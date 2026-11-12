Thêm một món kho thơm lừng cho bữa cơm nhà ngon đậm đà, khiến ai cũng phải xin thêm cơm

Cá hố là loại cá ngon, có thịt mềm, ít xương và dày, nên phù hợp với mọi đối tượng. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn một công thức món kho ngon với cá hố - cá hố kho tương. Món ăn này khác với phương pháp kho truyền thống ở chỗ được ninh chậm trong nồi đất để giữ trọn độ tươi ngon. Nước sốt đậm đà, cá mềm, và hương vị được thấm đẫm mà không quá nồng, kết hợp hoàn hảo giữa vị tươi ngon của hải sản với hương thơm của nước sốt.

Trong món ăn này, chúng ta sẽ lựa chọn phần khúc giữa quý giá nhất của toàn bộ con cá hố, nơi thịt dày nhất, chắc nhất, và tinh tế nhất, không lẫn tạp chất. Điều này giúp loại bỏ các bước chế biến tốn thời gian, đảm bảo sự sạch sẽ, vệ sinh và tiện lợi. Cá hố tươi có hương vị hải sản tinh khiết, ngọt ngào mà không có mùi tanh nồng. Thịt cá chắc và không bị nát, giữ nguyên hình dạng ngay cả sau khi hầm, tạo nên món ăn mềm và đậm đà hương vị.

Bên cạnh đó trong món ăn này, chúng ta sẽ dùng tương đậu nành lên men để kho cá hố. Tương đậu nành lên men có vị đậm đà, thơm nồng với màu nâu đỏ. Khi dùng để ướp cá hố, nó làm cho cá có vị ngon đậm đà với dư vị kéo dài. Thêm một chút đường trắng sẽ cân bằng nhẹ nhàng độ mặn và cay của nước sốt, tăng cường độ tươi ngon và hương thơm, đồng thời làm cho hương vị dịu nhẹ, êm dịu, ngọt và mặn hài hòa.

Bí quyết tạo nên hương vị và độ tươi ngon của món ăn này nằm ở việc nấu chậm trong nồi đất. Khả năng giữ nhiệt tuyệt vời của nồi đất giúp giữ trọn hương thơm của các nguyên liệu bên trong trong suốt quá trình ninh nhỏ lửa. Giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu công thức nấu món ăn này nhé!

Nguyên liệu nấu món cá hố kho tương

400g phần giữa của con cá hố, 3 củ hành tím khô, 5 tép tỏi, 2 cây hành lá, 1 miếng gừng, 2 quả ớt đỏ nhỏ, một ít bột tiêu giã vụn, 1 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, một chút muối, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh tương đậu lên men, một nhúm đường.

Cách nấu món cá hố kho tương

Bước 1: Bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ hành tím khô. Đập dập và băm nhỏ tỏi. Gọt vỏ gừng rồi cắt thành một phần thành những miếng lớn và băm nhỏ phần còn lại. Rửa sạch hành lá và cắt thành khúc ngắn. Băm nhỏ ớt đỏ.

Bước 2: Sau khi rửa sạch và thấm khô cá hố, cắt chúng thành những khúc có độ dài vừa phải rồi rạch cách đường lên 2 bên thân, cho vào thố. Thêm một chút muối và rượu nấu ăn vào cá rồi trộn đều và ướp trong 15 phút. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi, đun nóng, thêm tiêu bột tiêu giã vụn, hoa hồi và lá nguyệt quế rồi phi thơm. Cho tỏi và gừng băm nhỏ vào bát, sau đó đổ phần dầu nóng vừa đun với hoa các loại gia vị khô vào. Thêm một thìa tương đậu nành lên men và một ít đường, sau đó trộn đều.

Bước 3: Cho một ít dầu vào nồi đất/nồi sứ, đun nóng, thêm hành khô và gừng rồi xào cho thơm. Xếp các miếng cá hố vào nồi, sau đó rưới đều phần nước sốt tương đậu nành vào, thêm một chút nước rồi đun nhỏ lửa trong 8 phút. Thêm các đoạn hành lá và tiếp tục nấu trong 1 phút. Rắc thêm hành lá thái nhỏ và ớt băm nhỏ, vậy là món cá hố kho tương thơm ngon đã sẵn sàng để thưởng thức!

Thành phẩm món cá hố kho tương

Cá từ từ hấp thụ tinh túy của nước sốt và gia vị, trở nên mềm và mọng nước bên trong, trong khi bề mặt được phủ một lớp nước sốt đậm đà, thơm ngon. Hành khô ở đáy nồi tỏa ra hương thơm ngọt ngào, thoang thoảng sau khi ninh, thấm vào cá và trung hòa mùi tanh, đồng thời tăng cường vị umami, tạo nên một món ăn tươi ngon mà không tanh, thơm mà không ngấy.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cá hố kho tương!