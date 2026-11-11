Một món kho nấu dễ mà nhanh, hương vị mới lạ, tươi ngon và vô cùng đưa cơm

Khi mùa đông đến gần, ăn những món kho kèm sốt là một lựa chọn tuyệt vời. Khi dọn ra, bạn có thể giữ ấm trong nồi đất, để món ăn vẫn sôi sục và vẫn bốc khói khi bạn ngồi xuống - vừa ấm áp vừa ngon miệng. Món ăn sẽ còn ngon hơn nữa khi được nấu với các nguyên liệu theo mùa, như món ăn mà chúng tôi giới thiệu với các bạn hôm nay.

Món ăn này kết hợp nguyên liệu khá mới lạ. Nguyên liệu chính là hạt dẻ và thịt viên củ cải. Hạt dẻ rất bổ dưỡng khi ăn vào mùa đông, và ăn với lượng vừa phải sẽ có nhiều lợi ích. Kết hợp thêm giữa thịt băm với củ cải - "nhân sâm của người nghèo" sẽ trở thành một món ăn vừa bổ dưỡng lại vừa ngon miệng. Hơn nữa, việc làm thịt viên củ cải và nấu cùng với hạt dẻ sẽ tạo thêm một lớp hương vị đặc biệt. Chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu làm món thịt viên củ cải kho hạt dẻ

Hạt dẻ (tùy lượng), nửa củ cải xanh, 200g thịt nạc vai, một ít miến, thân rau mùi (tùy lượng), gừng, bột bắp (tùy lượng), tỏi (tùy lượng), nước tương, một ít dầu hào, muối, một ít dầu ăn, ớt chuông xanh và đỏ (tùy lượng).

Cách làm món làm món thịt viên củ cải kho hạt dẻ

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch củ cải sau đó bào thành những sợi mỏng. Rắc một ít muối rồi trộn đều để loại bỏ bớt nước trong củ cải. Sau khi ướp khoảng 5 phút bạn vắt bỏ nước thừa và cho vào thố. Ngâm một ít miến và cắt nhỏ để dùng sau. Rửa sạch thịt heo rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó băm nhỏ (hoặc dùng máy xay thực phẩm để ray nhỏ), cho vào thố đựng củ cải. Thêm một ít gừng băm nhỏ và thân rau mùi thái nhỏ, một chút muối, một chút nước tương và một chút dầu hào, trộn đều. Thêm miến, sau đó thêm một lượng bột nở vừa đủ và trộn đều.

Bước 2: Làm nóng một ít dầu ăn trong chảo, vo hỗn hợp thịt băm và củ cải thành những viên nhỏ rồi chiên đến khi vàng nâu, sau đó vớt ra để riêng. Những viên này cũng có thể ăn trực tiếp; lớp vỏ ngoài giòn tan, hương thơm của củ cải và thịt hòa quyện vào nhau, rất ngon miệng. Bóc vỏ hạt dẻ rồi rửa sạch. Tốt nhất nên hấp hạt dẻ đến khi chín khoảng 70-80%. Sau đó, bạn kho cùng thịt viên củ cải sẽ nhanh hơn.

Bước 3: Làm nóng một ít dầu hạt cải trong chảo, cho tỏi vào phi thơm đến khi hơi vàng. Sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, cho củ cải chiên và hạt dẻ vào. Nêm thêm nước tương, một chút nước tương đen để tạo hương vị và màu sắc, thêm chút muối và bột tiêu cho vừa khẩu vị. Khuấy nhẹ đều tay và đun nhỏ lửa khoảng 5-7 phút. Cuối cùng, cho thêm vài miếng ớt chuông xanh và đỏ để tạo màu sắc và hương vị, đảo nhanh và nấu thêm 2 phút nữa trước khi bày ra đĩa.

Thành phẩm món thịt viên củ cải kho hạt dẻ

Đây là một món ăn mới lạ và ngon miệng với thịt viên củ cải cùng hạt dẻ. Hạt dẻ ngọt và mềm, trong khi viên thịt củ cải mềm và mọng nước. Món ăn này đặc biệt hấp dẫn, nước dùng rưới lên rồi trộn với cơm cũng vô cùng đưa vị. Bạn nhất định phải nấu món ăn này cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên củ cải kho hạt dẻ!