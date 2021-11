Now, We Are Breaking Up tập 4: Biết tình cũ qua đời, Song Hye Kyo quyết dứt tình với Jang Ki Yong

Now, We Are Breaking Up tập 4 đã chính thức phát sóng vào ngày 20/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Tập 4 được mở đầu bằng cơn mưa trong ngày ra đi của Yoon Soo Wan. Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) nhận được điện thoại báo tin anh trai qua đời. Cùng lúc đó, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đang chờ Yoon Soo Wan đến địa điểm hẹn và không biết bạn trai đã qua đời vì tai nạn. Sau 10 năm, Ha Young Eun mới biết được sự thật đau lòng này. Cô quyết định kết thúc mối quan hệ với Yoon Jae Guk. Ha Young Eun ngồi khóc nức nở nhớ về người bạn trai cũ đáng thương.

Cùng lúc này, Chi Sook lại bất ngờ biết chuyện Yoon Jae Guk yêu Ha Young Eun. Sự tức giận và ghen ghét khiến Chi Sook cãi nhau với người bạn thân. Không thể trốn tránh sự thật, Ha Young Eun quyết định đến viếng mộ Yoon Soo Wan. Tại đây, cô từ chối sự quan tâm của Yoon Jae Guk.

Thế nhưng, Yoon Jae Guk vẫn không chấm dứt tình cảm dành cho Ha Young Eun. Dù biết cô là người yêu cũ của anh trai quá cố nhưng Yoon Jae Guk luôn cố gắng níu kéo Ha Young Eun. Anh đến tận nhà để tìm kiếm cô một lần nữa. Nỗi đau và sự ân hận khiến Ha Young Eun muốn cắt đứt quan hệ với Yoon Jae Guk một cách dứt khoát.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.