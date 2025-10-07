Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp

Vào mùa thu, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, tiết trời hanh khô khiến cơ thể chúng ta bị ảnh hưởng, họng khô, làn da bong tróc, ho... Lúc này việc thưởng thức những món ăn quá bổ dưỡng, bồi bổ quá mức không phải là giải pháp tốt. Điều quan trọng là bạn cần áp dụng chế độ dinh dưỡng cân bằng đủ rau và đạm. Thay vì ăn quá nhiều thịt, cá, bạn hãy ăn những món ăn nhẹ nhàng, ngon miệng để kích thích vị giác. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một món ăn toàn dùng những nguyên liệu dân dã nhưng nấu lên cả nhà sẽ thích mê.

Nguyên liệu chính của món ăn hôm nay là váng đậu, kết hợp với đậu nành Nhật Bản, mộc nhĩ đen, nấm tươi và trứng. Món ăn vừa tươi ngon, vừa hấp dẫn, đến người kén ăn cũng khó có thể cưỡng lại bởi hương vị thơm ngon.

Váng đậu giàu protein thực vật, giàu canxi và dễ tiêu hóa, thích hợp cho mọi lứa tuổi hầm trong nồi. Bạn nhất định phải thử, ngon lắm đấy!

Nguyên liệu để làm món váng đậu kho rau củ tươi

Lượng váng đậu phù hợp, một bát nhỏ đậu nành Nhật Bản, 2-3 cây mộc nhĩ, 5-7 cây nấm hương tươi, 2 quả trứng gà, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh xì dầu, một chút muối, một chút bột tiêu, 1 thìa tinh chất cốt gà, 3 tép tỏi băm, một ít lá tỏi tây thái nhỏ (hoặc hành lá tùy thích).

Cách làm món váng đậu kho rau củ tươi

Bước 1: Nấm hương bạn rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Mộc nhĩ ngâm nở mềm rồi rửa sạch bằng nước với bột mì cho sạch bụi bẩn và tạp chất. Sau đó xé mộc nhĩ thành những miếng nhỏ. Ngâm váng đậu vào nước lạnh, bạn cho thêm một chút giấm vào sẽ giúp khử bớt mùi tanh của đậu. Sau đó rửa sạch, để ráo nước, cắt thành các khúc ngắn. Đậu nành rửa sạch, để ráo nước. Tiếp theo bạn đập trứng vào bát, thêm chút muối vào rồi đánh tan.

Mách bạn: Đậu nành Nhật Bản giàu protein chất lượng cao, chất xơ, vitamin C, kali và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch. Đậu nành Nhật Bản rất thích hợp để bổ sung dinh dưỡng vào mùa thu.

Bước 2: Tiếp theo đặt chảo lên bếp đun nóng và cho một chút dầu ăn vào. Sau đó bạn đổ trứng vào chiên cho đến khi chín. Tiếp theo bạn cho các loại nguyên liệu gồm đậu nành, váng đậu, nấm hương, mộc nhĩ vào xào trên lửa lớn (có thể thêm chút gừng băm nhỏ). Đảo đều và nêm nước tương, dầu hào, lượng muối thích hợp, tinh chất cốt gà. Thêm một ít nước sôi (phải là nước sôi, nếu dùng nước lạnh sẽ khiến hương vị của món ăn kém ngon - mùi trứng tanh).

Bước 3: Sau đó bạn rắc tỏi băm, lá tỏi tây thái nhỏ vào, đậy nắp nồi lại, ninh trên lửa nhỏ cho đến khi các nguyên liệu chín. Cuối cùng nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình để món ăn thêm ngon. Món này rất hợp với cơm, đặc biệt là phần nước dùng trộn với cơm rất ngon.

Mách bạn: Váng đậu chứa nhiều khoáng chất và giàu canxi. Người cao tuổi ăn váng đậu thường xuyên có thể bổ sung canxi, ngăn ngừa loãng xương. Trẻ em ăn váng đậu thường xuyên cũng có thể bổ sung canxi, thúc đẩy sự phát triển xương. Đây là thực phẩm lành mạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Váng đậu không chỉ giàu protein mà còn dễ tiêu hóa và hấp thụ vào cơ thể con người vì thành phần axit amin của protein trong đậu phụ chiên gần với nhu cầu của cơ thể con người.

Thành phẩm món váng đậu kho rau củ tươi

Váng đậu kho rau củ tươi là một món ăn dễ làm mà hương vị thơm ngon từ nguyên liệu dân dã. Váng đậu dai mềm, thấm gia vị đậm đà cùng hương thơm và vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ cực ngon. Món này ăn kèm với cơm trắng hoặc bún đều rất ngon đấy!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món váng đậu kho rau củ tươi!