Thử ngay, món này ngon tuyệt khi ăn kèm với cơm, đến mức sẽ không còn một giọt nước dùng nào sót lại

Khi thời tiết bước vào hè, nhiệt độ ngày càng nóng lên, đã đến lúc chúng ta chuẩn bị thêm một vài món ăn để kích thích vị giác. Nguyên liệu và phương pháp nấu nướng không cần phải cầu kỳ; đôi khi những nguyên liệu và sự kết hợp đơn giản có thể tạo ra hương vị tuyệt vời, như món ăn hôm nay.

Món ăn này sẽ gồm 3 nguyên liệu: Bí đao, thịt bò và dưa cải muối chua. Bí đao thì khỏi phải nói, nó là một nguyên liệu thiết yếu trong mùa hè giúp giải nhiệt và bổ sung nước. Nó là loại thực phẩm rất ngon ngay cả khi luộc, nấu canh xương, xào. Và có một công thức chắc chắn bạn chưa bao giờ từng thử - kết hợp với dưa cải muối chua để nấu canh hoặc xào. Hôm nay, chúng ta sẽ thêm thịt bò tươi rồi nấu chung trong nồi để có hương vị đậm đà hơn, kích thích vị giác.

Ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh thịt bò nấu bí đao và dưa cải muối chua này. Đây là món ăn ngon tuyệt vời, đến mức bạn sẽ ăn hết sạch không còn giọt nước dùng nào, kể cả khi ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu làm món canh thịt bò nấu bí đao và dưa cải muối chua

Một khúc bí đao, 300g dưa cải muối chua, 200g thịt bò tươi, vài cây hành lá, gừng và tỏi vừa đủ, 2 muỗng canh tương ớt chua ngọt, nước tương, dầu hào, muối, một ít đường, dầu ăn và bột bắp.

Cách làm món canh thịt bò nấu bí đao và dưa cải muối chua

Bước 1: Trước tiên, bạn gọt vỏ, loại bỏ hạt và ruột bí đao sau đó rửa sạch rồi thái lát, để riêng. Rửa sạch dưa cải muối chua để loại bỏ vị mặn, vắt ráo nước rồi thái nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ và băm nhỏ gừng cùng tỏi. Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái lát mỏng rồi cho vào bát. Tiếp theo thêm chút nước tương, muối và dầu hào rồi trộn đều. Sau đó thêm một chút bột bắp vào, trộn đều rồi rưới một chút dầu ăn lên để giữ ẩm. Ướp thịt bò trong khoảng 10-15 phút.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho hành lá, gừng, tỏi băm, tương ớt chua ngọt (Nếu thích hương vị chua cay đậm đà). Tiếp theo, cho dưa cải muối chua đã thái nhỏ vào, thêm một chút nước tương rồi xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó cho các lát bí đao vào rồi xào sơ qua. Sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, thêm chút đường, bột nêm gà (dưa cải muối chua đã mặn nên không cần thêm muối). Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 2-3 phút để bí đao chín mềm.

Bước 3: Khi hết thời gian, mở nắp, lấy các lát thịt bò đã ướp ra và đặt lên trên. Sau đó đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 3 nữa trước khi tắt bếp. Mở nắp nồi ra, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên và món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món canh thịt bò nấu bí đao và dưa cải muối chua

Món ăn này có vị ngọt từ thịt bò, thanh mát từ bí đao và quyện với vị chua dịu nhẹ của dưa cải rất ngon. Khi cho thêm tương ớt càng tăng thêm sự đậm đà hương vị, và vị cay nhẹ vô cùng hấp dẫn. Thịt bò và bí đao đều mềm và ngon, tạo nên món ăn kèm tuyệt vời với cơm. Món ăn này được chế biến đơn giản nhưng cực kỳ đưa cơm. Chắc chắn khi đặt món này lên bàn ăn, cả nhà sẽ thi nhau ăn hết sạch.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh thịt bò nấu bí đao và dưa cải muối chua!