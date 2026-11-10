Chỉ dùng nồi cơm điện nấu 6 "bữa cơm" tuyệt ngon có đủ thịt và rau củ, mỗi ngày ăn 1 món khác nhau

Mỗi ngày sau khi tan làm, bạn có rơi vào trạng thái mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra ghế sofa, nhưng bụng thì cứ kêu réo. Gọi đồ ăn mang về thì không đảm bảo cho sức khỏe lại tốn chi phí, còn nấu nướng thì quá phiền phức, chưa kể sau khi nấu còn phải rửa một đống nồi niêu xoong chảo nữa.

Đừng lo! 6 công thức "cơm dành cho người lười" cực ngon ngày sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc nồi cơm điện, cho các nguyên liệu vào, nhấn nút nấu, và bạn có thể ngồi thư giãn, chờ đợi bữa ăn của mình! Với cả thịt và rau củ, món ăn này cân bằng dinh dưỡng, cơm ngấm nước thịt và hương thơm của rau củ - mỗi món đều mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Hãy lưu lại công thức này ngay bây giờ; bất cứ khi nào bạn không biết nấu món gì, chỉ cần lấy công thức này ra và bạn sẽ không bao giờ thất bại!

1. Cơm sườn heo và rau củ

Đây là một bữa ăn điển nhất định phải làm, hương thơm lan tỏa khắp nhà. Mỡ sườn heo ngấm hoàn hảo vào cơm, kết hợp với ngô ngọt và đậu Hà Lan. Khi bạn mở nắp nồi cơm này ra, ngay cả lũ trẻ nhà hàng xóm cũng sẽ phải thèm thuồng.

Chuẩn bị nguyên liệu: Một nắm đậu Hà Lan, một nắm hạt ngô ngọt, cà rốt thái hạt lựu, nấm hương khô đã ngâm nở mềm, sườn heo, gạo, gừng thái lát. 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường, một ít vừng trắng.

Cách nấu món cơm sườn heo và rau củ

Rửa sạch sườn heo và chần qua rồi rửa sạch. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát và sườn heo vào, chiên đến khi vàng đều hai mặt. Thêm các nguyên liệu ăn kèm còn lại (đậu Hà Lan, ngô, cà rốt và nấm hương thái hạt lựu) vào và đảo đều. Thêm 2 muỗng canh nước tương và một muỗng canh đường, khuấy đều, sau đó thêm lượng nước nóng vừa đủ và đun sôi. Vo gạo và cho vào nồi cơm điện. Cho sườn xào cùng nước dùng và rau củ vào (mực nước chỉ nên ngập các nguyên liệu). Nhấn nút nấu. Sau khi chín, đảo đều và rắc hành lá thái nhỏ cùng hạt mè trắng lên trên.

2. Cơm tôm rong biển

Món cơm này ngon đến mức khiến bạn ăn liền một mạch 2 bát mà vẫn muốn ăn tiếp. Đây là bữa ăn ít chất béo và giàu protein. Nếu bạn không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ thì món cơm này chính là lựa chọn hoàn hảo. Hương thơm của mỡ heo tan chảy từ thịt ba chỉ, kết hợp với vị ngọt của tôm và vị mặn của rong biển, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo!

Chuẩn bị các nguyên liệu: Cà rốt thái hạt lựu, thịt ba chỉ (cắt nhỏ), hạt ngô ngọt, nấm hương khô đã ngâm nở mềm và thái hạt lựu, rong biển (xé nhỏ), tôm (ướp trước để khử mùi tanh), gạo, 2 muỗng canh nước tương, một chút muối.

Cách nấu cơm tôm rong biển

Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm thịt ba chỉ vào xào đến khi mỡ tan chảy, sau đó trút nấm hương vào xào đến khi thơm. Cho tôm đã ướp, cà rốt, ngô vào xào đều. Cho gạo đã vo sạch vào, thêm rong biển xé nhỏ, 2 muỗng canh nước tương và một chút muối, rồi đảo đều. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cơm điện, thêm lượng nước vừa đủ và chọn chế độ nấu cơm. Sau khi cơm chín, trộn đều rồi lấy ra bát. Món ăn có hương vị thơm ngon khó cưỡng!

3. Cơm đùi gà xào dầu hành

Đây là một món cơm mềm và mọng nước, lý tưởng cho người lười biếng hoặc không có nhiều thời gian để nấu ăn. Không cần phải chặt gà thành từng miếng; hãy để nguyên cả một chiếc đùi gà được đặt lên trên cơm, trông rất bắt mắt! Thịt gà mềm và cơm được ngấm đẫm nước sốt dầu hành, ngon đến nỗi bạn sẽ muốn vét sạch bát.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 đùi gà lớn, đậu Hà Lan, hành tây thái hạt lựu, nấm hương khô đã ngâm mềm và thái lát, gạo, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương đen, một chút đường, hành lá, gừng và tỏi.

Cách nấu cơm đùi gà dầu hành

Rửa sạch sau đó khía vài đường trên bề mặt đùi gà, cho nước tương, dầu hào, nước tương đen, đường, hành lá, gừng và tỏi vào, trộn đều rồi ướp ít nhất nửa tiếng. Vo gạo và cho vào nồi cơm điện, sau đó thêm đậu Hà Lan, hành tây thái hạt lựu và nấm hương thái lát vào. Đặt đùi gà đã ướp lên trên, rưới nước ướp, thêm hai giọt dầu ăn và thêm lượng nước như khi nấu cơm. Chọn chế độ nấu cơm. Sau khi nấu xong, vớt bỏ các lát gừng, xé nhỏ đùi gà và trộn với cơm. Món ăn rất ngon!

4. Cơm cà chua thập cẩm

Món ăn này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, và bí quyết nằm ở một quả cà chua nguyên vẹn. Sau khi nấu chín, cà chua được nghiền nhuyễn, và từng hạt cơm đều được phủ một lớp nước sốt cà chua đậm đà, khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả cà chua, gạo, ớt chuông thái hạt lựu, lap xưởng thái hạt lựu, nấm hương thái lát, cà rốt thái hạt lựu, ức gà thái hạt lựu (đã ướp trước với nước tương), 2 muỗng canh nước tương và một ít dầu ăn.

Cách nấu cơm cà chua thập cẩm

Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ (ít hơn một chút so với bình thường khi nấu cơm, vì cà chua sẽ tiết ra nước), thêm hai muỗng canh nước tương và vài giọt dầu ăn, rồi khuấy đều. Rải đều các nguyên liệu gồm ớt chuông, lạp xưởng, nấm hương, cà rốt, ức gà lên trên gạo, khía hình chữ thập trên đỉnh quả cà chua sau đó đặt vào giữa. Nhấn nút nấu. Sau khi cơm chín, bóc vỏ cà chua, nghiền nát bằng thìa, trộn đều với các nguyên liệu khác, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức!

5. Cơm sườn bí đỏ

So với món cơm sườn đầu tiên, công thức này có thêm bí đỏ, nên mềm hơn, ngọt hơn và thơm hơn, với màu vàng óng hấp dẫn. Các gia đình có trẻ nhỏ nhất định không nên bỏ lỡ.

Chuẩn bị nguyên liệu: Sườn heo tươi, lạp xưởng thái lát, bí đỏ cắt miếng, đậu Hà Lan, cà rốt thái hạt lựu, gạo và gừng thái lát, 2 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh dầu hào.

Cách nấu cơm sườn bí đỏ

Cho sườn heo và gừng thái lát vào nồi, chiên trong dầu nóng cho đến khi vàng nâu. Thêm bí đỏ, lạp xưởng, đậu Hà Lan, cà rốt và các nguyên liệu kèm khác rồi xào đều. Cho gạo đã vo sạch vào, thêm hai muỗng canh nước tương và một muỗng canh dầu hào, rồi đảo đều. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cơm điện, thêm nước ngập các nguyên liệu và nhấn nút nấu. Bí ngô sẽ tan chảy vào cơm, làm cho cơm ngọt, mềm và dẻo - ngon đến nỗi bạn không thể ngừng ăn!

6. Cơm hạt dẻ và khoai môn

Mùa thu là mùa của khoai môn và hạt dẻ ngon nhất, giàu dinh dưỡng nhất. Hai nguyên liệu này tuy đơn giản nhưng lại giúp "món cơm một nồi" trở nên có hương vị ngon và hấp dẫn nhất. Chúng mềm, bở và ngon tuyệt, khi kết hợp với mỡ ba chỉ, tạo nên hương thơm ngào ngạt khó cưỡng.

Chuẩn bị các nguyên liệu: Hạt dẻ, khoai môn thái miếng, lạp xưởng thái lát, thịt ba chỉ thái lát, nấm hương khô ngâm nước rồi thái lát, cà rốt thái hạt lựu, gạo, 2 muỗng canh nước tương và một chút muối.

Cách nấu cơm hạt dẻ và khoai môn

Chiên khoai môn trong chảo cho đến khi vàng đều cả hai mặt, sau đó lấy ra để riêng. Trong một nồi khác, xào thịt ba chỉ cho đến khi mỡ tan chảy, sau đó cho nấm hương thái lát vào xào đến khi thơm. Cho hạt dẻ, lạp xưởng và cà rốt thái hạt lựu vào xào. Sau đó cho gạo đã vo sạch, hai muỗng canh nước tương và một chút muối vào, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Cho tất cả các nguyên liệu đã xào vào nồi cơm điện, rồi cho khoai môn chiên lên trên. Thêm lượng nước vừa đủ và nhấn nút nấu. Khi cơm chín, đảo đều; bạn sẽ có một món ăn mềm, thơm và ngon tuyệt mà bạn sẽ muốn ăn ngay lập tức!

Mẹo cần lưu ý khi nấu các món cơm

- Về lượng nước: Lượng nước để nấu cơm rất quan trọng! Vì rau củ (đặc biệt là cà chua, bí ngô và hành tây) sẽ tiết ra nước trong quá trình nấu, nên lượng nước thêm vào thường ít hơn so với khi chỉ nấu cơm. Thông thường, chỉ cần đủ nước ngập các nguyên liệu là đủ. Bằng cách này, cơm chín sẽ tơi xốp và không bị nhão.

- Về gia vị: Nước tương đen để tạo màu, nước tương để tạo vị umami, và dầu hào để tạo hương thơm. Bạn có thể điều chỉnh gia vị theo khẩu vị của mình. Nếu thích màu đậm hơn, hãy thêm một chút nước tương đen.