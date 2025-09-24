Khoảng 6 tháng sau khi con trai tôi chào đời, tôi bắt đầu ngày càng ủ rũ và hay quên. Tôi khó chịu với chồng và các con về những điều bình thường nhất. Tôi cũng liên tục quên các cuộc hẹn và những lời hứa khác.

Kinh nguyệt của tôi đã trở lại bình thường không lâu sau khi sinh, nhưng không đều và ra nhiều. Trên hết, tôi bắt đầu trải qua các triệu chứng tiền kinh nguyệt - điều mà tôi chưa bao giờ gặp phải trong hơn 20 năm có kinh.

Sau vài tháng trôi qua, các triệu chứng của tôi không có dấu hiệu thuyên giảm, tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Gần đây tôi đã cắt bỏ ống dẫn trứng và mong bác sĩ sẽ nói rằng các triệu chứng của tôi có liên quan đến ca phẫu thuật. Thế nhưng không, sau một số xét nghiệm máu và siêu âm, bác sĩ đưa ra một chẩn đoán hoàn toàn bất ngờ. Các triệu chứng của tôi là kết quả của tiền mãn kinh sớm. Rất có thể, tôi cũng sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm.

Tiền mãn kinh là gì?

Trước khi một người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh - giai đoạn không còn kinh nguyệt và không có khả năng sinh sản - thì nồng độ estrogen của cô ấy bắt đầu giảm dần. Giai đoạn chuyển đổi này được gọi là tiền mãn kinh.

Mỗi người có thể trải qua các triệu chứng này khác nhau. Thông thường, dấu hiệu đầu tiên của thời kỳ tiền mãn kinh là kinh nguyệt nhiều hơn xảy ra trong khoảng thời gian không đều, hoặc thưa thớt.

Tiền mãn kinh so với mãn kinh

Thuật ngữ tiền mãn kinh và mãn kinh thường được sử dụng thay thế cho nhau trong khi trên thực tế, cả hai có phần khác nhau.

Trong thời kỳ tiền mãn kinh, xảy ra trước thời kỳ mãn kinh, một số người trải qua những thay đổi trong kinh nguyệt hoặc các triệu chứng tiền mãn kinh trở nên tồi tệ hơn do nồng độ estrogen dao động. Tuy nhiên, hầu hết những người trải qua thời kỳ tiền mãn kinh sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi rõ rệt nào.

Trong thời kỳ tiền mãn kinh, nồng độ estrogen bắt đầu giảm liên tục và bạn bắt đầu trải qua các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, mặc dù thời kỳ mãn kinh không "chính thức bắt đầu cho đến khi buồng trứng sản xuất quá ít estrogen đến mức trứng không còn được giải phóng nữa".

Hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh ở độ tuổi đầu năm mươi. Các trường hợp kinh nguyệt của phụ nữ dừng hẳn trước 40 tuổi được gọi là mãn kinh sớm. Mãn kinh sớm hoặc sớm có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài như hút thuốc, hóa trị hoặc xạ trị vùng chậu điều trị ung thư, phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng (cắt bỏ buồng trứng hai bên) hoặc tử cung (cắt bỏ tử cung), hoặc một số tình trạng sức khỏe, cụ thể như bệnh tự miễn, bất thường nhiễm sắc thể, hội chứng mệt mỏi mãn tính... Trong trường hợp không thể xác định được nguyên nhân nào khác, người ta thường cho rằng mãn kinh sớm là do các yếu tố di truyền.

Sống chung với các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh

Đối với nhiều người trong chúng ta, thời kỳ tiền mãn kinh đi kèm với cảm giác buồn bã và mất mát đáng kinh ngạc. Nhưng đối với những phụ nữ như tôi, những người được chẩn đoán tiền mãn kinh sớm hơn dự kiến, nó có thể khiến chúng ta thấy sốc và không chắc chắn về những gì ở phía trước.

Mặc dù tiền mãn kinh không khiến việc thụ thai trở nên hoàn toàn không thể, nhưng nó làm cho việc này trở nên khó khăn hơn. Với những người đang muốn lập gia đình và có con, điều này có thể khiến họ rơi vào trạng thái đau buồn.

Dù chồng tôi và tôi đã vui vẻ quyết định rằng chúng tôi không muốn có thêm con, nhưng tiền mãn kinh vẫn ảnh hưởng nặng nề đến tôi về mặt cảm xúc. Mặc dù các triệu chứng thể chất gây bất tiện, đôi khi khó chịu, nhưng những thay đổi tâm trạng mới là điều tôi thấy khó đối phó nhất.

Tôi trở nên cáu kỉnh, trầm cảm và lo âu. Tôi dễ bực bội với các con và cằn nhằn chồng mình. Tôi nhận ra mình đang làm vậy và điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi cố gắng thay đổi thái độ của mình, nhưng rồi lại thấy bản thân cảm thấy tệ hơn khi ngày trôi qua.

Theo Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, thay đổi tâm trạng là phổ biến trong thời kỳ tiền mãn kinh, mặc dù mối liên hệ nhân quả với trầm cảm lâm sàng vẫn chưa được thiết lập.

Người ta cho rằng những thay đổi tâm trạng này có liên quan đến mức độ dao động của hormone buồng trứng trong quá trình chuyển sang mãn kinh. Thêm vào đó, nếu một người phụ nữ không ngủ ngon do đổ mồ hôi ban đêm, tâm trạng của cô ấy chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Họ giải thích: Phụ nữ bị tiền mãn kinh nghiêm trọng trong những năm trẻ tuổi có thể bị thay đổi tâm trạng nghiêm trọng hơn trong thời kỳ tiền mãn kinh. Ngoài ra, phụ nữ có tiền sử trầm cảm lâm sàng dường như đặc biệt dễ bị trầm cảm lâm sàng tái phát trong thời kỳ mãn kinh.

Khi tôi ở độ tuổi hai mươi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc già đi. Bây giờ, ở tuổi 34, tôi buộc phải nhận ra lão hóa, trên thực tế, là không thể tránh khỏi và nó đi kèm với nhiều khó chịu.

Nếu bạn đang gặp các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh sớm, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ để thảo luận về các lựa chọn điều trị và loại trừ các nguyên nhân cơ bản khác.