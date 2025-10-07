Ai chưa thử công thức đậu phụ này thì hãy làm ngay, thơm ngon và mềm mại, thậm chí còn ngon hơn cả thịt

Đậu phụ vốn là nguyên liệu quen thuộc và gần như tuần nào cũng xuất hiện ít nhất 1 lần trên bàn ăn của các gia đình. Chúng cũng là loại nguyên liệu dễ chế biến, có thể nấu đa dạng các món ăn và thêm vào bất kỳ món ăn nào, dù là kho hay hầm với cá hoặc thịt.

Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một công thức nấu món đậu phụ rất thơm ngon, kết hợp hoàn hảo với cơm. Chắc chắn ngay trong lần đầu tiên bạn làm món ăn này, cả nhà sẽ ngạc nhiên và thích thú với sự kết hợp nguyên liệu đơn giản lại có thể làm thành một món ăn ngon, tươi và hấp dẫn đến vậy!

Nguyên liệu làm món đậu phụ hành lá

1 miếng đậu phụ bản to, 1 cây hành baro, 1/2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh nước tương đen, một chút đường, một chút bột tiêu, 1 thìa canh bột năng, lượng muối vừa phải, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món đậu phụ hành lá

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ tạp chất cũng như mùi đặc trưng. Sau đó dùng tay bẻ đậu phụ thành các miếng nhỏ đều nhau. Lưu ý bạn không dùng dao để cắt đậu phụ thành các miếng vuông. Việc bẻ đậu phụ bằng tay sẽ giúp món ăn này có hương vị đậm đà hơn khi nấu. Đồng thời kết cấu của miếng đậu cũng như hương vị sẽ ngon hơn. Hành baro bạn rửa sạch, thái nhỏ. Với món ăn này bạn nên dùng hành baro, không dùng hành lá nhỏ.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, nước tương đen và 1/2 thìa cà phê đường, một chút muối, một chút bột tiêu, bột năng, một chút muối và 3 thìa canh nước vào. Khuấy đều để các nguyên liệu gia vị hòa quyện thành nước sốt. Lưu ý, nếu bạn muốn đậu phụ ninh lâu hơn thì có thể cho thêm vài thìa canh nước vào. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 80% thì bạn cho đậu phụ vào, chiên đến khi vàng thì lật mặt còn lại tiếp tục chiên tương tự.

Bước 3: Sau khi đã chiên vàng 2 mặt đậu phụ bạn thêm hành baro thái nhỏ vào. Dùng xẻng nấu ăn đảo nhẹ đều tay để làm dậy mùi thơm của hành lá. Cho hành lá vào lúc này sẽ giúp đậu phụ có mùi thơm dầu hành, thấm sâu vào bên trong miếng đậu. Không nên cho hành lá sau khi đã thêm nước sốt vào.

Tiếp đó bạn đổ nước sốt vào, dùng đũa khuấy nhẹ, đều tay rồi đậy nắp nồi lại. Đun sôi rồi chỉnh lửa nhỏ và nấu trong khoảng 5 phút để đậu phụ thấm hoàn toàn hương vị. Khi đậu phụ nở ra một chút và nước sốt rút bớt và sánh lại, bạn tắt bếp và lấy ra thưởng thức với cơm nóng.

Thành phẩm món đậu phụ hành lá

Đậu phụ được nấu theo cách này sẽ phồng xốp, mềm mại và thấm đẫm nước sốt. Thậm chí còn ngon hơn cả món thịt kho! Hành lá tạo nên hương vị độc đáo cho món ăn, khiến nó trở nên có nhiều tầng hương vị, rất hấp dẫn khi ăn kèm với cơm. Cách làm đơn giản, không cần kỹ năng nấu nướng điêu liệu. Thời gian chế biến nhanh chóng, nhưng món ăn vẫn thơm ngon và bổ dưỡng. Nếu bạn là người yêu thích đậu phụ thì nhất định phải thử món ăn này!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ hành lá!