Tranh thủ ăn ngay 4 món "rau" có hương vị tươi mát, giòn tan lại nhuận tràng, giải độc và tăng miễn dịch

Giai đoạn từ tháng 3 đến hết tháng 5 được cho là thời điểm đẹp nhất trong năm, không chỉ khi hoa nở rộ mà còn có nhiều nguyên liệu tươi ngon bắt đầu bước vào mùa thu hoạch. Trong số đó, đậu ngự là một trong những loại nguyên liệu thực phẩm nhất định bạn phải mua về để nấu ăn. Chúng không chỉ giòn và tươi mát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thứ nhất, đậu ngự là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Thứ hai, chúng hoạt động như một chất lợi tiểu (chủ yếu nhờ hàm lượng kali cao, giúp cân bằng lượng katri trong cơ thể và thúc đẩy quá trình đào thải chất lỏng dư thừa). Ngoài ra, chúng chứa nhiều chất xơ và phytochemical hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, góp phần ổn định huyết áp, giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa. Thứ 3, chúng cũng có tác dụng thanh nhiệt - giải độc nhờ đặc tình mát, giảm gánh nặng cho cơ thể nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào giúp cải thiện tiêu hóa và các hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Cuối cùng, nhờ chứa nhiều hợp chất polyphenol (như procyanidin và flavanol) có khả năng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, cùng hàm lượng chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất dồi dào... giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả hơn, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Ngay dưới đây chúng tôi giới thiệu cho bạn 4 món ăn ngon được chế biến từ đậu ngự để bạn thưởng thức món ăn ngon đồng thời gặt hái được những lợi ích tốt cho sức khỏe.

1. Đậu ngự non xào

Món ăn này là phương pháp đơn giản giúp đậu ngự được độ mềm và chất dinh dưỡng tối đa.

Nguyên liệu: 300g đậu ngự tươi, 2 tép tỏi, 3g muối, 15ml dầu ăn, 2g bột nêm gà, 1 quả ớt khô (tùy thích).

Cách nấu món đậu ngự non xào

Bước 1: Nhặt bỏ cuống và xơ 2 bên cạnh quả của đậu đậu ngự sau đó rửa sạch rồi bẻ đôi hoặc thái thành dạng sợi. Bóc vỏ và băm nhỏ tỏi. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Thả đậu ngự vào chần trong khoảng 2-3 phút. Khi thấy đậu ngự chuyển sang màu xanh tươi thì vớt ra, thả vào chậu nước lạnh để làm nguội. Điều này sẽ giúp giữ được độ giòn và mềm của đậu xanh. Sau đó, đổ vớt ra, để ráo nước.

Bước 2: Bật bếp, làm nóng chảo, cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng thì cho tỏi băm vào xào thơm. Cho đậu ngự đã chần vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 2-3 phút. Thêm muối và tinh chất cốt gà/bột nêm, tiếp tục đảo đều để gia vị ngấm đều vào đậu xanh. Khi món ăn chín bạn lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Mì xào đậu ngự non

Đây là một món ăn gia đình kết hợp hương vị thơm ngon của mì và đậu ngự tươi, mang đến kết cấu phong phú và cảm giác no bụng.

Nguyên liệu: 200g quả đậu ngự tươi, 250g mì, 100g thịt ba chỉ, 1 củ hành tím, 1 miếng gừng, 2 tép tỏi, 15ml nước tương, 5ml nước tương đen, 3g muối, 20ml dầu ăn và lượng nước vừa đủ.

Cách làm món mì xào đậu ngự non

Bước 1: Bỏ cuống và xơ 2 cạnh bên của quả đậu ngự sau đó rửa sạch và thái nhỏ thành dạng sợi. Thái thịt ba chỉ thành từng lát mỏng, để riêng. Hành, gừng và tỏi loại bỏ vỏ rồi băm nhỏ, để riêng. Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho thịt ba chỉ vào xào đến khi thịt đổi màu và tiết ra mỡ.

Bước 2: Cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho các miếng đậu ngự vào và tiếp tục xào đến khi bề mặt tằm hơi chuyển màu. Nêm nước tương và nước tương đen rồi đảo đều để đậu ngự ngấm đều gia vị.

Bước 3: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, sao cho ngập đậu ngự. Đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 5-8 phút, đến khi đậu ngự chín mềm. Thả mì tươi lên trên đậu ngự, đậy nắp nồi và tiếp tục nấu nhỏ lửa trong 5-7 phút - khi sợi mì chín và nước dùng sánh lại. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn và khuấy đều.

3. Đậu ngự non xào thịt heo thái sợi

Đậu ngự non kết hợp với thịt heo thái sợi mềm mọng tạo nên một bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 300g quả đậu ngự tươi, 150g thịt thăn lợn, 1 quả ớt chuông xanh, 1 củ hành lá, 1 củ gừng, 2 tép tỏi, 10ml rượu nấu ăn, 15ml nước tương nhạt, 5g bột bắp, 3g muối, 20ml dầu ăn.

Cách làm món đậu ngự non xào thịt heo thái sợi

Bước 1: Rửa sạch đậu ngự đã sơ chế sau đó rửa sạch và thái thành miếng dạng sợi. Thịt thăn heo rửa sạch, thấm khô nước sau đó thái thịt thành dải nhỏ. Cho thịt heo vào bát, thêm rượu nấu ăn, nước tương và bột bắp, trộn đều và ướp trong 15 phút. Băm nhỏ hành lá, gừng và tỏi rồi để riêng.

Bước 2: Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi, cho đậu ngự vào chần trong 2-3 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước. Bật bếp, làm nóng chảo, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì trút thịt heo đã ướp vào xào đến khi thịt đổi màu. Lấy thịt ra khỏi chảo và để riêng.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, thêm hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Cho đậu ngự đã chần vào và tiếp tục xào cho đến khi chín mềm. Cho thịt đã xào trở lại chảo và đảo đều với đậu ngự. Thêm lượng muối vừa ăn, đảo đều, rồi dọn ra ăn.

4. Canh đậu ngự non

Món ăn thanh mát, nhẹ nhàng, thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, rất thích hợp để bồi bổ cơ thể vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ.

Nguyên liệu: 200g quả đậu ngự non tươi, 1 miếng đậu phụ non, 1 quả trứng, 1 củ hành lá, 3g muối, 5ml dầu mè, 2g tiêu trắng và lượng nước vừa đủ.

Cách làm món canh đậu ngự non

Bước 1: Bỏ cuống, tước xơ già 2 cạnh bên của quả đậu ngự sau đó rửa sạch và bẻ đôi (hoặc để nguyên quả tùy thích). Đậu phụ non cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Rửa sạch và thái nhỏ hành lá. Đập trứng vào tô và đánh đều.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi trên lửa lớn, thêm đậu ngự đã sơ chế vào và nấu trong khoảng 5-8 phút, đến khi đậu chín mềm. Sau đó thêm đậu phụ non cắt khối vào và tiếp tục nấu trong 2-3 phút.

Bước 3: Khuấy nước canh theo một chiều rồi từ từ đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào. Làm như vậy trứng sẽ tạo thành những sợi vân đẹp. Sau đó thêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn, rồi khuấy nhẹ cho hòa quyện. Cuối cùng, rưới một ít dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ vào trước khi cho ra bát để thưởng thức.

Đậu ngự đang vào mùa thu hoạch, vì vậy hãy nhanh chóng thử 4 cách chế biến này để mang đến hương vị tươi mát và tốt cho sức khỏe của người thân trong gia đình bạn thông qua các bữa ăn nhé!