"Thổi bay" thời tiết nắng nóng và giải nhiệt mùa hè với món ăn giòn dai vị chua ngọt ngon tuyệt đỉnh lại vô cùng đẹp mắt

Trong những ngày hè nóng bức và công việc bận rộn, chúng ta luôn tìm kiếm một chút ngọt ngào dễ chịu có thể ngay lập tức đánh thức vị giác và xoa dịu những lo lắng. Nếu mùa hè có một hương vị đặc trưng, thì đó chắc chắn là hương thơm quyến rũ và mạnh mẽ của chanh dây/chanh leo. Hôm nay, chúng tôi muốn hướng dẫn các bạn vào bếp làm một món tráng miệng mà bạn sẽ không bao giờ chán - trân châu chanh dây. Đây không chỉ là một món tráng miệng, mà là một bản giao hưởng của vị chua ngọt và độ dai ngon trên đầu lưỡi. Khi bạn dùng thìa múc những viên trân châu trong suốt ấy và cắn vào, nước cốt chanh dây sẽ bùng nổ trong miệng, và mọi mệt mỏi của bạn sẽ tan biến nhờ món ăn giải khát này.

Điều làm nên sự đặc sắc của món tráng miệng này nằm ở việc kiểm soát hoàn hảo kết cấu của những viên trân châu. Không giống như những loại trân châu giòn tan làm từ pectin bày bán trên thị trường, món chúng ta làm hôm nay là trân châu "mềm và dai" với độ dai đặc trưng của tinh bột sắn/bột năng. Giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm cụ thể nhé!

Nguyên liệu để làm trân châu chanh dây

3-4 quả chanh dây chín, 30g đường trắng (hoặc đường phèn), 150g tinh bột sắn (còn gọi là bột năng hay bột lọc).

Cách làm món trân châu chanh dây

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta chọn những quả chanh dây chín sau đó bổ đôi và dùng thìa múc lấy phần thịt quả vàng óng. Nếu bạn không thích hạt chanh dây, bạn có thể cho phần thịt quả vào rây và lọc lấy nước cốt, chỉ giữ lại hương thơm mà không có bã; tất nhiên, nếu bạn thích độ giòn của hạt, giữ lại cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Đổ nước cốt chanh dây đã vắt (khoảng 60-80g) vào một chiếc nồi nhỏ, thêm đường trắng và đun nhỏ lửa. Bước này giúp đường tan hoàn toàn và nước cốt hơi cô đặc lại, làm cho hương thơm đậm đà hơn. Khi nước cốt xung quanh mép nồi bắt đầu sủi bọt nhỏ li ti, đó chính là lúc bạn chứng kiến điều kỳ diệu.

Bước 2: Tiếp theo là bước quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại - đó là làm nóng bột. Giữ mức lửa nhỏ nhất hoặc tắt bếp, và sử dụng nhiệt độ sôi của nước cốt chanh dây, từ từ đổ tinh bột sắn vào nồi. Hãy nhớ rằng, tinh bột sắn sẽ đông lại rất nhanh khi tiếp xúc với nước cốt chanh dây nóng. Do đó bạn phải làm nhanh, khuấy nhanh bằng đũa hoặc thìa cho đến khi nó bông lên. Khi nhiệt độ đã nguội bớt và không còn quá nóng, hãy đeo găng tay và nhào bột thành một khối bột mịn, không dính. Lúc này, bột sẽ có mùi thơm thoang thoảng của chanh dây và mềm dẻo. Nếu bột quá khô và dễ bị nứt, hãy thêm từng chút nước nóng vài lần để khắc phục; nếu quá dính, hãy rắc thêm một ít bột mì khô. Đặt bột đã nhào lên mặt phẳng, cán thành một dải dài, mỏng, sau đó cắt thành những miếng nhỏ đều nhau, và nhẹ nhàng vo tròn thành từng viên nhỏ trong lòng bàn tay. Để tránh bị dính, hãy nhớ rắc thật nhiều tinh bột sắn lên đĩa để tạo thành một "lớp chống dính", giúp những viên bột nhỏ này lăn dễ dàng trên đó.

Bước 3: Tiếp theo là công đoạn luộc trân châu, và việc quan sát những viên chanh dây nổi lên trong nước là một điều thú vị. Đun sôi đủ nước trong một nồi. Khi nước sôi, cẩn thận thả từng viên chanh dây đã vo tròn vào nước. Ban đầu chúng sẽ chìm xuống, nhưng đừng lo lắng, hãy khuấy nhẹ chúng bằng phới dẹt để tránh chúng dính vào đáy. Khi nhiệt độ tăng lên, bạn sẽ thấy chúng từ từ nổi lên mặt nước, to hơn một chút và chuyển màu từ màu vàng đục đặc sang màu vàng trong suốt. Khi chúng nổi lên, giảm lửa xuống mức trung bình thấp và nấu thêm 3 đến 5 phút để đảm bảo phần giữa chín kỹ. Sau đó vớt ra và thả chúng vào nước đá đã chuẩn bị sẵn. Bước "nước lạnh" này chính là bí quyết tạo nên độ dai của chúng; sự giãn nở và co lại của nhiệt độ khiến lớp vỏ của những viên trân châu chanh dây co lại ngay lập tức, làm cho chúng mềm mịn và đàn hồi hơn.

Bước 4: Cuối cùng, đến lúc bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Chuẩn bị một chiếc ly đẹp và lấy những viên trân châu chanh dây đã luộc chín và để ráo nước cho vào. Để tăng thêm độ giòn, bạn có thể thêm một ít trân châu sago đã luộc chín, hoặc cắt vài lát chanh tươi để tạo vị tươi mát. Nếu bạn thích cảm giác thú vị hãy đổ thêm Sprite lạnh hoặc nước soda, ngắm nhìn những bong bóng nổi lên giữa các viên trân châu để có trải nghiệm thú vị cả về hình thức lẫn hương vị. Nếu bạn thích hương vị tươi mát, hãy rót nước dừa vào. Hoặc bạn có thể thêm sữa tươi cũng là một sự kết hợp hoàn hảo, sự hòa quyện giữa hương thơm sữa và trái cây nhẹ nhàng và lưu lại lâu dài. Hãy thỏa sức sáng tạo của bạn để tạo thành thức uống mát lạnh, sảng khoái cùng trân châu chanh dây trong mùa hè này nhé!

Thành phẩm món trân châu chanh dây

Khi bạn nhấc cốc trân châu chanh dây tự làm này lên và hút bằng ống hút, kết cấu mềm mại nhưng dai dai, cùng với vị chua ngọt độc đáo của nước chanh dây sẽ lan tỏa giữa môi và răng bạn. Lúc này bạn sẽ hiểu vì sao nó lại khó cưỡng đến vậy. Vào một buổi chiều hơi oi bức, tại sao không dành nửa tiếng để tự làm món tráng miệng giải khát này cho bản thân và gia đình, để phép màu chua ngọt này xoa dịu mọi khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống?

Chúc bạn thành công và có một mùa hè sảng khoái với món trân châu chanh dây nhé!