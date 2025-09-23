Các bệnh tim mạch và mạch máu não hiện nay đã trở thành một "kẻ giết người" đe dọa sức khỏe con người và huyết khối là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não với tỷ lệ tử vong và tàn tật cực kỳ cao.

Các mạch máu của cơ thể con người giống như ống nước, sau một thời gian dài sẽ có cặn, khiến đường ống nước bị gồ ghề và đường ống nước bị tắc. Tương tự như vậy, điều này cũng đúng với các mạch máu. Theo thời gian, ngày càng có nhiều rác trong máu, chẳng hạn như cholesterol, chất béo trung tính... tích tụ thành cục máu đông và hình thành cục máu đông trong thời gian dài, sẽ làm tắc nghẽn mạch máu.

Cục máu đông có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và bất cứ lúc nào

Khi mảng xơ vữa động mạch trong thành mạch máu bị vỡ và rơi ra, nó có thể dẫn đến cục máu đông trong mạch máu.

Đừng nghĩ rằng cục máu đông chỉ là vấn đề đối với người trung niên và cao tuổi, cục máu đông có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bác sĩ chỉ ra rằng trong cuộc sống, huyết khối tĩnh mạch thực sự ở xung quanh chúng ta, chẳng hạn như: Ngồi quá lâu có thể dẫn đến tức ngực đột ngột, đau ngực, thậm chí là đột tử, hầu hết là do thuyên tắc phổi do huyết khối tĩnh mạch gây ra.

4 thói quen này cũng sẽ khiến mạch máu ngày càng bị tắc nghẽn

1. Hút thuốc

Hút thuốc là một trong những thủ phạm chính gây ra các vấn đề về mạch máu. Cho dù cơ thể bạn có tốt đến đâu, hai bao thuốc lá mỗi ngày chắc chắn sẽ làm tăng lượng độc tố mạch máu và làm cho chức năng mạch máu ngày càng tồi tệ hơn. Nếu ngồi máy tính qua đêm, kết hợp với hút thuốc, độ nhớt của máu sẽ tăng hơn 8 lần so với bình thường.

2. Tập thể dục quá ít

Nếu bạn không tập thể dục trong thời gian dài, rác thải trong mạch máu sẽ tích tụ dần, tạo thành các mảng xơ vữa động mạch, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho các mao mạch. Do đó, điều quan trọng là phải tiếp tục vận động. Tập thể dục nhiều hơn có thể mở ra nhiều mao mạch hơn và thúc đẩy vi tuần hoàn máu.

3. Lo lắng theo thói quen

Các nghiên cứu xác nhận rằng căng thẳng tinh thần có thể gây co thắt nội dung mạch máu và đẩy nhanh quá trình lão hóa mạch máu. Tâm trạng xấu và áp lực công việc sẽ ảnh hưởng đến mạch máu.

4. Ăn lâu dài chế độ ăn kiêng "bốn cao", tức là nhiều đường, nhiều dầu, nhiều chất béo và nhiều muối

Với mức sống được cải thiện, thói quen ăn uống của nhiều người đã thay đổi. Các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu, nhiều chất béo, nhiều muối... ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống. Thế nhưng nhiều người không biết đây lại là "kẻ thù" của mạch máu. Chúng không chỉ làm tăng nguy cơ cao huyết áp mà còn dễ dẫn đến cholesterol, lipid máu... bám vào thành mạch máu, gây xơ cứng động mạch và khiến mạch máu không bị tắc nghẽn.

Người ta ước tính cứ 5 phút lại có một người chết vì cục máu đông. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ không có bất kỳ triệu chứng hay cảm giác nào sau khi huyết khối và trước khi khởi phát bệnh, các chỉ số của họ hoàn toàn bình thường. Đặc biệt, cần chỉ ra rằng hiện nay, ngày càng có nhiều vấn đề về huyết khối do rung nhĩ, huyết khối tĩnh mạch là một kẻ giết người vô hình, và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch được xếp hạng là kẻ giết người tim mạch lớn thứ ba.

Ăn thường xuyên 3 loại thực phẩm này sẽ không còn lo cục máu đông hay tắc mạch máu

Cục máu đông có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. May mắn thay, việc bổ sung một số thực phẩm vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Dưới đây là 3 loại thực phẩm bạn nên ăn thường xuyên để hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

1. Cá béo (Cá hồi, cá thu, cá mòi)

Cá béo giàu axit béo omega-3, một chất béo lành mạnh giúp làm giảm độ nhớt của máu, ngăn ngừa sự kết tụ của tiểu cầu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Omega-3 còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện lưu thông máu.

Lưu ý khi ăn cá béo:

Ăn cá béo ít nhất 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 100-150g.

Ưu tiên chế biến bằng cách nướng, hấp hoặc áp chảo để giữ nguyên dưỡng chất.

Nếu không thích ăn cá, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung dầu cá.

2. Tỏi

Tỏi chứa allicin, một hợp chất có khả năng làm loãng máu tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Ngoài ra, tỏi còn có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Cách sử dụng tỏi:

Thêm 1-2 tép tỏi tươi vào món ăn hàng ngày, như salad, súp hoặc các món xào.

Có thể dùng tỏi ngâm mật ong hoặc tỏi đen để tăng cường hiệu quả.

Tránh nấu tỏi ở nhiệt độ quá cao để giữ nguyên hoạt chất allicin.

3. Quả mọng (Việt quất, dâu tây, mâm xôi)

Các loại quả mọng chứa nhiều flavonoid và chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp tăng cường sức khỏe mạch máu và ngăn ngừa sự kết dính của tiểu cầu. Chúng còn hỗ trợ giảm viêm và cải thiện lưu lượng máu.

Cách dùng quả mọng:

Ăn 1 nắm quả mọng (khoảng 100g) mỗi ngày như món ăn vặt hoặc tráng miệng.

Thêm vào sinh tố, sữa chua hoặc salad để tăng hương vị.

Ưu tiên quả tươi hoặc đông lạnh không đường để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.