Mâm cơm nhà nóng hổi thấm đẫm nước sốt: Bí quyết "đổi gió" bữa tối cực bắt mắt với cơm 1 tô

Sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, có những hôm bạn chỉ muốn ăn một bữa cơm nấu nhanh, đơn giản, không phải dọn rửa quá nhiều bát đũa. Vậy thì "cơm 1 tô" chính là bữa ăn hoàn hảo dành cho bạn. Một chiếc bát sứ bốc khói nghi ngút, hạt cơm mềm dẻo thấm đẫm lớp nước sốt sánh mịn, ôm trọn lấy những miếng thịt đậm đà hay đĩa rau củ xào vừa chín tới giòn sần sật... Với những tín đồ của ẩm thực phố thị, cơm 1 tô chưa bao giờ chỉ là một bữa ăn nhanh tạm bợ. Đó là cả một nghệ thuật về sự hài hòa giữa hương vị, nhiệt độ và thời gian.

Nếu bạn là một người nội trợ chính trong gia đình, bạn có biết tại sao cùng là một bát cơm nóng rưới sốt, có khi khiến chúng ta nhớ hương vị khôn nguôi, có lúc lại bùng nhùng, nhạt nhẽo và ướt nhẹp? Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận món ăn tưởng chừng bình dân này dưới góc độ của một người sành ăn thực thụ.

1. Triết lý của "cơm 1 tô" chuẩn vị: Khi nước sốt "yêu" từng hạt cơm

Nguồn gốc của cơm 1 tô khởi nguồn từ thói quen "cùng ăn cơm với canh" từ ngàn xưa, rồi bùng nổ thành nét văn hóa ấm thực đô thị: Chế biến nhanh gọn, ít phải dọn dẹp. Để tạo nên một phần cơm trong 1 chiếc bát "gây thương nhớ", người nấu phải giải được bài toán cân bằng khắt khe:

Hạt cơm: Phải tơi xốp, giữ được độ mềm dẻo vừa phải nhưng tuyệt đối không được nhão.

Topping: Thịt mọng nước, rau giữ trọn độ giòn tươi và sắc màu tự nhiên.

Nước sốt - "Linh hồn" kết nối: Nước sốt chính là chiếc cầu nối. Nếu quá đặc, bát cơm sẽ ngột ngạt và nặng nề; nếu quá loãng, sốt sẽ chảy tuột xuống đáy, làm nhão cơm mà chẳng kịp bám vào nguyên liệu.

Nấu ăn ngẫu hứng có thể tạo ra một bữa ăn ngon, nhưng để đạt đến độ hoàn hảo đồng nhất mỗi ngày, bạn cần một tư duy bếp núc chuẩn mực.

2. Bí quyết làm chủ ngọn lửa và nước sốt

Nhiều người nghĩ chỉ cần gom vài món xào gia đình rồi trút lên bát cơm là xong. Thế nhưng kỹ thuật thực sự làm nên món "cơm 1 tô" ngon nằm ở nghệ thuật xào chảo lửa lớn (wok hei), kỹ thuật ướp khóa vị và cách căn độ sánh của nước sốt tại thời điểm rưới lên cơm.

Nếu tự mày mò theo kiểu "đụng đâu làm đó", bạn rất dễ vướng vào những lối mòn sai kỹ thuật. Do đó để dù là một bữa cơm trông có vẻ đơn giản, nhanh gọn nhưng muốn ngon miệng, bạn cần phải đảm bảo:

Kỹ thuật nấu cơm "đóng nền": Chọn gạo, căn tỷ lệ nước và canh nhiệt chuẩn xác để nấu cơm với hạt vẫn tơi bóng, không bao giờ nát. Chọn loại gạo hạt dài, độ dẻo vừa phải (như ST25, Hương Lài hoặc gạo Tám).

Căn nước và đơm cơm: Cho nước vừa đủ để cơm chín tới, hạt tơi bóng. Khi cơm chín, dùng đũa xới đều cho hơi nước thoát bớt rồi giữ ấm. Khi đơm ra tô, không nén chặt mà xới tơi nhẹ tay để nước sốt có khoảng trống len lỏi vào từng hạt cơm.

Sơ chế & Kỹ thuật "khóa vị" topping: Đối với các loại thịt (lợn, gà, bò), có thể thái miếng hoặc thái sợi vừa ăn. Ướp thịt với một chút nước tương, tiêu, và không thể thiếu 1 thìa cà phê tinh bột bắp cùng chút dầu ăn. Lớp bột này đóng vai trò như một "màng chắn" giữ trọn độ mọng nước bên trong khi gặp nhiệt độ cao. Còn đói với các loại rau củ, bạn cần chần nhanh qua nước sôi có nêm chút muối và vài giọt dầu ăn trong 30 giây rồi vớt ra ngay. Cách này giúp rau giữ nguyên màu sắc tươi sáng và độ giòn ngọt.

Pha chế nước sốt "Tỷ lệ vàng": Hãy chuẩn bị sẵn nước sốt trước khi bật bếp, tránh việc vừa xào vừa nêm nếm làm mất nhiệt của chảo. Công thức sốt nền đa năng bạn có thể áp dụng cho nhiều món cơm 1 tô là: 1.5 thìa canh nước tương + 1/2 thìa canh nước tương đen (tạo màu) + 1 thìa canh dầu hào + 1/2 thìa cà phê đường + 1 thìa cà phê tinh bột năng + 3-4 thìa canh nước lọc. Khuấy đều cho hòa quyện.

Thao tác xào nhanh trên lửa lớn (Wok skill): Kỹ thuật xào nhanh trên lửa lớn, kiểm soát thời điểm xuống sốt và tạo độ sánh mượt quyến rũ cho các món "cơm 1 tô". Đun chảo thật nóng, cho dầu ăn vào láng đều mặt chảo. Cho hành, tỏi, gừng băm vào phi thơm. Trút phần thịt đã ướp vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi thịt săn lại (khoảng 80% chín). Cho phần rau củ đã chuẩn bị vào đảo cùng. Khuấy lại bát nước sốt rồi rưới đều xung quanh thành chảo. Đảo nhanh tay trong 1-2 phút cho nước sốt sôi lên, chuyển sang màu sánh mượt và ôm trọn lấy thịt, rau. Tắt bếp, rưới ngay phần topping bốc khói nghi ngút cùng nước sốt sánh mịn lên trên bát cơm nóng.

Nghệ thuật trình bày: Cân đối định lượng, bài trí topping và nguyên liệu phụ sao cho bát cơm hài hòa, đẹp mắt và người ăn phải "thèm từ cái nhìn đầu tiên".

3. Gợi ý 3 thực đơn "cơm 1 tô" kinh điển dễ làm tại nhà

Cơm thịt băm xào kiểu Thái

Topping: Thịt nạc vai (hoặc thăn heo băm), tỏi bóc vỏ, ớt bỏ cuống rồi cho vào cối giã nhỏ, lá húng quế (phần lá non).

Điểm nhấn nước sốt: 2 muỗng canh nước lọc, 1.5 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, nửa muỗng cà phê đường và một muỗng canh dầu hào. Khuấy đều đến khi đường tan và các gia vị hòa quyện.

Thao tác thực hiện: Đặt chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào, đun nóng. Thêm tỏi và ớt đã giã, đảo nhanh khoảng 15-20 giây trên lửa vừa đến lớn để dậy mùi thơm. Cho thịt heo băm vào chảo, đảo liên tục để thịt tơi ra, không bị vón thành khối. Xào đến khi thịt chuyển màu và vừa chín tới. Khuấy đều phân fnước sốt rồi đổ vào chảo. Tiếp tục đảo trên lửa lớn khoảng 2-3 phút để thịt thấm gia vị và phần nước sốt rút bớt. Khi thịt đã chín, nước sốt sánh nhẹ và bám đều quanh thịt, cho lá húng quế vào. Đảo nhanh 15 giây đến khi lá vừa mềm và tỏa mùi thơm thì tắt bếp. Cho phần thịt băm lên cơm nóng và thưởng thức.

Cơm gà cung bảo

Topping: Thịt ức gà hoặc đùi gà cắt khối vuông, dưa chuột cắt hạt lựu, lạc rang giòn. Cho phần thịt gà vừa thái vào trong tô và thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng, 1 muỗng cà phê nước tương đen rồi trộn đều lên. Cho tiếp 1 muỗng canh bột bắp và 1 muỗng canh dầu ăn vào rồi tiếp tục trộn đều, ướp khoảng 15 - 30 phút.

Điểm nhấn nước sốt: Chuẩn bị 1 cái tô, cho vào đó 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm đen, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh bột bắp và 70ml nước rồi trộn đều.

Thao tác thực hiện: Bắc chảo lên bếp, mở lửa lớn cho chảo mau nóng và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu sôi, cho gà vào xào khoảng 5 - 10 phút để thịt gà săn lại và đổ thịt gà ra. Tiếp theo, giảm lửa ở mức vừa rồi cho lần lượt ớt khô, tiêu, tỏi, gừng vào xào khoảng 10 - 15 giây để dậy mùi thơm. Cho thêm thịt gà vừa xào vào và đảo đều. Kế đó, cho phần sốt, lạc và hành lá vào xào chung và tiếp tục đảo khoảng 5 phút thì tắt bếp. Cuối cùng, cho thịt gà lên phần cơm nóng đã chuẩn bị là hoàn thành.

Cơm trứng sốt cà chua (Món ngon quốc dân)

Topping: Trứng gà đánh tan sau đó chiên xốp mềm, tơi thành từng miếng nhỏ, để riêng. Cà chua mọng nước, bóc vỏ rồi thái thành miếng nhỏ. Hai nguyên liệu nấu cùng nhau tạo nên thành phẩm mềm mướt, thơm ngậy vị chua ngọt đậm đà.

Điểm nhấn nước sốt: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh bột năng + 2 muỗng tương cà + 1 muỗng cà phê bột tiêu + 5 muỗng canh nước khuấy đều + một chút muối.

Thao tác thực hiện: Cho một chút dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi rồi cho cà chua thái hạt lựu vào xào đều, sau đó cho trứng đã chiên vào, đổ nước sốt vào xào khoảng 3 phút. Sau khi phần topping hoàn thành, bạn cho lên tô cơm nóng.

4. Thiết lập combo bữa ăn hoàn chỉnh cho gia đình

Để bữa cơm gia đình không chỉ ngon mà còn chuẩn trải nghiệm ẩm thực, bạn có thể áp dụng công thức kết hợp trọn vẹn theo công thức theo mô hình gợi ý:

Góc giải đáp những thắc mắc khi nấu món "cơm 1 tô"

Có nên xào sẵn phần topping để tối về chỉ việc hâm lại không?

Không nên. Sức hút lớn nhất của cơm tô là độ tươi ngon vừa lấy ra khỏi chảo nóng. Nếu xào sẵn, rau sẽ bị nhũn, thịt bị dai và nước sốt bị tách nước. Bạn chỉ nên sơ chế (thái thịt, ướp thịt, rửa rau) sẵn trong tủ lạnh; khi ăn chỉ mất đúng 3 phút bật bếp là có ngay tô cơm chuẩn vị.

Làm sao để sốt không bị vón cục khi xào?

Trước khi rưới sốt vào chảo, bạn nhớ khuấy đều bát sốt một lần nữa vì tinh bột năng rất dễ bị lắng xuống đáy. Rưới sốt xung quanh thành chảo (nơi nhiệt độ cao nhất) thay vì đổ trực tiếp lên giữa thức ăn, sau đó đảo nhanh tay.

Nếu chảo ở nhà không đủ lớn và bếp gas yếu thì phải làm sao?

Bạn nên chia nhỏ định lượng xào theo từng suất (hoặc tối đa 2 suất một lần). Xào quá nhiều thức ăn cùng lúc trên bếp gia đình sẽ làm chảo bị giảm nhiệt đột ngột, khiến món ăn bị ra nước chứ không đạt được độ thơm xém cạnh đặc trưng.

Chỉ cần một chút tỉ mỉ trong khâu căn chỉnh nước sốt và ngọn lửa, bạn hoàn toàn có thể biến căn bếp nhỏ thành một góc ẩm thực chuẩn vị cho cả gia đình!