.

Cũng vì chi tiết thú vị này mà nhiều netizen bất ngờ lôi lại những cảnh hôn của Hyun Bin và Son Ye Jin khi cả hai từng đóng Hạ cánh nơi anh. Có thể thấy, tai của Hyun Bin cũng ửng đỏ lên thất thường khiến dân tình từng nghi ngờ nam diễn viên có tình ý với Son Ye Jin. Và đúng như dự đoán, không lâu sau đó, cặp đôi cũng xác nhận chuyện hẹn hò.

Hyun Bin cũng từng bị soi tai ửng đỏ mỗi lần hôn Son Ye Jin.

Đừng bỏ lỡ Now, We Are Breaking Up tập 3 sẽ phát sóng vào ngày 19/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).