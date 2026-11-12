Công thức món ăn này có gì đặc biệt mà ngon khó cưỡng, đánh thức mọi giác quan?

Khi bạn không có cảm giác thèm ăn, bạn một món ăn có thể kích thích vị giác, tốt nhất là những món có mùi thơm khiến bạn thèm thuồng ngay trước khi được dọn ra. Hương vị tỏi đặc biệt hấp dẫn, được hầu hết mọi người yêu thích, từ người lớn đến trẻ em. Bạn có thể thử công thức này ngay hôm nay.

Món ăn hôm nay là phi lê cá sốt tỏi. Các nguyên liệu chính gồm phi lê cá (có thể dùng cá trắm ốc/cá trắm đen; cá vược), miến và tỏi, cùng với một ít cải thảo non. Phi lê cá sau khi nấu thấm đẫm vị tỏi, tạo nên độ mềm mại và thơm ngon đặc biệt. Cho thêm miến vào là kết hợp hoàn hảo, tạo nên món ăn cực đưa vị, vô cùng đưa cơm.

Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách làm phi lê cá sốt tỏi. Hương thơm tỏi sẽ kích thích vị giác của bạn, và mỗi miếng cá đều mềm và ngon ngọt, vô cùng ngon miệng.

Nguyên liệu nấu món phi lê cá sốt tỏi

Lượng phi lê cá vừa đủ, 2 củ tỏi, một ít cải thảo non, một nắm miến đậu xanh nhỏ, nửa quả ớt ngọt đỏ, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào, một chút đường, một chút muối, lượng dầu ăn vừa đủ, một ít nước tinh bột bắp pha loãng, bột bắp, một ít tinh chất cốt gà, nửa lòng trắng trứng gà.

Cách nấu món phi lê cá sốt tỏi

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị phi lê cá trắm đen. Bạn có thể nhờ người bán cá làm sạch giúp. Về nhà, rắc một ít muối lên cá và xoa đều, sau đó rửa sạch. Dùng khăn giấy nhà bếp thấm khô nước. Sau đó, thái thành miếng nhỏ rồi cho vào bát. Thêm một ít muối và tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Tiếp theo, thêm nửa cái lòng trắng trứng gà và một lượng tinh bột bắp (tinh bột khoai tây) vừa đủ rồi trộn đều, đảm bảo mỗi miếng phi lê cá đều được phủ đều hỗn hợp bột. Cuối cùng, rưới một ít dầu ăn, trộn đều để giữ độ ẩm. Tiếp theo, bóc vỏ tỏi, cho vào máy xay, thêm ớt ngọt đỏ (hoặc một quả ớt hiểm nếu bạn thích ăn cay). Xay tỏi và ớt cho đến khi nhỏ đều; đừng xay quá nhuyễn, hãy giữ lại một chút độ sần.

Bước 2: Cho một lượng nước lạnh vừa đủ vào nồi, bật lửa lớn và đun sôi. Sau đó tắt bếp ngay lập tức. Lấy các miếng phi lê cá đã ướp ra, cho từng miếng vào nước nóng. Khi cá đã đổi màu thì bật lửa nhỏ và đun sôi lại rồi vớt phi lê cá ra. Đồng thời lúc này bạn chuẩn bị một chiếc nồi đất. Cho một ít cải thảo non đã rửa sạch xuống đáy nồi. Sau đó cho miến đậu xanh đã ngâm mềm vào. Đảm bảo miến phải nằm trên cải thảo để tránh bị dính vào đáy nồi khi đun.

Bước 3: Làm nóng một ít dầu trong chảo, cho hỗn hợp tỏi và ớt băm xào thơm. Thêm 1 thìa canh dầu hào và 2 thìa canh nước tương rồi đảo đều cho thơm. Sau đó cho phi lê cá vào chảo và đảo nhanh cho đến khi hòa quyện, từng miếng phi lê cá thấm hương vị tỏi. Đổ một ít nước sôi vào, đảo đều và đun nhỏ lửa trong một phút. Cuối cùng, từ từ cho nước bột bắp vào, đảo nhanh để làm sánh nước sốt, rồi tắt bếp. Lấy nồi đất đã được lót cải thảo non và miến ra, trút phần phi lê cá sốt tỏi băm lên trên. Đun trên bếp cho đến khi sôi sủi bọt và bốc hơi, sau đó là có thể dọn ra ăn.

Thành phẩm món phi lê cá sốt tỏi

Ngay khi bạn xào phần sốt tỏi, mùi thơm đậm đà và hấp dẫn đã tỏa khắp gian bếp, khiến bất cứ ai cũng khó cưỡng lại. Món ăn hoàn thành với các lát cá mềm mịn, đậm đà và miến bên dưới đặc biệt ngon, được phủ một lớp nước sốt tỏi thơm ngon. Đây là một món ăn hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông, chắc chắn bạn sẽ nấu đi nấu lại nhiều lần.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món phi lê cá sốt tỏi