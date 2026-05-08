Trứng đừng luộc hay chiên, đem xào chung với loại rau này vừa ngon và còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào!

Đầu hè là thời điểm loại rau được mệnh danh là "vàng trong não" - Hoa hiên (hay còn gọi là kim châm, rau huyên), khoe sắc và thu hoạch. Nó vừa là loại hoa để ngắm đồng thời cũng là một loại rau để ăn và có dược tính; nó vừa là một vị thuốc trong y học cổ truyền vừa là một loại rau ngon, bổ dưỡng. Dù xào hay dùng để nấu canh đều mang lại hương vị độc đáo. Hoa hiên có vô số lợi ích cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm mát, có thể được dùng để điều trị đau họng do nhiệt trong người quá cao; nó cũng hỗ trợ cải thiện thị lực, điều trị các vấn đề về mắt như mắt đỏ, sưng và đau do thức khuya hoặc gan hỏa quá mức. Đáng chú ý nhất, hoa hiên còn có tác dụng làm dịu, thư giãn, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ giấc ngủ. Đây quả là loại thực phẩm bổ dưỡng nhất nên ăn vào đầu mùa hè. Xào chung với trứng, nó còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ!

Hoa hiên xào trứng là một món ăn đơn giản, dễ chế biến. Hương thơm của hoa hiên kết hợp với màu vàng óng đặc trưng của trứng gà tươi tạo nên một món ăn ngon miệng và đẹp mắt! Đây là một món ăn hiếm có, bổ dưỡng, dễ làm và rất ngon. Bạn nhất định phải thử nhé!

Nguyên liệu làm món hoa hiên khô xào trứng

Một nắm hoa hiên khô, 2 quả trứng gà, 2 quả ớt sừng ngọt, gia vị, bột nêm gà.

Cách làm món hoa hiên khô xào trứng

Bước 1: Hoa hiên khô bạn đem rửa sạch rồi ngâm với nước trong vài phút. Đến khi thấy hoa mềm ra một chút thì vớt ra, rửa sạch lại rồi để ráo. Chuẩn bị một chiếc bát, đập trứng gà vào rồi dùng đũa đánh tan. Ớt sừng ngọt đem rửa sạch rồi thái thành các khoanh nhỏ, để riêng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, đổ trứng đã đánh vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi trứng đông lại. Lúc này dùng xẻng nấu ăn đảo nhanh để chúng tơi ra và tách thành từng miếng nhỏ.

Bước 3: Thêm hoa hiên đã rửa sạch vào chảo rồi đảo đều cùng trứng. Tiếp đó cho ớt xanh thái khoanh vào cùng một chút gia vị và bột nêm gà, xào nhanh tay cho đến khi các nguyên liệu hoà quyện vào nhau. Bạn không nên xào hoa hiên quá lâu vì trước khi phơi khô chúng đã được chần. Nấu lâu sẽ dễ khiến chúng bị nhũn. Hãy bật lửa lớn và dùng nhiệt chảo xào nhanh tay trong khoảng 2-3 phút là đủ. Sau khi món ăn hoàn thành, lấy ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món hoa hiên xào trứng

Món ăn này rất dễ làm, chỉ mất 10 phút là hoàn thành. Món ăn với hoa hiên mềm, hơi giòn quyện cùng vị trứng bùi béo, ớt giòn ngọt tăng hương vị, cực ngon. Đây là món ăn tuyệt vời có thể làm dịu gan và giảm căng thẳng, đồng thời cung cấp protein. Nó cũng rất có ích cho những người hay thức khuya và gặp vấn đề khô mắt.

Lời khuyên: Hoa hiên tươi chứa colchicine, chất này sau khi được hấp thụ qua đường ruột sẽ chuyển hóa thành chất độc, gây ra các triệu chứng ngộ độc. Vì vậy, bạn hãy sử dụng hoa hiên khô cho an toàn. Nếu muốn ăn hoa tươi, hãy nhớ sơ chế trước: Chần hoa hiên trong nước sôi, sau đó ngâm và rửa sạch kỹ bằng nước sạch trước khi ăn.