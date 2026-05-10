Mỗi khi vào hè là mẹ tôi lại nấu "món tủ" này, nguyên liệu đơn giản mà hương vị ngon mê li

Món canh ngon sẽ hấp dẫn hơn so với món ăn mặt khi thời tiết vào hè, nhất là khi thời tiết ngày càng nóng nực. Một bát canh tươi ngon, đậm đà vừa giúp bữa ăn thêm ngon miệng lại vừa giúp bổ sung nước cho cơ thể. Có rất nhiều công thức nấu canh ngon mà không cần tốn nhiều thời gian nấu nước dùng thịt hay nước hầm xương. Món canh dưới đây là một ví dụ cụ thể mà hễ cứ bước vào mùa hè là mẹ tôi rất hay nấu. Mỗi lần ăn, cậu em trai tôi thường bảo: "Canh mẹ nấu là ngon nhất. Không nơi nào nấu ngon bằng".

Món canh này chỉ dùng 4 nguyên liệu: Bí đao, trứng, đậu nành luộc và thịt lợn xông khói. Bí đao và đậu nành tươi là những nguyên liệu nên ăn thường xuyên ngay khi mùa hè bắt đầu. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này để nấu canh cũng rất tuyệt vời. Canh đậm đà hương thơm tươi mát của rau củ. Thêm một chút thịt lợn xông khói và trứng chần/chiên sẽ làm cho nước canh có hương vị được nâng lên một tầm cao mới. Rất đáng để thử.

Ngay dưới đây chúng tôi chia sẻ cách làm món canh bí đao nấu đậu nành, trứng và thịt xông khói. Trước bữa ăn, húp vài ngụm canh này sẽ rất sảng khoái, nhẹ nhàng và không ngấy, giúp kích thích vị giác ngay lập tức. Xem các bước nấu món canh này chi tiết bên dưới đây nhé!

Nguyên liệu món canh bí đao nấu đậu nành, trứng và thịt xông khói

Một miếng bí đao khoảng 300g, một miếng thịt lợn xông khói (hoặc thịt lợn muối), 3 quả trứng gà, một ít hạt đậu nành tươi đã luộc, hành lá thái nhỏ, rau mùi, bột tiêu đen, một nhúm bột nêm gà, rượu nấu ăn, muối và dầu ăn.

Cách làm món canh bí đao nấu đậu nành, trứng và thịt xông khói

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy gọt vỏ và loại bỏ hết hạt và ruột bí đao. Sau đó rửa sạch bí đao rồi cắt thành miếng nhỏ hoặc dạng thanh nhỏ. Bạn cũng có thể thái lát tùy theo sở thích. Đập ba quả trứng vào chảo dầu nóng và chiên cho đến khi chín vàng. Vớt trứng ra khỏi chảo và cắt thành từng miếng nhỏ. Bóc vỏ đậu nành tươi và chỉ sử dụng phần nhân. Chuẩn bị thêm một ít thịt lợn xông khói, cắt nhỏ, một ít rượu nấu ăn và một ít hành lá thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm thịt xông khói rồi xào đến khi đổi màu, dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho hành lá thái nhỏ vào xào đến khi thơm. Sau đó cho đậu nành luộc và bí đao thái miếng vào nồi, tăng lửa và đảo nhanh cho đều.

Bước 3: Tiếp đó cho lượng nước sôi vừa đủ vào nồi. Thêm trứng chiên và tiếp tục nấu ở lửa lớn cho đến khi sôi. Nêm nếm một chút muối và nước cốt gà. Đun nhỏ lửa khoảng 7 hoặc 8 phút. Giữ lửa lớn sẽ làm nước dùng chuyển sang màu trắng và hấp dẫn hơn. Sau đó, rắc thêm một ít tiêu đen để tăng hương vị, là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Nếu thích, bạn có thể trang trí với một ít hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ để tăng thêm hương thơm.

Thành phẩm món canh bí đao nấu đậu nành, trứng và thịt xông khói

Món canh hoàn thành có phần nước dùng trắng sữa rất hấp dẫn, và mỗi ngụm nhỏ đều đậm đà hương vị. Bí đao cũng rất ngon, mềm và thanh mát. Hương vị nước dùng đậm đà thanh mát và không hề ngấy. Món canh này rất đáng để thưởng thức thường xuyên hơn khi mùa hè bắt đầu. Nhất định bạn phải thử công thức nấu món canh này nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh này nhé!