Món ăn tuyệt vời cho bữa cơm mùa hè: Nấu dễ lại giúp giải nhiệt mùa hè, giảm phù nề, tốt cho lá lách và dạ dày

Cái nóng ẩm của mùa hè dễ dẫn đến tình trạng nóng trong người, phù nề và chán ăn. Bí đao là loại thực phẩm dân dã - một món quà của thiên nhiên dành cho sức khỏe trong mùa hè! Bí đao có vị dịu nhẹ, không gây lạnh, giúp thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè và rất có lợi cho dạ dày. Theo Đông y, bí đao cũng giúp lợi tiểu, giảm phù nề, tăng cường chức năng tỳ vị và bổ sung nước, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Với loại nguyên liệu này, bạn không cần phải chế biến cầu kỳ. Cách đơn giản nhất là luộc, bạn sẽ có một món ăn vừa nhanh lại giữ nguyên được hương vị ban đầu, tạo nên một bữa ăn ngon miệng, nhẹ nhàng, ít chất béo và bổ dưỡng. Ngoài ra bạn có thể nấu canh, hấp, xào... Dưới đây là 4 món ăn ngon từ bí đao rất dễ làm, tốt cho sức khỏe. Mỗi món ăn đều có hương vị thơm ngon, thanh mát, lợi ích dinh dưỡng và cách chế biến dễ dàng.

1. Canh bí đao trứng muối

Nguyên liệu: 1 miếng đao, 1 quả trứng muối, 1 lòng đỏ trứng muối, 10g quả kỷ tử, một ít gừng thái sợi, muối, dầu ăn, một ít tinh chất cốt gà.

Cách nấu món canh bí đao trứng muối

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch bí đao, sau đó cắt thành từng miếng. Bóc vỏ quả trứng muối, cắt nhỏ. Lòng đỏ trứng muối bạn đem nghiền nát. Tiếp theo cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm gừng. Sau đó cho lòng đỏ trứng muối vào và xào đều trên lửa nhỏ đến khi lòng đỏ trứng sánh lại và nổi bọt dầu.

Bước 2: Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn. Cho các miếng bí đao vào và nấu trên lửa vừa trong 5-7 phút, đến khi bí đao chín. Cho trứng muối thái miếng và kỷ tử vào, tiếp tục nấu trong 2 phút. Sau đó nêm muối và một ít tinh chất cốt gà cho vừa ăn trước khi dọn ra.

Dinh dưỡng và chức năng của món ăn

Bí đao có tính mát, sảng khoái, giúp lợi tiểu, trừ thấp, lại ít chất béo và calo. Trứng muối nguyên quả có tính thanh, hạ nhiệt, trong khi lòng đỏ trứng muối tăng thêm hương thơm và dinh dưỡng. Món ăn tổng thể thanh mát, không ngấy, giúp giải nhiệt mùa hè, trừ thấp, giảm khô da, khó chịu mùa hè, đồng thời giúp cơ thể chuyển hóa nước thừa, giảm phù nề nhẹ nhàng, bổ tỳ vị, thanh mát mà không gây khó tiêu.

2. Canh bí đao, trứng muối và thịt nạc

Nguyên liệu: 1 miếng bí đao, 1 quả trứng vịt muối, 200g thịt nạc vai, 3 lát gừng, hành lá thái nhỏ, muối, rượu nấu ăn.

Cách nấu canh bí đao, trứng muối và thịt nạc

Bước 1: Rửa sạch thịt heo rồi thấm khô nước sau đó thái lát mỏng. Cho thịt nạc vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn và ướp trong 10 phút để khử mùi tanh. Gọt vỏ bí đao và cắt thành miếng lớn. Bóc vỏ trứng vịt muối và để riêng. Cho nước vào nồi, thêm gừng thái lát và đun sôi trên lửa lớn.

Bước 2: Cho thịt đã ướp vào và nấu đến khi đổi màu, sau đó hớt bỏ bọt. Thêm các miếng bí đao và trứng vịt muối nguyên quả, sau đó đun nhỏ lửa trong 15 phút. Vớt trứng vịt muối ra khỏi nồi, cắt đôi rồi cho lại vào. Tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút. Sau khi nếm thử, điều chỉnh độ mặn một chút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Dinh dưỡng và chức năng của món ăn

Thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao, bồi bổ khí huyết và bổ sung những thiếu hụt. Trứng vịt muối dưỡng âm, thanh nhiệt, bổ tim phổi. Bí đao bổ tỳ vị, lợi tiểu, giải nhiệt hè và sinh dịch. Khi kết hợp 3 nguyên liệu này để nấu canh, không chỉ giúp giải nhiệt hè, giảm sưng phù mà còn bổ tỳ vị, cải thiện khẩu vị. Món canh này rất thích hợp khi bạn chán ăn, chân tay sưng phù hoặc cảm thấy nóng bức vào mùa hè. Nó nhẹ nhàng, bổ dưỡng và không gây nóng trong người.

3. Canh bí đao, hạt sen và xương heo

Nguyên liệu: 1 miếng bí đao, 500g xương heo, 30g hạt sen khô, 3 quả táo đỏ, gừng thái lát, lượng muối vừa ăn, 1 đoạn cà rốt (tùy thích).

Cách nấu canh bí đao, hạt sen và xương heo

Bước 1: Rửa sạch rồi cho xương heo vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và chần qua. Khi nước sôi, hớt bọt, vớt ra và rửa lại với nước ấm. Ngâm hạt sen trước cho mềm rồi rửa sạch lại và để ráo. Rửa sạch táo đỏ và bỏ hạt. Gọt vỏ bí đao và cắt thành miếng lớn.

Bước 2: Cho xương heo, gừng thái lát, hạt sen và táo đỏ (bạn có thể thêm một ít cà rốt thái miếng để tăng cường dinh dưỡng và màu sắc cho món ăn) vào nồi, thêm nước vừa đủ rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Tiếp theo thêm các miếng bí đao vào và tiếp tục ninh trong 7-10 phút đến khi bí đao mềm và nước dùng có vị đậm đà. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn, tắt bếp là hoàn thành.

Dinh dưỡng và chức năng của món ăn

Xương heo là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp xương chắc khỏe, bổ cơ và bồi bổ sinh lực. Hạt sen bổ tỳ vị, an thần, trừ thấp và cầm tiêu chảy. Bí đao thanh nhiệt, giải nhiệt hè, lợi tiểu và giảm đầy hơi. Món canh này mang lại 3 lợi ích cho sức khỏe: Giải nhiệt hè; giảm phù nề, bổ tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa; đồng thời bổ tim, an thần, giảm cáu gắt và mất ngủ mùa hè. Phù hợp với mọi lứa tuổi, thường xuyên sử dụng có thể trừ thấp và bổ khí huyết.

4. Bí đao xào mộc nhĩ

Nguyên liệu: 1 miếng bí đao, một ít mộc nhĩ khô, 3 tép tỏi, muối, nước tương, một ít dầu hào, dầu ăn.

Cách làm món bí đao xào mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm nấm mộc nhĩ trong nước ấm trước cho nở mềm rồi rửa sạch và xé nhỏ. Cho nước vào nồi, đun sôi rồi thả mộc nhĩ vào chần qua trong khoảng 1 phút, vớt ra để ráo. Gọt vỏ bí đao và thái mỏng, thái lát tỏi.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm. Sau đó cho bí đao thái lát vào xào trên lửa lớn trong 2 phút đến khi chín tái. Cho mộc nhĩ vào xào thêm 3 phút. Rưới một ít nước tương và một chút dầu hào để tăng hương vị. Nêm muối cho vừa ăn, đảo đều, sau đó tắt bếp và lấy ra đĩa.

Dinh dưỡng và chức năng của món ăn

Mộc nhĩ giúp nhu động ruột hoạt động tốt, lợi tiểu, giải độc và thanh lọc cơ thể. Bí đao thanh nhiệt, giải nhiệt hè, lợi tiểu, giảm sưng tấy, bổ tỳ vị và rất tốt cho dạ dày. Đây là món ăn nhẹ, ít dầu mỡ, nhanh chóng giải nhiệt hè, lợi tiểu, giảm phù nề, điều hòa chức năng tỳ vị và kích thích nhu động ruột. Nó là món ăn thanh mát, bổ dạ dày, rất thích hợp cho mùa hè và có thể thưởng thức thoải mái trong thời kỳ giảm cân.