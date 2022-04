Thức uống chống ung thư tốt, giúp giảm cân ngay trong khi ngủ: Chợ Việt bán giá chỉ vài ngàn đồng, nhưng không phải ai cũng biết để uống

Thức uống chống ung thư tốt, giúp giảm cân ngay trong khi ngủ

Thức uống mà chúng ta đang nói đến chính là: Nước ép ổi.

Thông thường, chúng ta thường ăn ổi như một món tráng miệng tuyệt vời. Nhưng thực ra, nước ép ổi cũng là một lựa chọn thú vị nếu bạn muốn giải khát và chán việc ăn chúng.

Nước ép ổi vị chua ngọt nhẹ, thơm lừng rất dễ uống. Giá rẻ chỉ vài ngàn, nhưng nước ép ổi mang lại công dụng giảm cân, giảm lượng đường trong máu, giảm đau bụng kinh...

Lợi ích của ổi có rất nhiều, điều đó thể hiện ngay ở giá trị dinh dưỡng của ổi. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần 100g ổi chỉ chứa 68 calo và 8,92 g đường - nghĩa là bạn có thể ăn chúng mà không sợ tăng cân. Ổi cũng rất giàu canxi vì chúng chứa 18g canxi trên 100g ổi. Ổi rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và chất xơ. Không chỉ là trái cây, nước ép ổi mang đến lợi ích tuyệt vời nếu được sử dụng vào buổi tối, trước khi đi ngủ 1-2 tiếng.



Uống nước ép ổi vào buổi tối, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích gì?

1. Tăng cường miễn dịch

Bạn có biết: Ổi là một trong những nguồn giàu vitamin C nhất? Theo NDTV, 1 quả ổi chứa hàm lượng vitamin C gấp 4 lần cam. Vitamin C giúp cải thiện khả năng miễn dịch và bảo vệ bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường. Hơn nữa, nó giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Tiến sĩ Manoj K. Ahuja (Bệnh viện Sukhda, Ấn Độ) cho biết: Nước ép ổi có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Lý do là vì trong quả ổi có chứa nhiều chất lycopene, quercetin, vitamin C và các polyphenol... các chất này hoạt động như 1 chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Đặc biệt, vị tiến sĩ nhấn mạnh ổi đã được chứng minh là thành công trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và cũng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú vì nó rất giàu lycopene.



3. Giúp ổn định đường huyết

Do hàm lượng chất xơ phong phú và chỉ số đường huyết thấp, nước ép ổi có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường. Trong khi chỉ số đường huyết thấp có thể ức chế sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu, thì hàm lượng chất xơ đảm bảo lượng đường được điều chỉnh tốt.

4. Tim mạch khỏe hơn

Nước ép ổi giúp cải thiện sự cân bằng natri và kali trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp ở bệnh nhân cao huyết áp. Ổi cũng giúp giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol xấu (LDL), góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Loại trái cây kỳ diệu này giúp cải thiện mức độ cholesterol tốt (HDL).

5. Điều trị táo bón

Quả ổi là một trong những nguồn cung cấp chất xơ dồi dào nhất so với các loại trái cây khác. Chỉ 1 quả ổi đã đáp ứng khoảng 12% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày của bạn, điều này cực kỳ có lợi cho sức khỏe tiêu hóa.

6. Giảm cân

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp bạn no lâu hơn và khiến bạn ăn ít hơn. Nó cũng chứa ít calo nên thích hợp cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn. Bạn có thể ăn ổi, uống nước ép ổi như một món ăn nhẹ buổi tối khi muốn giảm cân. Tuy nhiên bạn cần nhớ là uống nước ép ổi nguyên chất, không pha thêm đường.

7. Làm đẹp da

Bạn có thể tăng cường sức khỏe làn da của mình với nước ép ổi. Loại nước ép này có chứa chất chống oxy hóa hoạt động kỳ diệu bằng cách bảo vệ nó khỏi các tác hại bên ngoài. Ổi rất giàu vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như carotene và lycopene giúp bảo vệ da khỏi các nếp nhăn. Uống 1 cốc nước ép ổi mỗi ngày, nếp nhăn sẽ được làm mờ bớt!

https://afamily.vn/thuc-uong-chong-ung-thu-tot-giup-giam-can-ngay-trong-khi-ngu-cho-viet-ban-gia-chi-vai-ngan-dong-nhung-khong-phai-ai-cung-biet-de-uong-20220421190058402.chn