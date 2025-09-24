Mặc dù tư thế plank rất đau khi giữ, nhưng nó được coi là một trong những bài tập hiệu quả nhất để "rèn luyện cơ trung tâm". Điều tuyệt vời hơn nữa là bài tập này không yêu cầu bất kỳ thiết bị hay địa điểm cụ thể nào. Bạn chỉ cần nằm xuống và bắt đầu luyện tập bất cứ lúc nào. Kết quả là bạn sẽ có được cơ thể ổn định, tư thế thẳng hơn và cũng có thể làm giảm và ngăn ngừa đau lưng. Plank cũng được coi là một trong những bài tập tốt nhất để hạ huyết áp!

Trong cuộc sống hối hả ngày nay, chúng ta luôn có hàng ngàn lý do để tránh tập thể dục, chẳng hạn như: Tan làm quá muộn, phòng tập quá xa, chăm sóc con cái quá mệt mỏi… Nếu bạn cũng không có thời gian tập thể dục như tôi, tại sao không bắt đầu bằng bài tập plank 2 phút mỗi ngày!

Có thể bạn sẽ thắc mắc: 2 phút ư? Ngắn thế sao? Liệu nó có thực sự hữu ích không?

Đừng lo lắng, đây không phải là chuyện hoang đường. Thử thách này đã phổ biến ở nước ngoài từ lâu và nhiều blogger đã ghi lại những thay đổi trong cơ thể họ sau một tháng. Đó cũng chính là lý do mà tôi bị thuyết phục và thực hiện đều đặn mỗi ngày. Sau 1 tháng, đây là những gì tôi nhận được.

Tuần 1: Chế độ địa ngục

Vài ngày đầu, từng giây từng phút đều là cực hình. Chỉ sau 60 giây, cơ thể tôi run rẩy như cái sàng, bụng nóng rát dữ dội, và tôi phải liên tục chống chọi với tư thế vặn vẹo.

Tôi nhận ra sức mạnh cốt lõi của mình yếu đến mức nào. Để kiên trì, tôi chỉ có thể chia 2 phút thành nhiều phần để hoàn thành.

Nhưng rồi đến ngày thứ 4, một điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra - cơn run đã giảm bớt và tôi đã hoàn thành 120 giây lần đầu tiên!

Tuần 2: Thích nghi dần dần

Đến tuần thứ hai, cơn run đã giảm bớt và tôi có thể giữ tư thế ổn định hơn, duy trì mốc hai phút mỗi ngày, bất chấp cơn đau. Cơ lưng của tôi bắt đầu săn chắc rõ rệt và tôi đã học được cách sử dụng hông để tạo lực, giúp giảm đáng kể áp lực lên lưng dưới.

Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy chứng đau lưng dưới mà mình gặp phải sau khi ngồi trong thời gian dài dường như đã thuyên giảm.

Tuần 3: Biến nó thành thói quen

Tôi bắt đầu thích thú với quá trình này và không còn vật lộn hay cảm thấy đau đớn như tuần đầu tiên nữa. Hai phút không còn là thử thách và thời gian thực tế của tôi đã được cải thiện lên khoảng 2,5-3,5 phút.

Sau ba tuần tập plank, tình trạng lưng và sức mạnh cốt lõi của tôi đã cải thiện đáng kể. Một lợi ích bất ngờ hơn nữa là tính kỷ luật đến từ sự kiên trì hàng ngày.

Tuần 4: Vượt mục tiêu

Tuần này, tôi đã nỗ lực hết mình và phá vỡ kỷ lục cá nhân của mình với 4,5 phút. Tôi đã có thể cảm nhận được cơ bụng trên của mình.

Một số thay đổi bất ngờ khác mà tôi không hề nghĩ tới:

- Đau lưng dưới gần như biến mất;

- Cải thiện tư thế hàng ngày và đứng cao hơn một cách dễ dàng;

- Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn trong quá trình tập luyện hàng ngày và cơ bụng của tôi không bị suy yếu nhanh chóng.

Có thể nói, sau 4 tuần kiên trì tập plank 2 phút mỗi ngày, tôi thực sự hài lòng với kết quả! Sức mạnh cốt lõi của tôi đã tăng lên đáng kể, tư thế của tôi đã được cải thiện, cơn đau lưng đã giảm bớt và tôi đã có được tính kỷ luật tinh thần mạnh mẽ.