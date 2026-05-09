4 công thức nấu nước uống giúp thanh nhiệt, tăng cường chức năng tỳ vị và tận hưởng một mùa hè thoải mái

Khi mùa hè đến, nhiệt độ tăng cao, dẫn đến tình trạng nóng trong người và thiếu dịch trong cơ thể. Cả người lớn và trẻ em đều dễ bị khô miệng và họng, suy yếu tỳ vị, khó tiêu, dễ cáu gắt. Thời điểm này bạn nên tránh uống nước đá và trà lạnh thường xuyên vì chúng có thể gây hại cho tỳ vị. Thay vào đó, hãy thường xuyên đun sôi một nồi nước táo. Nước táo dịu nhẹ, bổ dưỡng và không gây lạnh. Kết hợp với các nguyên liệu khác có thể tăng gấp đôi lợi ích, giúp thanh nhiệt, bổ sung dịch cho cơ thể và tăng cường chức năng tỳ vị, giúp bạn thoải mái suốt mùa hè!

Táo có vị dịu nhẹ. Sau khi nấu chín, chất xơ trong táo mềm ra, tăng gấp đôi tác dụng bồi bổ tỳ vị. Kết hợp với 4 nguyên liệu thông thường, công thức này đơn giản và dễ làm, phù hợp cho cả gia đình. Nhớ lưu lại công thức này nhé!

1. Công thức đầu tiên: Nước táo và lê

Nguyên liệu: 1 quả táo, 1 quả lê, một nhúm đường phèn (tùy chọn) và đủ nước.

Cách nấu nước táo và lê

Rửa sạch táo và lê, không cần gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ và bỏ lõi. Cho đủ nước vào nồi, thêm táo và lê đã thái nhỏ, rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ lửa nhỏ và nấu trong 15 phút. Nếu thích ngọt, thêm một ít đường phèn. Khi đường tan hết, tắt bếp.

Hiệu quả cốt lõi của nước táo và lê

Nước táo và lê giúp kích thích tiết nước bọt, giảm khô họng, thanh nhiệt, giảm nhiệt trong người, làm ẩm phổi và giảm ho. Công thức đặc biệt giúp giảm khô miệng, khô họng, ngứa họng và nóng trong người khi mùa hè bắt đầu. Đây là thức uống bổ sung nước và làm ẩm cổ họng, mang lại cảm giác sảng khoái sau khi uống.

2. Công thức thứ hai: Nước táo và hoàng kỳ

Nguyên liệu: 1 quả táo, 5 lát rễ hoàng kỳ, 2 quả táo đỏ và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu nước táo và hoàng kỳ

Rửa sạch và cắt táo thành từng miếng nhỏ. Rửa sạch rễ hoàng kỳ và táo đỏ. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa phải rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạn nhỏ lửa và nấu trong 20 phút, sau đó lọc lấy nước dùng và uống. Các nguyên liệu cũng có thể ăn được.

Hiệu quả cốt lõi của nước táo và hoàng kỳ

Thức uống này giúp bổ khí và dưỡng âm, tăng cường chức năng tỳ vị, bồi bổ khí huyết và dịch cơ thể. Thức uống giúp cải thiện các triệu chứng như thiếu khí, mệt mỏi, uể oải và đổ mồ hôi đêm vào mùa hè, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt thích hợp cho người có tỳ vị yếu.

3. Công thức thứ ba: Nước táo và táo gai

Nguyên liệu: 1 quả táo, 5 lát táo gai khô, một ít đường phèn và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu nước táo và táo gai

Rửa sạch và cắt táo thành từng miếng nhỏ/ Rửa sạch táo gai khô và để riêng. Cho nước vào nồi, thêm táo và táo gai vào rồi đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 12 phút. Thêm một ít đường phèn cho vừa khẩu vị, rồi khuấy đều cho đến khi tan hết.

Hiệu quả cốt lõi của nước táo và táo gai

Thức uống này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng tỳ vị, thanh nhiệt, giải quyết các vấn đề như chán ăn, đầy hơi và khó tiêu vào mùa hè. Đây là thức uống hiệu quả cho cả người lớn và trẻ em bị khó tiêu.

4. Công thức thứ tư: Nước táo, củ mài và táo đỏ

Nguyên liệu: 1 quả táo, 1 đoạn củ mài, 3 quả táo đỏ và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu nước táo, củ mài và táo đỏ

Rửa sạch và cắt táo thành các miếng nhỏ. Củ mài đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành các miếng vừa ăn. Rửa sạch và bỏ hạt táo đỏ. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong khoảng 20 phút hoặc cho đến khi củ mài mềm.

Hiệu quả cốt lõi của nước táo, củ mài và táo đỏ

Nước táo, củ mài và táo đỏ giúp tăng cường chức năng tỳ vị, làm ấm và bổ dưỡng cơ thể, điều hòa khí huyết. Thích hợp cho người tỳ vị hư, bị cảm lạnh và người có dạ dày nhạy cảm. Uống vào mùa hè không gây nóng, giúp bổ tỳ vị, cải thiện tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Phương pháp giữ gìn sức khỏe trong mùa hè, đặc biệt là ngày Hạ chí nhấn mạnh vào những cách thức nhẹ nhàng và bổ dưỡng. 4 công thức nước táo này sử dụng các nguyên liệu thông dụng và rất dễ chế biến. Uống luân phiên mỗi ngày có thể giúp thanh nhiệt, bổ sung dịch cơ thể và dưỡng tỳ vị, giúp bạn dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức. Cả người lớn và trẻ em đều có thể yên tâm thưởng thức!