Thịt ba chỉ nấu thế này ngon tuyệt hảo, nước dùng sóng sánh rưới lên cơm nóng ăn "bao phê"

Khi những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái se lạnh ngày càng rõ nét, chúng ta thường có xu hướng thèm những món ăn nóng hổi, ấm áp. Hôm nay, hãy để chúng tôi giới thiệu một món hầm đơn giản mà tinh tế, kết hợp giữa thịt ba chỉ béo ngậy và nấm tươi mùa thu, xua tan cái lạnh và mang đến sự ấm áp cho cả tâm hồn.

Bí quyết của món ăn nằm ở sự hòa quyện hoàn hảo giữa thịt ba chỉ và nấm theo mùa. Thịt ba chỉ , với lớp mỡ mọng và phần nạc mềm đan xen, là nguyên liệu lý tưởng. Nếu ăn riêng, thịt có thể hơi ngậy, nhưng khi hầm cùng nấm, lớp mỡ tan chảy, thấm đều, tạo nên hương vị đậm đà mà không hề ngán ngấy. Nấm tươi, đặc biệt là nấm mọc tự nhiên trong mùa thu, mang theo hơi thở của rừng sâu, hòa quyện trong nước dùng, bung tỏa hương thơm tinh tế, nâng tầm vị ngon của món ăn.

Cảnh tượng nồi hầm sủi bọt trên bếp thật sự khiến người ta mê mẩn. Dưới đáy nồi, hành tây được hầm mềm, tiết ra vị ngọt thanh, hòa quyện với mùi thơm của thịt và nấm. Chỉ cần nhấc nắp nồi, làn hơi nước nóng hổi mang theo hương thơm quyến rũ lập tức ùa vào, khiến bạn khó cưỡng lại cảm giác thèm ăn.

Không chỉ ngon miệng, món hầm này còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Thịt ba chỉ cung cấp protein và năng lượng dồi dào, trong khi nấm, ít calo nhưng giàu axit amin, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Trong tiết trời thu mát mẻ, món ăn này không chỉ làm ấm dạ dày mà còn sưởi ấm trái tim, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Điểm nhấn của món hầm nằm ở kết cấu độc đáo: Nấm giòn sần sật, đậm đà hương vị, quyện cùng thịt ba chỉ được hầm chậm đến độ mỡ trong veo, nạc mềm thấm đẫm vị umami. Chan một thìa nước dùng sóng sánh lên bát cơm nóng, thêm một miếng nấm và một lát thịt, mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại sự thỏa mãn thuần khiết.

Trong những ngày thu se lạnh, còn gì tuyệt vời hơn khi đứng trong căn bếp ấm áp có hương thơm của món ăn ngon lan tỏa khắp không gian. Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc giản dị, đậm chất mùa thu.

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ hầm nấm

Một miếng thịt ba chỉ (300g), 200g nấm tràm (hoặc nấm tùng nhung/nấm hương rừng), một ít hành lá và tỏi, nửa củ hành tây, 2 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một ít bột tiêu trắng, một ít bột gừng, lượng muối thích hợp.

Cách làm món thịt ba chỉ hầm nấm

Bước 1: Thịt ba chỉ bạn rửa sạch sau đó thái thành miếng có độ dày khoảng 0.5cm. Hành lá rửa sạch, cắt thành đoạn ngắn. Tỏi bóc vỏ, thái lát. Nấm tràm tươi bạn rửa sạch rồi chần qua nước nước sôi. Nếu không có loại nấm này bạn có thể thay thế bằng các loại nấm khác như nấm hương rừng, nấm tùng nhung... Nên dùng loại nấm mọc tự nhiên thì món ăn sẽ thơm ngon, đậm đà hơn. Hành tây bóc bỏ lớp vỏ vàng nâu bên ngoài, rửa sạch rồi thái dạng sợi.

Bước 2: Đun nóng chảo, cho một chút xíu dầu ăn vào. Sau đó bạn trút thịt ba chỉ vào, xào cho đến khi đổi màu. Tiếp đó cho tỏi thái lát vào xào thơm rồi thêm chút bột iêu trắng và bột gừng, 1 thìa nước tương, nửa thìa nước tương đen, đảo đều cho đến khi thịt chuyển màu vàng nâu. Kế tiếp, bạn cho nấm đã chần vào xào đều. Sau đó cho thêm chút muối, phần nước tương và nước tương đen còn lại rồi xào đều. Khi nấm và thịt thấm gia vị thì thêm 1 bát nước và nấu trong khoảng 10 phút.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc nồi, cho hành tây đã thái sợi vào. Sau đó trút phần thịt ba chỉ cùng nấm vừa xào vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 2-3 phút để thấm nước sốt. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn rắc hành lá cắt khúc lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt ba chỉ hầm nấm

Mùa thu đông là mùa thu hoạch nấm, đặc biệt là các loại nấm mọc tự nhiên, vừa tươi ngon vừa bổ dưỡng. Thịt ba chỉ hầm nấm là món ăn đơn giản nhưng tận dụng nguyên liệu theo mùa cực hợp lý và phù hợp trong tiết trời mùa thu đông. Loại nấm này giòn dai, không phải thịt nhưng lại ngon hơn thịt. Khi kết hợp cùng thịt ba chỉ, tinh túy của 2 loại nguyên liệu sẽ hòa quyện ngấm vào nhau, cực ngon!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt ba chỉ hầm nấm!