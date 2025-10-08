Bạn đang bị khí huyết suy yếu, khó ngủ và rụng tóc? Cứ áp dụng 2 cách luộc trứng này sẽ phục hồi sức khỏe

Cách đây một thời gian, tôi gặp tình trạng khó ngủ và mất ngủ. Tình trạng này khiến cơ thể lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Ngoài ra, mỗi khi chải đầu, tôi thấy lược đầy tóc rụng, nhìn rất "xót xa". Khi nhìn thấy sắc mặt của tôi kém, cơ thể trông rũ rượi như không còn sức sống ông tôi vốn là một thầy thuốc Đông y đã bảo rằng "Cháu bị khí huyết bất túc". Ông phân tích cho tôi hiểu chế độ dinh dưỡng hợp lý và lịch trình sinh hoạt điều độ có tác động quan trọng đến sức khỏe thế nào. Sau đó ngoài việc kê cho tôi vài thang thuốc bổ, ông dạy tôi 2 cách luộc trứng - một món mà tôi yêu thích vào bữa sáng, nhằm mục đích hỗ trợ tôi phần nào khắc phục dần những vấn đề sức khỏe mà tôi gặp phải. Cả hai đều đơn giản và dễ làm. Sau đó tôi thử áp dụng, đồng thời điều chỉnh lại lịch trình sinh hoạt, trong vòng 1 tháng trở lại đây, giấc ngủ của tôi được cải thiện, tóc cũng ít rụng hơn. Dưới đây là 2 cách luộc trứng mà ông tôi đã hướng dẫn, bạn có thể tham khảo nhé!

1. Trứng luộc hoàng kỳ

Mỗi buổi sáng, tôi ăn một quả trứng và uống nửa bát súp kèm theo đó là nhai táo đỏ. Bản thân rễ hoàng kỳ có tác dụng bổ khí, táo đỏ bổ huyết, và trứng là protein chất lượng cao. 3 nguyên liệu này kết hợp với nhau có tác dụng bổ khí và bổ máu hiệu quả.

Trước đây, mỗi khi leo cầu thang, tôi luôn cảm thấy rã rời, khó thở. Sau khi áp dụng cách luộc trứng này tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn, không còn mệt mỏi vào buổi sáng và có thể ngủ thiếp đi sau một lúc nằm trên giường vào ban đêm, không giống như trước đây thường thức "đếm cừu" đến tận nửa đêm.

Nguyên liệu để làm món trứng luộc hoàng kỳ

10g hoàng kỳ, 2 quả trứng gà, 5-10 quả táo đỏ (tùy thuộc kích thước), vài lát gừng.

Cách làm món trứng luộc hoàng kỳ

Bước 1: Rửa trứng gà thật sạch sau đó cho vào nồi nước luộc trong khoảng 5 phút. Sau đó bóc bỏ vỏ, dùng tăm nhọn chọc vài lỗ nhỏ vào trứng để dược tính của hoàng kỳ thẩm thấu dễ dàng hơn.

Bước 2: Sau đó cho hoàng kỳ đã rửa sạch, táo đỏ và gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi. Sau đó chỉnh về mức lửa nhỏ và đun liu riu trong khoảng 20 phút. Tiếp đó cho trứng đã bóc vỏ vào, nấu thêm 10 phút là hoàn thành.

2. Trứng luộc gừng

Trước đây khi còn nhỏ, tôi thường thấy mẹ luộc trứng với gừng vào mùa đông. Mẹ tôi nói món ăn này sẽ giúp ấm toàn thân. Gừng có thể xua tan cái lạnh, làm ấm cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn máu và "kích hoạt" khí huyết. Kết hợp với trứng để bổ sung dinh dưỡng, khi khí huyết đầy đủ, cơ thể sẽ tự nhiên cảm thấy dễ chịu. Và gần đây, ông tôi cũng nhắc lại món ăn này. Ông bảo tôi khí huyết không đủ nên tay chân lúc nào cũng lạnh. Bổ sung chút gừng vào các món ăn mà tôi yêu thích có thể giúp ấm cơ thể, tay chân không còn bị lạnh đặc biệt khi ngủ vào ban đêm nữa. Cũng vì thế, chất lượng giấc ngủ cũng sẽ được cải thiện tự nhiên và tình trạng rụng tóc cũng giảm bớt.

Nguyên liệu làm món trứng luộc gừng

Một nhánh gừng, 2 quả trứng gà và một ít đường nâu.

Cách làm món trứng luộc gừng

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và thái gừng thành sợi nhỏ. Luộc trứng trong khoảng 5 phút rồi vớt ra, bóc vỏ. Tiếp theo cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm gừng thái sợi rồi đun sôi.

Bước 2: Đun cho đến khi gừng tỏa mùi thơm thì cho trứng đã bóc vỏ vào, vặn nhỏ lửa và nấu trong khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn cho đường nâu vào, khuấy tan rồi tắt bếp.

Lưu ý:

2 món ăn này không thích hợp cho người bị cảm, sốt, hoặc bị ứ trệ tiêu hóa. Không khuyến khích dùng cho người kinh nguyệt ra nhiều, rong kinh, âm hư, nội nhiệt. Thông thường, người khí huyết suy yếu có thể ăn 2 hoặc 3 lần một tuần. Chú ý ăn trước và sau kỳ kinh nguyệt, tránh ăn trong kỳ kinh nguyệt. Nếu bị khô miệng, nhiệt miệng, v.v... do dùng quá nhiều thuốc bổ, nên ngừng ăn. Ngoài ra, tránh ăn quá nhiều trong thời gian dài. Nên ăn khi còn nóng.

Bạn cũng có thể thêm kỷ tử và đậu đen vào trứng luộc với hoàng kỳ. Kỷ tử có tác dụng bổ gan thận, sáng mắt, bổ tinh, điều hòa nội tiết tố nữ, bổ huyết, lưu thông máu, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau; thêm đậu đen có tác dụng bổ thận, trị loét miệng. Ăn vừa phải có thể giảm đau bụng kinh hiệu quả.

2 cách luộc trứng này rất dễ, có thể thực hiện trong 20 phút vào buổi sáng. Khí huyết hư không phải có thể khắc phục trong ngày một ngày hai mà cần phải kiên trì. Bạn cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ kết hợp luyện tập thể dục thể thao để phục hồi sức khỏe.