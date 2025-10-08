Bữa tối có 4 món này, ai cũng thích: Dễ nấu, ngon miệng nhìn thấy là khen "thật thịnh soạn!"

Bữa cơm hàng ngày không chỉ đơn thuần là nấu và ăn thực phẩm mà đó còn là giây phút để bạn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình tới những người thân yêu. Đây cũng là khoảng thời gian để cả gia đình quây ần bên nhau, chia sẻ những trải nghiệm trong một ngày học tập, lao động. Những món ăn ngon lúc này vừa là món quà lại như một sợi dây kết nối các thành viên với nhau. Do đó tất cả chúng ta đều luôn muốn chuẩn bị một cách tốt nhất bữa cơm nhà. Hôm nay, chúng tôi gợi ý cho bạn một thực đơn gồm 4 món ăn dễ nấu, ngon miệng. Bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình sau giờ làm. Tất cả 4 món ăn này đều tươi ngon, đơn giản mà đậm đà! Khi các món ăn lần lượt xuất hiện trên bàn ăn, cả gia đình sẽ trầm trồ: "Ngon và thịnh soạn quá!".

Món đầu tiên: Củ hoa huệ xào tôm

Tôm thì ngon, củ hoa huệ thì giòn và hơi dẻo. Xào chung hai thứ này thì ngon tuyệt! Hơn nữa, thịt tôm giàu protein, ít chất béo, còn hoa súng bổ âm, dưỡng ẩm, là món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe vào mùa thu, vừa là thuốc vừa là thực phẩm. Ăn củ hoa huệ vào mùa thu rất tốt. Củ hoa huệ nuôi dưỡng âm, làm ẩm khô, làm dịu tâm trí và nuôi dưỡng trái tim!

Nguyên liệu để làm món củ hoa huệ xào tôm

4 củ hoa huệ tươi (hoặc 100g củ hoa huệ khô ngâm nở mềm), 250g tôm tươi, 1/2 thìa canh bột bắp, 2 lát gừng, 1/2 lòng trắng trứng gà, một chút muối, 1/3 thìa canh tinh chất cốt gà, 1 thìa canh rượu gạo, lượng dầu ăn thích hợp, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món củ hoa huệ xào tôm

Bước 1: Tôm tươi đem rửa sạch sau đó bỏ đầu và lột vỏ. Cho tôm vào bát, thêm lòng trắng trứng gà và một chút muối cùng tinh chất cốt gà, bột bắp và rượu gạo vào, trộn đều rồi ướp trong 15 phút. Rửa sạch củ hoa huệ sau đó tách rời các bẹ, rửa lại một lần nữa với nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất. Sau đó vớt ra để ráo. Gừng thái sợi hoặc băm nhỏ tùy thích.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo sau đó cho gừng vào xào thơm cho đến khi đổi màu. Tiếp đó bạn cho củ hoa huệ vào, xào đều. Củ hoa huệ tươi chín rất nhanh, vì vậy chỉ cần xào cho đến khi chuyển màu hơi trong và vẫn giòn. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa, rắc một chút hành lá lên.

Thành phẩm món củ hoa huệ xào tôm

Món ăn có màu sắc tươi sáng, kết cấu giòn tan, thịt tôm ngọt đậm đà và hàm lượng dinh dưỡng cân bằng. Món ăn thường được chế biến bằng kỹ thuật xào nhanh nên giữ được hương vị nguyên bản. Nếu thích bạn có thể cho thêm một ít rau cần tây và cà rốt vào để tạo thêm tầng hương vị cho món ăn.

Món thứ 2: Đâu phụ hấp dưa chua và thịt băm

Đây là một món giúp kích thích vị giác với dưa cải muối chua là điểm nhấn đặc biệt. Món này cũng dễ làm. Chỉ cần hấp là ngon lành, không cần tốn công!

Nguyên liệu làm món đậu phụ hấp dưa chua và thịt băm

1 hộp đậu phụ non, 150g thịt băm, một ít dưa cải muối chua, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một chút muối, một ít hành lá xắt nhỏ, một ít gừng thái sợi.

Cách làm món đậu phụ hấp dưa chua và thịt băm

Bước 1: Lấy đậu phụ non ra khỏi hộp rồi cắt thành khối vuông, cho vào đĩa sâu lòng. Cho thịt băm vào bát, thêm nước tương, chút muối, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Dưa cải chua (bạn hãy chủ yếu dùng phần bẹ giòn) bạn thái thành dạng hạt lựu nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm gừng, hành lá vào xào thơm. Tiếp theo trút thịt băm vào, xào trên lửa nhỏ, đảo đều một lúc. Sau đó thêm một chút nước vào vừa đủ ngập mặt thịt băm, đun sôi rồi tắt bếp. Đổ phần thịt băm vừa xào lên trên đậu phụ, rải đều ra. Sau đó rắc thêm dưa chua thái nhỏ lên trên, đặt vào nồi hấp điện. Hấp món ăn trong khoảng 15 phút thì lấy ra, rắc một chút hành lá lên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món đậu phụ hấp dưa chua và thịt băm

Đậu phụ hấp với dưa chua và thịt băm là một món ăn với hương vị tươi ngon và kỹ thuật hấp đặc trưng. Đậu phụ mịn mướt béo bùi quyện với vị thịt ngọt đậm đà và vị chua đặc trưng của dưa cải muối là sự kết hợp cân bằng vị, ngon mà không ngán ngấy.

Món thứ 3: Đuôi bò hầm cà chua và bí đao

Món này cũng là món khoái khẩu của gia đình tôi. Có thể dùng làm súp cũng được. Ngon lắm! Đừng đổ nước súp thừa đi nhé. Sáng hôm sau dùng nước súp này nấu mì, bún. Ngon lắm!

Nguyên liệu làm món canh đuôi bò hầm cà chua và bí đao

500g đuôi bò, 2-3 quả cà chua, 200g bí đao, 1 củ hành tím băm nhỏ, 3 tép tỏi băm nhỏ, 3-4 lát gừng, lượng muối thích hợp, một chút đường, dầu ăn, 1 thìa canh rượu gạo, một chút hạt tiêu nguyên hạt (tùy thích).

Cách làm món canh đuôi bò hầm cà chua và bí đao

Bước 1: Rửa sạch xương đuôi bò để loại bỏ máu. Bạn có thể ngâm xương, thay nước nhiều lần. Sau đó, cho một lượng rượu nấu ăn vừa đủ vào nửa nồi nước lạnh, thêm đuôi bò vào rồi đặt lên bếp. Khi nước sôi, một lớp bọt dày sẽ hình thành. Vớt đuôi bò ra khi đã chín. Không nên nấu quá lâu, nếu không thịt sẽ bị dai. Rửa sạch lại bằng nước ấm cho hết cặn bọt. Cà chua rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ. Bí đao gọt bỏ vỏ và ruột, cắt thành các miếng dày vừa phải.

Bước 2: Thêm một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng. Sau đó cho cà chua vào xào cho đến khi mềm thành dạng bột. Tiếp theo cho xương đuôi bò vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa phải, 1 gốc hành lá, gừng, chút đường, hạt tiêu, rượu gạo, đậy nắp nồi và đun sôi. Cho cà chua đã xào vào, đun sôi trở lại.

Bước 3: Sau đó chỉnh về mức lửa nhỏ, ninh trong khoảng 60 phút cho đến khi đuôi bò mềm. Bạn có thể dùng nồi áp suất để rút ngắn thời gian hầm đuôi bò. Nên cho đủ nước một lần, tránh thêm nước giữa chừng. Tiếp đó cho bí đao vào, hầm thêm khoảng 15 phút. Thêm muối và tinh chất cốt gà (tùy chọn) nấu thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp, lấy canh ra tô.

Thành phẩm món canh đuôi bò hầm cà chua và bí đao

Canh đuôi bò hầm cà chua và bí đao là món canh dễ nấu và bổ dưỡng. Canh có màu sắc đỏ cam đẹp mắt, vị béo ngậy của nước dùng từ xương bò, chua dịu của cà chua, thanh mát của bí đao, và thơm mùi gia vị. Món ăn này bổ dưỡng, làm dịu vị béo của thịt bò, thích hợp cho những ngày se lạnh hoặc khi cần bồi bổ cơ thể, đặc biệt tốt cho hệ xương khớp.

Món thứ 4: Nấm xào rau củ

Món ăn này tuy không có gì đặc biệt, nhưng lại không thể thiếu. Một bữa cơm giàu đạm như vậy thì nên thêm món rau để bổ sung vitamin và cân bằng dinh dưỡng.

Nguyên liệu làm món nấm xào rau củ

15 cây nấm mỡ, 1 mớ rau cải chíp (hoặc bất cứ lại rau củ nào bạn thích), dầu ăn, gia vị, tinh chất cốt gà, 3 tép tỏi băm.

Cách làm món nấm xào rau củ

Nấm mỡ bạn rửa sạch, để ráo sau đó thái thành các lát mỏng vừa phải. Rau cải chíp rửa sạch, cắt thành các đoạn ngắn. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo cho nấm mỡ vào xào đến khi hơi mềm thì thêm rau cải chíp vào. Đảo đều một lúc thì nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Khi các nguyên liệu chín thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món nấm xào rau củ

Món rau này làm rất nhanh chóng mà thơm ngon. Nấm mỡ vẫn giòn ngọt, vị hài hoà, rau cải chíp ngọt thanh. Đây chắc hẳn là một món rau ngon để gia đình bổ sung vitamin, các chất dinh dưỡng và cân bằng khẩu vị.

Trên đây là thực đơn gồm 4 món ăn hấp dẫn giúp bạn có được bữa tối ngon dễ nấu cho gia đình bạn. Từ củ hoa huệ xào tôm thơm ngon đến đậu phụ hấp dưa chua và thịt băm, mỗi món ăn đều mang lại hương vị đặc trưng và dinh dưỡng cân bằng. Đuôi bò hầm cà chua và bí đao hay nấm xào rau củ cũng sẽ làm phong phú thêm thực đơn giúp đổi vị cho những người thân yêu trong gia đình của bạn.