Thịt băm nấu theo công thức này thơm ngon và đưa cơm vô cùng

Thịt heo băm vốn là cách sơ chế để nấu ăn rất quen thuộc của các bà nội trợ. Loại nguyên liệu này đa dụng, có thể rim cùng gia vị ăn với cơm nóng; dùng để chiên cùng trứng là có món ăn thơm lừng hoặc đem nấu canh rau ngót, canh chua... Hôm nay chúng ta hãy kết hợp thịt băm với nấm hương tươi là loại nguyên liệu được nhiều người yêu thích bởi vẻ bề ngoài tròn trịa và mùi thơm lừng. Vào bữa cơm mùa đông, đem nhồi thịt băm lên những cây nấm hương tươi rồi kho với nước sốt tạo nên món ăn mềm ngon đậm đà hương vị. Nước sốt của món ăn này trộn với cơm siêu đưa vị. Món ăn này trông thì có vẻ cầu kỳ nhưng làm lại khá đơn giản; ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể làm được.

Nguyên liệu làm món thịt băm nhồi nấm hương kho

10-12 cây nấm hương lớn, 250g thịt nạc vai, hành lá và gừng băm, nước tương, dầu hào, bột bắp, muối và dầu mè.

Cách làm món thịt băm nhồi nấm hương kho

Bước 1: Ngâm và rửa sạch nấm hương tươi, sau đó cắt bỏ chân nấm. Nhẹ nhàng vắt hết nước ra bằng tay. Rửa sạch thịt heo, sau đó thái thành miếng mỏng rồi băm nhỏ cùng với phần gốc hành lá. Cho thịt heo vào bát, thêm gừng băm nhỏ vào, trộn đều. Tiếp đó thêm dầu hào, nước tương, bột bắp, khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp dẻo quyện.

Bước 2: Dùng thìa múc một thìa nhỏ hỗn hợp thịt băm và đặt lên nấm hương. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó bạn xếp nấm hương nhồi thịt đều lên khay nướng của nồi chiên không dầu. Rắc thêm một ít hạt mè trắng rang lên trên. Sau đó chiên ở nhiệt độ 175 độ C trong khoảng 10 phút cho đến khi phần thịt chín vàng. Hoặc bạn có thể chiên bằng chảo với phần nhân thịt băm úp xuông và chiên trước.

Bước 3: Trong lúc chờ chiên thịt băm nhồi nấm, chúng ta chuẩn bị phần nước sốt để kho món ăn. Cho 2 muỗng canh nước dầu hào, 3 muỗng canh nước tương, một ít nước tương đen, đường, nước ngâm nấm vào nồi, đun nóng. Sau khi đã chiên xong nấm nhồi thịt băm, hãy cho vào nồi nước sốt. Nấu một lúc đến khi hỗn hợp hơi sệt lại thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa, rướu phần nước sốt còn lại lên nấm nhồi thịt băm và trang trí với hành lá thái nhỏ.

Thành phẩm món thịt băm nhồi nấm kho

Thịt băm nhồi nấm hương kho là món ăn có mùi thơm nồng nàn đặc trưng của nấm hương khô hòa quyện với mùi thơm của hạt tiêu, hành tỏi và các nguyên liệu gia vị. Thịt băm ngọt mềm, không bị khô xác nhờ kết hợp tỷ lệ thịt nạc và mỡ hợp lý, thấm vị mặn mặn, ngọt thanh của nước sốt sau khi kho. Nấm hương mềm mọng nước, thấm đẫm gia vị kho nhưng vẫn giữ được độ dai sần sật nhẹ. Phần nước kho trong chảo sệt lại, béo ngậy, dùng để rưới lên cơm nóng rất ngon.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt băm nhồi nấm kho!